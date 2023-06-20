Футбол в Саудовской Аравии привлекает все больше внимания. В прошлом году Роналду перешел в «Аль-Наср», этим летом в Канте и Бензема отправились в «Аль-Иттихад». И это лишь некоторые имена.

На Среднем Востоке ждут и Салаха. Представитель Саудовской профессиональной лиги заявил, что в конечном итоги они бы хотели подписать Мохамеда. Немногочисленные поклонники «Ливерпуля» заявили, что хотят продажи египтянина.

Вселенная, похоже, решила разыграть таких фанатов. Болельщики были шокированы, узнав, что некий Мохамед Салах присоединился к саудовскому клубу «Аль-Адала». Те, кого не хватил сердечный приступ, дочитали новость до конца и поняли, что речь идет о тезки игрока «Ливерпуля».

Фанаты «Ливерпуля» шутят в соцсетях:

💭 «С ума сошли так людей пугать? Клянусь, у меня на секунду сердце остановилось».

💭 «Браво, может, теперь люди научатся читать тексты дальше заголовков».

💭 «Мы так мало знаем о мультивселенной».

💭 «Эта новость заставила меня ужасно испугаться, зато потом я почувствовал такое облегчение. Черт, вот вам и эмоциональные качели».

💭 «Я сперва не понял, что новость о каком-то саудовском клубе делает у меня в ленте, потом увидел имя Салаха и чуть не умер. Вселенная, я все осознал! Больше никогда не буду ругать нашего Мо».

💭 «Ого, а зачем Мо скрывает от нас своего брата?»

Саудовцы тянут свои руки к мерсисайдскому фараону, но пока он остается в «Ливерпуль». Контракт Салаха с «красными» заключен до 2025 года.

Как думаете, в будущем египтянин может оказаться в Саудовской Аравии?