Холанд все ближе к adidas. Это обострит битву с Мбаппе, который остается с Nike

Puma не помог даже переход Эрлинга в «Сити».

Эрлинг Холанд – желанное подписание для всех топовых спортивных брендов. Но вот уже больше полугода у него нет контракта ни с одним производителем бутс. Это легко объяснить: норвежец не торопится, так как хочет получить наиболее выгодное предложение.

И, похоже, сага близится к завершению. На недавней презентации в «Манчестер Сити» Холанд красовался в ярких adidas X Speedportal.1. Внимание привлек даже не цвет, явно контрастриующий с формой Puma, а то, что эти бутсы к тому моменту еще официально не вышли. Компания выпустила бутсы только на этой неделе, так что Эрлинг сделал им небольшое промо.

Трансфер норвежца из Nike в adidas кажется совсем неизбежным.

За Холанда сцепились adidas и Puma: первые подключили Зидана, вторые действовали через босса компании – норвежца с должностью в «Боруссии»

Практически всю карьеру Холанд играл в Nike Mercurials. Форвард получал от Nike миллион евро в год вплоть до января, пока не завершился контракт. Американцы хотели продлить соглашение, но аппетиты Эрлинга уже заметно выросли. Это естественно, ведь предыдущий контракт подписывался еще в «РБ Зальцбурге».

Первые попытки перехватить нападающего начались еще в момент переезда в Бундеслигу. Puma – акционер «Боруссии». Уже в 2020-м поговаривали, что компания помогла клубу в трансфере, пообещав норвежцу выгодный обувной контракт. Nike не собирался отпускать игрока просто так, поэтому сторонам оставалось ждать января 2022-го, то есть завершения соглашения.

Подвижки начались в конце прошлого года. По данным Sport Bild, Puma пообещала Холанду в восемь раз больше Nike – 8 млн евро в год. Marca со ссылкой на Futbol Aleman писала в феврале, что Puma и adidas готовы выложить по 50 млн евро за пять лет – то есть 10 млн за год. А вот The Sun в мае утверждал, что немецкие бренды предлагают растянуть 50 млн фунтов на 10 лет. Получается скромнее – по 5 млн фунтов в год.

Это доступные для спонсоров деньги: например, Неймар два года назад ушел от Nike к Puma за гораздо большую сумму. Официальных данных не давали, но тот же The Sun писал, что бразилец получил 23 млн фунтов в год – больше, чем оцениваются контракты Месси (18 млн), Роналду (15 млн) и Мбаппе (14 млн). Правда, за исключением этой четверки больше 5 млн фунтов в год никто не получает. Например, Бэйл зарабатывает на бутсах 4 млн, Погба – 3 млн, а Салах – 2,5 млн.

Puma и adidas любят посоперничать, поэтому, как только выяснилось, что Nike может отпустить важный актив, немцы пустили в ход самые разные методы.

Puma использовала историю отношений с Холандом. Компания одевает «Боруссию» (и «Ман Сити»), а генеральный директор Puma – норвежец Бьорн Гульден – еще и независимый член наблюдательного совета «Дортмунда». Он также друг отца Эрлинга Альфа-Инге, с которым часто смотрел матчи желто-черных из одного вип-бокса. Конечно, Гульден хотел подписать главную звезду Норвегии, о чем прямо заявил в декабре: «Я хочу, чтобы он был у нас на контракте. Это может случиться. Эрлинг в обуви Puma в «Боруссии» – это было бы моей любимой комбинацией!»

В феврале Bild рассказал об ответе adidas: компания пригласила Эрлинга в штаб-квартиру, игрока сопровождали Альф-Инге и юрист Рафаэл Пимьент. Бренд пошел с козырей, позвав на встречу еще и Зинедина Зидана с испанцем Мичу, кумиром детства Холанда. Предполагалось, что Зидан и adidas параллельно склоняют норвежца к переходу в «Реал», с которым у них давние отношения.

Холанд весь год искусно подогревал: на поле играл в Nike, тренировался в adidas, носил Puma

Эрлинг разумно не поторопился с выбором, ведь переезд в топ-клуб автоматически увеличивает его стоимость. Тем более это АПЛ – самая богатая лига мира.

С начала года норвежец наслаждался свободой, поочередно нося все три главных бренда. Впрочем, давить на Nike и потенциальных спонсоров он начал еще осенью. Во время октябрьской международной паузы Эрлинг тренировался индивидуально после легкой травмы, надев футболку «Боки Хуниорс» от adidas и шорты Puma.

Тонкий намек на открытость к предложениям.

В начале года Холанд опубликовал фото в тренировочной футболке adidas (на коллаже справа). Это случилось сразу после поездки в штаб-квартиру компании, где Эрлинг встречался с генеральным директором Каспером Рорштедом и членом совета директоров Брайаном Греви.

Вскоре нападающий появился на тренировках в невыпущенной расцветке бутс X Speedflow, которые ему наверняка подогнали на той самой встрече в штаб-квартире adidas.

В конце марта форвард заставил всех поверить, что уже подписал контракт с adidas. Норвежец опубликовал фото в толстовке бренда, которое быстро завирусилось в инстаграме, набрав больше 2 миллионов лайков и свыше 15 тысяч комментариев. Вскоре выяснилось, что это еще не объявление о контракте, а продолжение игры или давление на остальные бренды.

Позже Холанд потренировался в легендарных adidas Predator, но играть продолжал в привычных Nike Mercurials. В спортзале «Ман Сити» игрока видели в кроссовках Nike Dunk, а на первых официальных фото из клуба Эрлинг и вовсе в Puma Ultras. Казалось, что переезд в «Сити» увеличил шансы Puma, но быстро выяснилось, что это не поможет бренду.

Даже на тех фото лого компании на бутсах заблюрили.

И вот теперь норвежец надел adidas X Speedportal.1, ничего не скрывая. В такой официальной презентации клуба не может быть ничего случайного.

Похоже, объявление о сотрудничестве уже очень близко.

Nike поставил на Мбаппе – в нем видят замену Роналду. Adidas ждет Холанда, чтобы тот подхватил эстафету от Месси

За всей шумихой, которая исходила от adidas и Puma, практически не было слышно позиции Nike. Есть ощущение, что в компании сделали твердую ставку на Мбаппе.

В 2020-м американский бренд расстался с Неймаром – одна из причин была как раз в том, что бразилец чувствовал себя обделенным по сравнению с Роналду и Мбаппе. «В последнее время Nike избегает переплаты по определенным контрактам», – говорил еще тогда футбольный имидж-агент Франк Хоквемиллер, который работает с Уго Льорисом и другими игроками.

Еще один пример – теннисист Роджер Федерер. В 2018 году Nike не предложил ему новый долгосрочный контракт, поэтому он ушел к Uniqlo. Роджер подписал с японским брендом 10-летний контракт на 100 млн долларов, Nike предлагал всего пять в год и только до конца карьеры.

Nike спокоен за будущее – на смену Роналду приходит Мбаппе (у Криштиану пожизненный контракт, но мы говорим об активе, который в ближайшее десятилетие будет играть и прогрессировать). В adidas же замены Месси не просматривалось – Погба нестабилен, Салаху 30 лет, а Жоау Феликс, Беллингем и Педри пока не готовы конкурировать по маркетинговому потенциалу с Мбаппе.

В отличие от Холанда, который и забивает много, и может удивить стилем вне поля.

Для adidas ситуация напоминает 2006-й, когда карьеру завершил Зинедин Зидан, их главный бренд в футболе. Но в феврале 2006-го компания уже нашла ему замену, убедив Месси сменить свуш на три полоски. Теперь adidas снова действует на опережение – и это подписание идеально для конкуренции с Nike. На замену противостоянию Месси-Роналду приходит битва Холанд-Мбаппе.

Время для таких изменений получается очень подходящим – в этом году Месси и Роналду наверняка в последний раз сыграют на чемпионате мира, после чего начнется новая эпоха. Puma же вновь вступает в нее с позиции догоняющего – со стареющим Неймаром.

Правда, у Холанда есть один недостаток – его сборная не то что не борется за трофеи, а даже не попадает на крупные турниры. В последний раз норвежцы играли на Евро в 2000-м, а на ЧМ – в 1998-м. А ведь Nike решился на пожизненный контракт с Роналду именно после победы на Евро.

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На днях норвежец пришел в главное кроссовочное шоу ютуба Sneaker Shopping (у выпуска с Роналду 34 млн просмотров, с Билли Айлиш – 27 млн, с Неймаром – 24 млн, с Эминемом – 23 млн, с Мбаппе – 15 млн). Шоу повезло заполучить топового футболиста, у которого еще нет контракта с обувным брендом. Если Криш, Ней и Мбаппе покупали только кроссовки от Nike (Air Jordan сюда же), то Холанд мог позволить себе позаигрывать с брендами. В итоге норвежец выбрал следующие модели:

• adidas Yeezy Boost 350 V2 «Bone» (600 евро),

• adidas Yeezy Boost 350 V2 «Synth» (670 евро),

• Air Jordan 1 Mid «Apricot» (450 евро),

• G-Dragon X Nike Air Force 1 (800 евро),

• Off-White X Nike Air Force 1 (1500 евро).

Как видим, Эрлинг уделил внимание adidas, не забыв про Nike. Теперь все покажет поле – там мы привыкли видеть форварда в Nike Mercurials, но, возможно, в этом сезоне все изменится.

На презентации в «Сити» Холанд выбрал скоростные X Speedportal.1. Однако если переход в adidas все же состоится, норвежец мог бы даже придать новую жизнь линейке Predator.

В свое время культовыми их сделали полузащитники – Зидан и Бекхэм. У Погба не получилось вернуть «предаторам» былую славу, но с точки зрения маркетинга – кому возрождать «хищников», если не бомбардиру Эрлингу?

Фото: East News/Nigel Roddis / AFP; globallookpress.com/IMAGO/Isaac Parkin ; REUTERS/Carl Recine ; instagram.com/erling.haaland