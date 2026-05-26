  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
0

«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком

Директор «Юве» по физподготовке: нагрузка растет из года в год, это вредно.

Директор «Ювентуса» по физподготовке и консультант FIFPro Даррен Берджесс указал на взаимосвязь плотного графика и травм.

«Есть доказательства, что нагрузка – это реальная проблема. У нас есть многолетние данные, которые это подтверждают. Мы знаем, что травмы сейчас напрямую связаны с нагрузкой. Нагрузка растет из года в год, хотя у нас есть четкие доказательства, что это вредно», – отметил специалист.

Также он рассказал о влиянии постоянных выступлений в еврокубках на состояние футболистов.

«Игроки, которые играют в середине недели, возвращаются домой только в 3-4 часа ночи. Они играют в среду вечером, а уже в субботу в полдень их просят показывать свой уровень, причем часто на выезде. Данные показывают, что их физические показатели в матчах заметно снижаются, когда они играют каждые три дня. Это не догадки, это объективные факты. Влияние колоссальное», – подчеркнул Берджесс.

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?252 голоса
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Reuters
календарь
logoсерия А Италия
logoЗдоровье
logoЮвентус
FIFPro

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Не нравится - не играйте, харош ныть
Так и зарплаты растут
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Йылдыз пропустит матч с «Торино» из-за дискомфорта в икроножной мышце. Вингер «Юве» играл через боль в последнее время (GdS)
22 мая, 20:39
Влахович потянул мышцу на разминке в матче с «Дженоа». Форварду «Ювентуса» принесли пакет со льдом, он вернулся в раздевалку
6 апреля, 17:57
Форвард «Юве» Опенда прошел вакуумный массаж с помощью стеклянных, пластиковых и бамбуковых присосок. Ранее это делал Гирасси из «Боруссии»
5 марта, 16:45Фото
Рекомендуем
Главные новости
Россия проиграла Египту с 1 ударом в створ, Месси едет на 6-й ЧМ, «Барса» разрывает рынок, Неймар опять сломался, ИИХФ отменила недопуск России, не стало Клода Лемье и другие новости
19 минут назад
Этот игрок уступил «Барселоне» в финале ЛЧ, а через три года взял кубок в ее составе. Вспомните имя?
39 минут назадТесты и игры
Сергеев про 0:1 с Египтом: «Матч был интересным, но не забили свои моменты. Соперник хороший, интересно сыграть с участником ЧМ. Планов на отпуск не было»
39 минут назад
Месси вызван на 6-й чемпионат мира и может обновить рекорд турнира вместе с Роналду. Форварду сборной Аргентины 38 лет
сегодня, 03:22
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Ко всем новостям
Последние новости
Мартин Киоун: «Если этот «Арсенал» выиграет ЛЧ, то для меня станет командой номер 1 в истории клуба, затмив «Непобедимых»
54 минуты назад
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Тедеско – кандидат на пост тренера «Болоньи». Ди Франческо тоже рассматривается
вчера, 18:15
Рекомендуем