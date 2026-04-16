У Жерсона 0+0 в 12 матчах за «Крузейро» в лиге Бразилии и Кубке Либертадорес в сезоне. «Зенит» продал хавбека за 27+3 млн евро

Жерсон сделал два результативных действия за «Крузейро» в этом сезоне.

«Универсидад Католика» обыграл «Крузейро» (2:1) в матче второго тура группового этапа Кубка Либертадорес.

Полузащитник бразильского клуба Жерсон провел на поле весь матч и заработал желтую карточку.

В 12 матчах нынешнего сезона в рамках чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес Жерсон не сделал ни одного результативного действия.

В общей сложности хавбек сыграл 20 игр в текущем сезоне (с учетом матчей чемпионата Минейро) и сделал два результативных действия – две передачи. Его статистику можно посмотреть по ссылке .

«Крузейро » в январе приобрел Жерсона у «Зенита » за 27+3 миллиона евро .