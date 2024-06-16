МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?

Похоже, российских спортсменов в Париже-2024 будет существенно меньше, чем ожидалось: нескольких явных претендентов на медали отсеял МОК, кто-то отказался сам.

Кого на Олимпиаде мы не увидим?

● Вообще, на Олимпиаду отобрались 46 наших спортсменов из 7 видов спорта, и казалось, что их может стать только больше (не все квалификации завершены). Но выяснилось, что нейтрального статуса и олимпийской лицензии мало – нужно пройти дополнительную проверку от комиссии МОК.

И эту проверку многие не прошли.

Пока МОК официально допустил к Олимпиаде 14 наших спортсменов, вот весь список:

Борьба: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова.

Велоспорт на шоссе: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов.

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.

Этим спортсменам уже приходят приглашения. Список, скорее всего, пополнится, но потери уже чувствительные.

● Сборная по борьбе лишилась лидеров: двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева , олимпийских чемпионов Заура Угуева и Заурбека Сидакова .

Причину недопуска не назвали ни публично, ни кулуарно – да и вряд ли комиссия готова перед кем-то отчитываться. Скорее всего, дело в митинг-концерте, который приняли «Лужники» в марте-2022. Он был посвящен присоединению Крыма, проходил под лозунгами «Zа мир без нацизма» и «Zа Россию».

Все трое на митинге присутствовали – для МОК это веская причина не пускать борцов на Олимпиаду (к слову, запрет на Z-символ прописан в критериях для нейтральных спортсменов).

Нашего лучшего борца не пустили на олимпийский отбор. Для МОК есть минимум две причины

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в интервью «Матч ТВ» не скрывал эмоций:

«Даже и комментировать нечего. Скажу так — ожидаемо. Они сделали так, чтобы, по факту, даже в качестве индивидуальных спортсменов представительство было, мягко говоря, крайне минимальным. По статусу, перспективам, конечно же: шансы на пьедестал, медали и так далее. Это решение не поддается какой-либо критике.

Например, возьмем пункт, что нельзя участвовать спортсменам из силовых структур. Но ведь именно под патронажем МОК проходили игры среди военнослужащих. То есть, любой спортсмен должен участвовать там. То есть то, что тиражировал МОК, сегодня это ставят в пику. Есть какая‑то логика?! Ну что ж, на войне как на войне.

Это же уже все было в истории человечества: черепа мерили, мочки ушей и так далее. Все в этой жизни повторяется».

Из-за отстранения Угуева, Сидакова и Садулаева подвисли остальные – ФСБР засомневалась , стоит ли отправлять в Париж хотя бы отобравшуюся десятку. Решение обещали к 20 июня.

● В тхэквондо попала под запрет вся делегация – немногочисленная, но очень мощная: олимпийские чемпионы Максим Храмцов , Владислав Ларин , а еще вице-чемпионка Токио-2020 Татьяна Минина и Полина Хан на Игры не поедут.

Об этом рассказал главный тренер сборной Вадим Иванов: «Сейчас у меня состоялся разговор с президентом Союза тхэквондо России Анатолием Тереховым, который мне сказал, что есть такое решение МОК и никто из наших спортсменов, которые завоевали лицензии, до Олимпийских игр не допущены.

Да, это окончательное решение. Как я понимаю, никакому обсуждению и обжалованию оно не подлежит. Без каких-либо объяснений. И замены спортсменов невозможны. Совершенно верно – никто из наших тхэквондистов не выступит на Олимпийских играх в Париже».

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Здесь причина наверняка кроется в поездке всех четверых на чемпионат мира среди военнослужащих в 2022-м. А по критериям МОК, нейтральные спортсмены не должны иметь никакого отношения к силовым структурам. При этом Всемирная федерация допускала тхэквондистов до чемпионата мира и олимпийского отбора.

Здесь, как и в случае с борьбой, открылось неприятное, но ожидаемое: наши договоренности с международными федерациями по участию в отборе/на топ-турнирах еще не гарантируют, что все эти спортсмены потом пройдут проверку спецкомиссии.

● Из теннисистов на Игры не поедут Андрей Рублев , Карен Хачанов и Людмила Самсонова .

Правда, не из-за МОК – они отказались сами.

Мама Андрея Рублева считает , что он не поедет на Олимпиаду из-за здоровья: «Думаю, это связано со здоровьем. Андрею просто надо найти время, чтобы вылечить свое горло. Полечить или удалить гланды. Он сейчас проходил курс лечения. Так понимаю, что после этого организм сильно ослаблен. Это мои предположения, а точные причины не знаю».

Примерно такую же причину назвал и Шамиль Тарпищев: «Андрею требуется восстановление, он ведь играет все подряд. Организм не железный».

● В велоспорте и прыжках на батуте изменений нет – все выданные лицензии (три велосипедиста и одна прыгунья на батуте) пока актуальны.

Глава Федерации велоспорта России (ФВР) Вячеслав Екимов говорит, что спортсмены уже собираются на Игры: «Они все настроены ехать. Если не будет каких-то случайных обстоятельств в виде падений, каких-то переломов, то они поедут. Мы их в собираем в дорогу. Если бы у нас было другое отношение, мы бы не суетились. Вся переписка с МОК проходит через федерацию».

Были вопросы по Александру Власову (он мог пропустить Олимпиаду из-за плотного графика – перед Парижем проедет «Тур де Франс»), но, видимо, гонщик все охватит оба старта.

● Два вида пока зависли – дзюдо (там у нас 12 лицензий) и гребля (2 лицензии).

Плюс есть шанс отобраться у пловцов Евгения Сомова и Юлии Ефимовой, а также пятиборки Ульяны Баташовой.

До Олимпиады меньше полутора месяцев. Так что полный состав узнаем совсем скоро.

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Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович, Григорий Сысоев, Юлия Зырянова; Revierfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press