Газизов о Евсееве: «Знаем о большом желании сделать «Динамо» Махачкала сильнее – чтобы клуб стал одним из лидеров РПЛ. Надеемся на динамичный, красивый футбол»
Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов прокомментировал назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера команды.
«Знаем Вадима Валентиновича как грамотного специалиста.
А еще знаем о его большом желании сделать махачкалинское «Динамо» сильнее – чтобы клуб стал одним из лидеров РПЛ. Мы полностью поддерживаем его в этом желании и очень рады, что он стал частью нашего клуба.
Надеемся, что уже в весенней части наши болельщики увидят команду, которая играет под его руководством в динамичный, красивый футбол и не изменяет себе – активно прессингует, борется на каждом участке поля, до последней секунды матча», – сказал Шамиль Газизов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Динамо» Махачкала
