  • Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов похвалил голкипера «Спартака» Александра Максименко

«Спартак» в Суперфинале FONBET Кубка России победил «Краснодар» (1:1, 4:3 по пенальти). Максименко был заменен на Илью Помазуна перед послематчевой серией пенальти.

«Хоть я и говорил ранее, что Александру Максименко не хватало уверенности, в заключительной части сезона ему надо отдать должное, он проделал работу над ошибками, и это пошло на пользу. Он стал действовать надежно и уверенно.

Станислав Агкацев хорошо провел сезон, мне нравится его стабильность. Он умеет тащить пенальти, и казалось, что серия в финале Кубка России будет выигрышной для «Краснодара». Но финальный матч лишний раз доказал, что пенальти – это лотерея», – сказал Чанов.

Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Я всегда говорил что игра Максименко во многом зависит от команды. Когда все действуют вменяемо, он тоже начинает выглядеть кратно лучше. Но когда его систематически расстреливают с центра штрафной без сопротивления из матча в матч, странно ждать каких то подвигов. Карседо наладил игру, вернул менталку в раздевалку и о чудо, Максименко снова показывает отличный для РПЛ уровень.
Ожидаемо все.
Ответarspurs9
Не,он все равно не тащит мячи из девятак и не б6никогда этого делать,он средний вратарь
По мировым меркам средний, безусловно. По меркам РПЛ - сильнее него только Агкацев (да и Стасик любит накосячить). Есть вратари уровня Саши, но как правило если уровень Максименко держится уже много лет с периодическими спадами во время спадов всей команды, то другие проводят хороший сезон и снова пропадают с радаров.
Так что в России если не выкупать Стаса, то лучше мы не найдем (да и нет смысла).
Зенит с Адамовым, Кержаковым и Латышонком берет титул, а никто из не сильнее Максименко.
Финал как раз показал, что пенальти не лотерея. Помазун выиграл бы любую серию, это было видно с первых ударов.
Да прибавил, сейчас претензий нету. А начало сезона играл плохо. Как только Помазун оправился от травмы - Макси сразу прибавлять стал, видимо без конкуренции не может. Остается научиться пенальти брать.
Главные ошибки человечества:

Назвать Чанова Вячеслав, а не Джеки
Хорошо, что у свиней есть кем его перед серией пенок подменить. А то бы сейчас ты рассказывал, как он прибавил.
