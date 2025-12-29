Писарев о текущем лимите в РПЛ: «Самый рабочий вариант. Не вижу, что требуется искусственно расчищать место для наших игроков. В АПЛ играет меньше своих, чем иностранцев»
Тренер сборной России Николай Писарев высказался о текущем лимите на легионеров в РПЛ.
На данный момент в лиге действует лимит, при котором на поле могут одновременно находиться не более восьми иностранцев в составе одной команды.
– Насколько вам понятен тот лимит, который есть сейчас?
– Мне кажется, это самый рабочий вариант. Я не вижу, что требуется искусственно расчищать место для наших игроков.
Допустим, в сборной Англии по три игрока на одну позицию, но в АПЛ играет меньше своих, чем иностранцев.
А где все англичане? В других чемпионатах их практически нет. Главное – конкурентная среда. Вот что нужно создать.
– Батраков и Кисляк появились благодаря лимиту?
– Нет, конечно. Они бы как раз выиграли конкуренцию на своей позиции. Тот же Максим Глушенков играет, а не Луис Энрике. На мой взгляд, оптимально то, что есть сейчас.
Важно, чтобы уровень иностранцев не падал, – сказал Николай Писарев.