Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов похвалил голкипера «Спартака» Александра Максименко.
«Спартак» в Суперфинале FONBET Кубка России победил «Краснодар» (1:1, 4:3 по пенальти). Максименко был заменен на Илью Помазуна перед послематчевой серией пенальти.
«Хоть я и говорил ранее, что Александру Максименко не хватало уверенности, в заключительной части сезона ему надо отдать должное, он проделал работу над ошибками, и это пошло на пользу. Он стал действовать надежно и уверенно.
Станислав Агкацев хорошо провел сезон, мне нравится его стабильность. Он умеет тащить пенальти, и казалось, что серия в финале Кубка России будет выигрышной для «Краснодара». Но финальный матч лишний раз доказал, что пенальти – это лотерея», – сказал Чанов.
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Ожидаемо все.
Так что в России если не выкупать Стаса, то лучше мы не найдем (да и нет смысла).
Зенит с Адамовым, Кержаковым и Латышонком берет титул, а никто из не сильнее Максименко.
Назвать Чанова Вячеслав, а не Джеки