  • Экс-тренер «Лейпцига» и «Дортмунда» Розе может заменить Ираолу в «Борнмуте». Он главный претендент на должность
1

Экс-тренер «Лейпцига» и «Дортмунда» Розе может заменить Ираолу в «Борнмуте». Он главный претендент на должность

Марко Розе может возглавить «Борнмут».

Марко Розе является главным претендентом на пост главного тренера «Борнмута».

Ранее стало известно, что Андони Ираола покинет клуб после завершения нынешнего сезона.

У «Борнмута» есть шорт-лист из трех специалистов, которые могут заменить Ираолу. В него, помимо Розе, входит Киран Маккенна, возглавляющий «Ипсвич».

Отмечается, что английскому клубу также нравится работа главного тренера «Райо Вальекано» Иньиго Переса, но испанец в шорт-лист не входит.

Розе ранее тренировал «Лейпциг», из которого был уволен в марте 2025 года. Специалист также работал в дортмундской «Боруссии» и «Боруссии» из Менхенгладбаха.

Кто выиграет Лигу чемпионов?35857 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
Борнмут симпатичная команда, желаю назначить правильного тренера.
