Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»

Чанов о Максименко: он проделал работу над ошибками.

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов похвалил голкипера «Спартака » Александра Максименко .

«Спартак» в Суперфинале FONBET Кубка России победил «Краснодар » (1:1, 4:3 по пенальти). Максименко был заменен на Илью Помазуна перед послематчевой серией пенальти.

«Хоть я и говорил ранее, что Александру Максименко не хватало уверенности, в заключительной части сезона ему надо отдать должное, он проделал работу над ошибками, и это пошло на пользу. Он стал действовать надежно и уверенно.

Станислав Агкацев хорошо провел сезон, мне нравится его стабильность. Он умеет тащить пенальти, и казалось, что серия в финале Кубка России будет выигрышной для «Краснодара». Но финальный матч лишний раз доказал, что пенальти – это лотерея», – сказал Чанов.