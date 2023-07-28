9 комментариев

овечкин и седины
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Почему Тарасенко подписался с «Оттавой»: это контракт-компромисс, который не дает ощущения стабильности, но оставляет варианты

По-другому было нельзя.

Вместе с пятницей пришел и повод выпить: Тарасенко наконец-то подписал контракт (представьте, как обрадовалась Анна Кастерова).

Детали не поражают воображение – «Оттава», 1 год, 5 миллионов.

У Орлова в «Каролине» больше семи и два года. У Дебринкэта в «Детройте» почти 8 миллионов и 4 года (правда, Алекс и помоложе).

С другой стороны, Райан О’Райлли подписал продолжительный контракт с «Нэшвиллом», но всего на 4,5 миллиона за год. Так что может быть не все так плохо?

Это правда – далеко не все. Детали контракта Тарасенко ниже, все остальное – в телеграме.

Почему вообще «Оттава»?

«Сенаторс» наверное последняя команда в НХЛ, которая хоть в какой-то степени отвечает амбициям Тарасенко по чемпионским амбициям. «Оттава» не контендер прямо сейчас, но при этом она точно на взлете – от нее уже не первый год ждут чего-то типа того, что в прошлом сезоне показали «Девилс».

У «сенаторов» шикарное и плотное молодое ядро – Ткачак-самый-младший, немецкий гений Штюцле, Батерсон, Норрис, Шабо и Зуб на синей линии. В этот же микс добавились Кубалик и Чикран (если мы говорим про молодежь). Туда же в прошлом сезоне добавился Клод Жиру – если мы говорим об опытных игроках.

«Оттаве» точно есть кем цепляться за плей-офф и удивлять там; огромная проблема команды в дикой конкуренции внутри дивизиона – «Бостона», «Тампы», «Торонто» и «Флориды» уже достаточно, чтобы особо ни о чем не мечтать, а еще есть «Баффало» с превосходным прошлым сезоном и «Детройт», который с толкача пытается запустить не какой-нибудь популист, а сам Стив Айзерман.

То есть – для успеха нужно еще и какое-то количество везения, но сама команда сейчас, в гараже, еще до старта гонки, смотрится здорово. Тарасенко есть с кем тут сыграть в хоккей, тренеры смогут покрутить разные варианты троек нападения, ему предложат разных партнеров в большинстве – и это будет не какая-то педагогическая работа, а поиск вариантов, который позволит произвести в НХЛ (ну или хотя бы в Атлантике) большой взрыв.

5 миллионов – это разве не мало?

Точно маловато – с учетом того, что приятель Сергея Толчинского по CHL Майкл Бантинг получил от «Каролины» лишь на 500 тысяч меньше.

Два момента – потолок зарплат прижимает всех, кто хочет кубок в ближайшие несколько лет (а Володя другие варианты, похоже, не рассматривал), и «Оттава» тут никакое не исключение: после 5 миллионов на Тарасенко у «Сенс» остается около миллиона на подписание Шейна Пинто. И все.

Второй момент – срок соглашения оставляет перспективные для Тарасенко варианты продолжения карьеры. Ну то есть, если «Оттава» забуксует в регулярке и не попадет в плей-офф, то Володя снова будет очень интересным игроком на дедлайне – и разобраться с его кэп-хитом будет проще, чем было в феврале-2023.

Доволен ли Тарасенко сейчас?

Есть ощущение, что вряд ли. Последние 10 лет карьеры Тарасенко провел в статусе большой звезды большого клуба – с соответствующей зарплатой и соотстветсвующими гарантиями – и на дедлайне переходил в «Рейнджерс», суперкоманду (если мы говорим про состав) с очевидными и максимальными амбициями.

То есть – он обменял стабильность на очень качественный вызов и в этом размене был смысл.

Уверен, Тарасенко хотел бы обрести прежнюю стабильность – и его первым номером были «Рейнджерс» – но сейчас в НХЛ нет клубов, претендующих на кубок и при этом имеющих 7 миллионов под потолком.

Он отказался от всех переговоров, он сменил агентов – отвергая, подозреваю, примерно похожие предложения, возможно от той же «Оттавы».

Но от объективных факторов рынка отвернуться невозможно – и Тарасенко оказался в зоне легкой турбулентности, с очень неопределенным будущим. Владимир семейный человек, семья для него очень важна и не похоже, что такая неопределенность бы его устраивала до конца.

Другое дело, что в его руках очень многое – через год потолок обещают приподнять, ситуация на рынке будет другой – а текущее соглашение в каком-то смысле гарантирует Тарасенко попадание в плей-офф-2024 (в прошлом, за «Рейнджерс», он был скорее хорош).

«Оттава» – идеальное решение в этих условиях?

Оно адекватное. С кучей оговорок, но адекватное. Я вижу серьезную проблему в том, что Тарасенко уже 32 и любая неудача, в других условиях показавшаяся бы локальной, будет серьезно портить финиш его карьеры.

Если бы он переподписался с «Блюз» – это был бы совсем другой расклад. А Тарасенко нырнул в пучины открытого рынка – и тут все гораздо острее.

А по поводу идеального решения – до начала сезона меня не отпустит мысль о том, что как раз таким решением был бы такой же контракт с «Каролиной» – которой очень не хватает форварда формата Тарасенко, который ей подходит тем, что исключительно хорош в завершении и при этом сам играет в пас – и при этом не какой-нибудь мягкий медвежонок, а боец, с корпусом и характером; но «Каролина» выбрала чуть другую траекторию развития.

Ну, как я уже говорил, на дедлайне-2024 все снова станет возможным.

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Фото: eastnews.ru/BRUCE BENNETT, Jeff Roberson, Minas Panagiotakis

9 комментариев

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Алексей Киселёв
Ответ Диандерталец
Господи, Спортс! Вы сделали прекрасную возможность отправлять в ЧС всяких комментаторов-популистов, болельщиков Спартака, Зенита, хоккейного СКА, но пожалуйста, добавьте ещё возможность добавлять в ЧС и авторов. Через личную ленту смотреть выбранный контент невозможно, потому что по подписке на какого-нибудь игрока или клуба, навязчивый автор влезет со своей статейкой по тегу. Таким образом, на свет вылезет контент эксклюзивный, который теряется в потоках разных блогов. Не раз было замечено, как автор оригинального текста приходит в комменты с ссылкой на свой пост вышедший раньше, но не попавший на главную. Прошу вас! Умоляю! Избавьте меня от Петухова!!!
Моргните, если вас заставляют кликать и читать посты Никитоса
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Диандерталец
Господи, Спортс! Вы сделали прекрасную возможность отправлять в ЧС всяких комментаторов-популистов, болельщиков Спартака, Зенита, хоккейного СКА, но пожалуйста, добавьте ещё возможность добавлять в ЧС и авторов. Через личную ленту смотреть выбранный контент невозможно, потому что по подписке на какого-нибудь игрока или клуба, навязчивый автор влезет со своей статейкой по тегу. Таким образом, на свет вылезет контент эксклюзивный, который теряется в потоках разных блогов. Не раз было замечено, как автор оригинального текста приходит в комменты с ссылкой на свой пост вышедший раньше, но не попавший на главную.

Прошу вас! Умоляю! Избавьте меня от Петухова!!!
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Юрий Безуглый
Никита, извиняюсь, а почему жена Малкина должна порадоваться за контракт Тарасенко?
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Никита Анохин
я, мне кажется, время от времени слежу за НХЛ, мог бы такую же статью на водной основе сделать.
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Dmitrii Shuka
Вообще вся это демагогия, кто , зачем и почему, вносит сумбур и часто больше раздражает, так как дает возможность высказаться самым слабым писателям. Когда начинают разбирать насколько искренним было интервью (возьмите и сделайте лучше), почему Тарасенко выбрал клуб (спросите у самого спортсмена), как так получилось (читайте правила), откуда такие деньги (смотрите источники дохода).
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bund3s
Ответ Диандерталец
Господи, Спортс! Вы сделали прекрасную возможность отправлять в ЧС всяких комментаторов-популистов, болельщиков Спартака, Зенита, хоккейного СКА, но пожалуйста, добавьте ещё возможность добавлять в ЧС и авторов. Через личную ленту смотреть выбранный контент невозможно, потому что по подписке на какого-нибудь игрока или клуба, навязчивый автор влезет со своей статейкой по тегу. Таким образом, на свет вылезет контент эксклюзивный, который теряется в потоках разных блогов. Не раз было замечено, как автор оригинального текста приходит в комменты с ссылкой на свой пост вышедший раньше, но не попавший на главную. Прошу вас! Умоляю! Избавьте меня от Петухова!!!
А что случилось? Почему хотите отправить автора в чс?
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Andy93
Очень непонятная история с Каролиной. Если она предлагала примерно столько же то, почему не пойти в нее. Я думал там проблема в том, что предлагают год-два в Каролине и например 4 года в Оттаве и тогда стоит думать. Но в ближайший год ураганы точно более явный претендент. Не уж то именно там агент как-то накосячил и все обломал, за что был уволен.
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Диандерталец
Ответ Алексей Киселёв
Моргните, если вас заставляют кликать и читать посты Никитоса
Так я же не вижу, кто это никитос или нет!!! Я вижу пост на главной и кликаю, а потом уже вижу, что долбанные Седины Овечкина
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