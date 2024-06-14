Слышали, что Германия играет в зеленом из-за Ирландии? Это миф

Послевоенная Германия: страна поделена союзниками, спортивные организации распущены, сборная и клубы забанены на международном уровне.

К 1950 году допуск вернули, но никто не спешил связываться с немцами. И тут руку помощи протянула Ирландия, которая не постеснялась принять дома недавно созданную сборную ФРГ. Именно в благодарность за такой жест Германия сделала цветом выездной формы – зеленый.

Эта красивая легенда очень популярна в Ирландии, но не только там. На днях комментарий с той же историей набрал на Спортсе почти 200 плюсов.

Как это часто бывает, в реальности все оказалось гораздо прозаичнее.

Германия впервые сыграла в зеленом еще до матча с Ирландией. Это цвет Немецкого футбольного союза с 1926-го

На самом деле, Ирландия стала не первым, не вторым и даже не третьим соперником ФРГ. Сначала с немцами дважды сыграли швейцарцы (в 1950-м и 1951-м), затем турки, австрийцы и только в октябре 1951-го – ирландцы. Может быть, Ирландия первой пригласила немцев к себе в страну? Тоже нет – швейцарцы и австрийцы сделали это раньше.

Больше всего за возрождение немецкого футбола боролась как раз Швейцария. В 1948-м южный сосед поддержал попытку восстановления немецкой федерации в ФИФА – но этого не хватило. Затем швейцарцы нарвались на мощную критику за организацию трех матчей с немецкими клубами.

Через два года старания оправдались. Именно с подачи швейцарцев ФИФА восстановила в правах воссозданный уже в ФРГ Немецкий футбольный союз (DFB). Западные немцы пропустили ЧМ-1950, вернулись в мировой футбол без Саара (оккупированая французами область выступала отдельной сборной до 1956-го) и только после этого получили возможность на первый официальный матч.

И главное: в зеленом немцы впервые сыграли за четыре месяца до поездки в Дублин – с турками. Причем зелеными были не только футболки, но и шорты и даже частично гетры. Причина проста: это официальный цвет DFB еще с 1926 года.

Правда, при нацистах все равно были популярнее цвета рейха: черный, белый и красный – фактически использовавшаяся тогда эмблема в подтверждение .

Резервной формой немцев чаще всего была именно красная. Помните знаменитое фото сборной Англии, которая в 1930-х салютует в нацистском приветствии? Немцы там как раз в красном комплекте, хотя этого и не видно из-за черно-белого снимка.

После войны DFB убрала с логотипа цвета темного прошлого, вернувшись к более дружелюбному зеленому, который ассоциируется лишь с футбольным полем. Логично, что и форма такого цвета – вместо вызывающего и агрессивного красного – тоже выглядела в тот момент более подходящим решением.

Цвета флага Германии появились на эмблеме DFB только в нулевые – и то очень осторожно. На полностью красную и черную футболки немцы решились лишь в 2004-м.

Так, а почему основная форма белая? Ведь этого цвета тоже нет на флаге Германии

Первый матч немцы провели в 1908 году – в цветах флага Пруссии – королевства, вокруг которого в 1871-м объединилась Германская империя.

С тех пор бело-черный так и остался для сборной основным.

В основу флага империи (Второго рейха) легли не только прусские цвета, но и красно-белые, которые отсылали к распространенной символике ганзейских городов .

Вот почему уже в 1912-м одним из цветов сборной стал красный.

С тех пор красный стал резервным цветом сборной Германии вплоть до падения Третьего рейха. После этого его вернули лишь в середине нулевых, когда возглавивший сборную Юрген Клинсманн пожелал более агрессивные цвета.

Немцы любят зеленую форму. В ней побеждали англичан на пути к золоту Евро и ЧМ

Напомним, на ЧМ-1950 немцы из-за бана отобраться не успели. А вот в 1954-м поехали на турнир в Швейцарии – и неожиданно победили. Впервые в истории. В полуфинале играли в зеленом и сенсационно разбили фаворита – Австрию (6:1).

С тех пор немцы одержали в зеленом еще ряд исторических побед.

В четвертьфинале отбора на Евро-1972 первый успех на английской земле – 3:1 на «Уэмбли». После этого Германия впервые выиграла и Евро.

На ЧМ-1974 немцы в зеленом вырвали победу наш шведами – 4:2. А затем вновь стали чемпионами мира.

В финале ЧМ-1986 против Аргентины Диего Марадоны зеленая форма не помогла. Зато четыре года спустя случилась еще одна великая победа над англичанами – в полуфинале ЧМ-1990. Германия прошла в победный финал по пенальти, а Гари Линекер после поражения бросил легендарную фразу: «В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы».

Кстати, у обычно сине-белой сборной ГДР в начале 1970-х тоже был зеленый комплект .

В 1990-х уже объединенная Германия сохранила зеленые цвета. На Евро-2000 у немцев был красивый темно-зеленый комплект. Снова вышли в нем против англичан (0:1) – так бывает часто из-за совпадения основных цветов. Тогда из группы не вышли ни те ни другие.

После такого провала немцы забыли про зеленый на 12 лет, используя красные и черные комплекты. Зеленый вернулся лишь к Евро-2012, хотя на самом турнире в нем ни разу не сыграли. На ЧМ-2018 мы снова увидели немцев в этом цвете, но после громкого поражения от корейцев и невыхода из группы от него опять отказались.

На Евро-2024 резервным цветом Германии впервые стал розово-фиолетовый.

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Фото: imago sportfotodienst, Juha Tamminen/Global Look Press ; Gettyimages /Keystone; en.wikipedia.org ; East News /AP Photo/Luca Bruno