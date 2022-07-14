«Урал» – русская «Венеция»? Будут играть в яркой форме Nike, от которой отказался клуб из Италии

Идеальное совпадение по цветам.

«Урал» показал обновленную форму на сезон-2022/23. К традиционному черно-оранжевому добавился темно-зеленый. К слову, зеленый тоже не чужой цвет для команды. Он был главным у екатеринбуржцев с 1998 по 2004 годы.

Оранжево-черно-зеленый – основные цвета «Уралмаша» 90-х. После смены названия и частично цветов – фанаты даже долгое время не признавали оранжево-черные комплекты.

И вот теперь неожиданное возвращение к истокам.

Презентацию провели на фоне скал и даже кусочка пустыни

«Футболисты в восторге от новой домашней зелено-оранжевой формы, рисунок на которой напоминает всполохи пламени. Таких ярких маек у команды еще не было!», – пишет клубная пресс-служба.

Получилось и правда необычайно ярко.

Лицами презентации стали Андрей Егорычев и Вячеслав Подберезкин.

А вот выездной комплект – белый с вкраплениями оранжевого и зеленого. На вас смотрят Эрик Бикфалви, новичок уральцев Эммерсон Иллой-Айет и Даниел Мишкич.

Обратили внимание на фон? Съемки проходили в уникальных местах. Домашнюю форму представили в Каменных палатках – это скальные останцы на Урале. Выездной комплект сняли на фоне Березовских Песков – кусочке пустыни в 15 км от Екатеринбурга. У достопримечательности техногенное происхождение. Она появилась в процессе добычи и промывки золота.

Ого, Nike постарался для «Урала»? Это не совсем так

Не меньше природных красот удивил производитель формы. Nike ушел из России, но уральцы выкрутились из положения.

«Разработкой формы занимались итальянские дизайнеры, которые взяли за основу исторические клубные цвета: оранжевый, черный и зеленый. Производителем экипировки осталась компания Nike. Несмотря на все сложности, клуб нашел возможность продолжить играть в форме того же бренда», – сказано в сообщении «Урала».

Как же так вышло? Дело в том, что оба комплекта уже появлялись в сети начале года. Это формы, которые перед прошлым сезоном забраковала «Венеция». Тем же летом короли футбольного стиля ушли к итальянскому бренду Kappa, который показался им гибче Nike.

Агентство, которое вело дела «Венеции», ждало более индивидуального подхода. Nike же предлагал шаблоны: например, практически в такой же форме в прошлом сезоне играл «Фрайбург».

При этом у венецианцев был премиальный контракт с Nike. Денис Пузырев рассказывал о структуре работы экипировщиков с клубами. Своеобразные пирамиды состоят из пяти уровней. До недавнего времени «Зенит» и «Спартак» тоже имели «Премиум-пакет»

Условия для Премиума схожи с теми, что имеют топ-клубы, просто с поправкой на масштабы. Они получают эксклюзивный дизайн формы и выплаты по лицензионному договору, но исчисляются они уже не десятками миллионов долларов в год, а единицами (3-5 млн). Дизайн в премиальном сегменте хоть и эксклюзивный, но может затем достаться кому-то из клубов поскромнее. Например, японский «Урава Ред Даймондс» играл в той же форме, что и «Зенит». Разница лишь в цвете.

«Урал» же всегда находился в низшей категории. Такие клубы не получают никаких выплат – и либо закупаются у официальных партнеров производителей в своих странах, либо вовсе приобретают экипировку у крупных оптовиков, не имеющих к Nike, adidas и Puma прямого отношения. Варианты форм они выбирают сами из ежегодно обновляемых каталогов.

«Закупку экипировки мы начали еще зимой, именно тогда началась подготовка к новому сезону, – рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Урала». – Мы работаем не напрямую с Nike, а с фирмой Footballmania, именно с ней мы заключили контракт, благодаря чему получили игровые комплекты именно от американского бренда».

В нынешних условиях «Урал» нашел себе практически идеальный дизайн.

Фото: fc-ural.ru; urbanpitch.com; scfreiburg; РИА Новости/Павел Лисицын