Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
Портал Goal составил рейтинг лучших тренеров сезона в АПЛ.
В список вошли 28 специалистов, которые работали в клубах Премьер-лиги по ходу этого сезона. Топ-10 выглядит так:
1. Андони Ираола («Борнмут»);
2. Микель Артета («Арсенал»);
3. Режис Ле Бри («Сандерленд»);
4. Унаи Эмери («Астон Вилла»);
5. Кит Эндрюс («Брентфорд»);
6. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
7. Майкл Кэррик («Манчестер Юнайтед»);
8. Даниэль Фарке («Лидс»);
9. Фабиан Хюрцелер («Брайтон»);
10. Роберто Де Дзерби («Тоттенхэм»).
Отметим, что Энцо Мареска («Челси») занял 14-ю строчку, Арне Слот («Ливерпуль») – 16-ю, Эдди Хау («Ньюкасл») – 17-ю, Калум Макфарлейн («Челси») – 20-ю, Рубен Аморим («Манчестер Юнайтед») – 22-ю, Томас Франк («Тоттенхэм») – 24-ю, Лиэм Росеньор («Челси») – 25-ю, Игор Тудор («Тоттенхэм») замкнул список.
Сандерленд по игре даже слабее Лидса выглядит, не удивлюсь, если будут за выживание бороться в следующем сезоне.
Никак он не может быть выше Эндоюса, да и Пепа с Эмери.
Ну а так, Челсы взяв Алонсо не угадали и в следующем топе баск едва ли будет в топ-10. Упустить Ираолу и давно сошедшего с ума Хави — стратегическая ошибка клуба, которая ознаменует конец «проекта»
Назначив Алонсо, если он опять завалит тактическую работу, к примеру, его методику просто будут мочить в АПЛ, как мочила Аталанта, то Челсам к 2030 году звание «топ-6» уже точно относиться не будет.