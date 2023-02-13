Неуклюжие мультяшные ботинки за 350 долларов – обувь-мем, которую уже носит звезда НБА

Берем?

Звездный защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер умеет залетать в тренды. На тот самый матч против «Лейкерс», в котором Леброн побил рекорд Карима Абдул-Джаббара, Шэй пришел в необычной обуви.

Очень необычной.

Огромные, красные, неуклюжие ботинки – ходить в них как минимум непривычно. И все же баскетболист невозмутимо прошаркал в обуви под вспышки фотокамер.

Что это (черт возьми) такое? Похоже, создатели вдохновились аниме-персонажем и сделали обувь-мем

Эти мультяшные ботинки – творение нью-йоркского бренда MSCHF, который известен троллингом потребительской культуры. Периодически они выпускают что-то странное и провокационное: и вот перед нами Big Red Boots, то есть буквально – «большие красные сапоги».

В сети модель тут же прозвали Astro Boy Boots, так как предполагается, что они вдохновлены персонажем из аниме 60-х «Астробой». Правда, в мультфильме обувь превращала ноги в ракеты, благодаря чему парень мог летать.

В реальности же нам выкатили резиновые сапоги за 350 долларов.

Официальный запуск продаж ожидается 16 февраля, но уже с прошлой недели интернет заполонили фото и видео распаковки модели от инфлюенсеров.

Вот, например, как выглядят боты на ногах модели Сары Снайдер.

Расчет на вирусность сработал – новинка породила огромное количество мемов в твиттере и просмотров в тиктоке.

Обувь «Астробоя» надели героине фильма «Дьявол носит Prada».

А еще нацепили Башмачку из мультфильма «Даша-путешественница».

«Мы в порядке, когда нас ненавидят. Мы не любим только равнодушия», – комментировал как-то реакцию на один из релизов бренда сооснователь MSCHF Дэниел Гринберг.

На этот раз, похоже, никакого массового негатива – большие красные ботинки вызвали только интерес и огромное количество шуток.

Фото: instagram.com; instagram.com/sarahfuckingsnyder/