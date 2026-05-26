Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший

0

Андони Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal.

Портал Goal составил рейтинг лучших тренеров сезона в АПЛ.

В список вошли 28 специалистов, которые работали в клубах Премьер-лиги по ходу этого сезона. Топ-10 выглядит так:

1. Андони ИраолаБорнмут»);

2. Микель АртетаАрсенал»);

3. Режис Ле Бри («Сандерленд»);

4. Унаи Эмери («Астон Вилла»);

5. Кит Эндрюс («Брентфорд»);

6. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

7. Майкл Кэррик («Манчестер Юнайтед»);

8. Даниэль Фарке («Лидс»);

9. Фабиан Хюрцелер («Брайтон»);

10. Роберто Де Дзерби («Тоттенхэм»). 

Отметим, что Энцо Мареска («Челси») занял 14-ю строчку, Арне Слот («Ливерпуль») – 16-ю, Эдди Хау («Ньюкасл») – 17-ю, Калум Макфарлейн («Челси») – 20-ю, Рубен Аморим («Манчестер Юнайтед») – 22-ю, Томас Франк («Тоттенхэм») – 24-ю, Лиэм Росеньор («Челси») – 25-ю, Игор Тудор («Тоттенхэм») замкнул список. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
Наверное, только одно место абсолютно бесспорно – Тудора.
Слот на 16-м — это прям авансом.
Радует, что Ираолу не обделяют вниманием. Крутой перфоманс с Вишнями в этом сезоне, очень яркая игра.
Ле Бри перебрал очков, чисто на диком фарте залетел в еврокубки. Там какая-то аномалия по перебору очков, если отталкиваться от статистики.
Сандерленд по игре даже слабее Лидса выглядит, не удивлюсь, если будут за выживание бороться в следующем сезоне.
Никак он не может быть выше Эндоюса, да и Пепа с Эмери.
Опять второй! Да что ты будешь делать!?😖😖😖
он даже не первый в собственной команде. Там тренер по розыгрышам со стандартов рулит
Во уровень! Росеньор даже ниже Сэта Макфарлейна

Ну а так, Челсы взяв Алонсо не угадали и в следующем топе баск едва ли будет в топ-10. Упустить Ираолу и давно сошедшего с ума Хави — стратегическая ошибка клуба, которая ознаменует конец «проекта»
Настолько не веришь в Алонсо? Все ваши в основном довольны этим назначением
Ну я видел его Реал и не верю. У челсов 26/27 — это такой turning point для нынешнего состава и «проекта» в целом. Если прикинуть еще два года без ЛЧ, то колея в середняки будет очень глубокая. Учитывая финансовые проблемы, отсутствие спонсора, маленький стадион, дешевеющий бренд, вонь «лидеров», то без вливания очередных миллиардов и попадания в правильного тренера шансов остаться претендентами на зону ЛЧ почти нет.

Назначив Алонсо, если он опять завалит тактическую работу, к примеру, его методику просто будут мочить в АПЛ, как мочила Аталанта, то Челсам к 2030 году звание «топ-6» уже точно относиться не будет.
Версия с Алонсо на четвертом однозначно объективнее 🤣
Почему Эдди Хау еще не уволили? Такой проект мощный а они в ЛЧ ничего не показывают и в АПЛ тоже. Им хватило прибыли от Исака, и все?
а в чем мощь проекта? Ньюкасл по зарплате даже не уровень Астон Виллы. Они никак не могут доходную часть нарастить. В итоге им хронически не хватает скамейки на два фронта. При одном матче в неделю интенсивный футбол Хау - дает результат, в след сезоне могут опять в ЛЧ залететь, если не распродадут лидеров.
А смысл был всех этих денежных вливаний пятилетней давности, если они даже ниже Брентфорда и Сандерленда, пло моему тренер тут совсем плох
Плюс минус адекватный рейтинг, Борнмут и Сандер конечно выделяются из всех, гораздо выше чем их возможности
Я из-за этого сезона стал топить за Борнмут на серьёзе, заказал их майку, начал читать историю и мне эта комната симпатична , даже если вдруг она вылетит я буду за них болеть, не знаю, мне будто нужно за них теперь болеть
вчера, 19:53
