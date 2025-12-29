Газизов о Евсееве: «Знаем о большом желании сделать «Динамо» Махачкала сильнее – чтобы клуб стал одним из лидеров РПЛ. Надеемся на динамичный, красивый футбол»

Газизов: надеемся увидеть красивый футбол при Евсееве в «Динамо» Махачкала.

Генеральный директор «Динамо » Махачкала Шамиль Газизов прокомментировал назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера команды.

«Знаем Вадима Валентиновича как грамотного специалиста.

А еще знаем о его большом желании сделать махачкалинское «Динамо» сильнее – чтобы клуб стал одним из лидеров РПЛ . Мы полностью поддерживаем его в этом желании и очень рады, что он стал частью нашего клуба.

Надеемся, что уже в весенней части наши болельщики увидят команду, которая играет под его руководством в динамичный, красивый футбол и не изменяет себе – активно прессингует, борется на каждом участке поля, до последней секунды матча», – сказал Шамиль Газизов.