  Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»

Пеп Лейндерс поделился впечатлениями от работы помощником Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

«Когда Пеп позвонил мне в мае прошлого года, он с самого начала был очень открыт. Он сказал, что хочет построить новую команду еще один раз.

Он знал, как мы работали вместе с Юргеном в «Ливерпуле», и у него было благословение Клоппа на переговоры со мной. Также он сказал, что у него осталось два года по контракту: «Так что это не долгосрочный проект. Для тебя это проблема?»

Гвардиола искал три конкретные вещи: тренера, который будет бросать ему вызов свежими идеями, более агрессивный стиль игры, чтобы выживать в Премьер-лиге, где физическая подготовка становится все лучше, и инновации на тренировочном поле.

Он работает с большой страстью. Каждый день мы были заняты с утра до вечера. К созданию плана на матч он подходит так же, как хирург – к операции на сердце: крайне скрупулезно, проверяя каждую жизненно важную деталь пинцетом. И, как и Клопп, он по-настоящему любит своих игроков. Вот эта любовь и отличает тренеров абсолютно топового уровня от всех остальных», – сказал Лейндерс в интервью AD.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
С огромным уважением отношусь к Гвардиоле, но очень надеюсь, что хирурги перед важным и сложными операциями не пытаются придумать новый способ оперировать без рук или вслепую
Доктор Стрендж к вам выехал))
Но коммент улыбнул 👍🏻
Ещё как придумывают, иначе как появились бы новые методики операций?
Лейндерс вот как раз освободился же? Новый тренер приходит с своим штабом. Лысый почему не тенят к себе сильного помощника? Вместо этого какого то ноунейма из своего бывшего клуба тянет
Так его хотели помощником оставить и после Клоппа, но Пеп сам ушел.
Он же главным хотел стать. Стал. Не получилось. Вернулся в помощники.
