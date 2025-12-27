👽 С самооценкой у Джеррарда все в порядке: он уверен, что в праймовой форме играл бы в старте всех топ-клубов. Кроме одного

Безусловно, Стивен Джеррард – легенда «Ливерпуля» и всего английского футбола. Но вы готовы включить англичанина в топ-список центральных полузащитников хотя бы середины 00-х – начала 10-х?

А капитан «скаузеров» считает, что играл бы в старте нынешних команды, если, разумеется, был бы в своей лучшей форме. Исключение лишь одно.

«Не уверен, поскольку не подхожу им по стилю. Скорее всего, нет», – объяснил Джеррард сомнения, что пробился бы в старт «Барселоны».

Давайте подумаем, вместо кого бы Стиви играл в старте «ПСЖ» или «Реала»…