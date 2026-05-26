Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший

Андони Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal.

Портал Goal составил рейтинг лучших тренеров сезона в АПЛ .

В список вошли 28 специалистов, которые работали в клубах Премьер-лиги по ходу этого сезона. Топ-10 выглядит так:

1. Андони Ираола («Борнмут »);

2. Микель Артета («Арсенал »);

3. Режис Ле Бри («Сандерленд»);

4. Унаи Эмери («Астон Вилла»);

5. Кит Эндрюс («Брентфорд»);

6. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

7. Майкл Кэррик («Манчестер Юнайтед»);

8. Даниэль Фарке («Лидс»);

9. Фабиан Хюрцелер («Брайтон»);

10. Роберто Де Дзерби («Тоттенхэм»).

Отметим, что Энцо Мареска («Челси») занял 14-ю строчку, Арне Слот («Ливерпуль») – 16-ю, Эдди Хау («Ньюкасл») – 17-ю, Калум Макфарлейн («Челси») – 20-ю, Рубен Аморим («Манчестер Юнайтед») – 22-ю, Томас Франк («Тоттенхэм») – 24-ю, Лиэм Росеньор («Челси») – 25-ю, Игор Тудор («Тоттенхэм») замкнул список.