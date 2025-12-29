Кержаков возглавит СШОР «Зенит» (Иван Карпов)

Александр Кержаков возглавит СШОР «Зенит».

Александр Кержаков будет руководить спортивной школой олимпийского резерва «Зенит», сообщает инсайдер Иван Карпов .

Экс-форвард «Зенита» и воспитанник этой школы займет место ее многолетнего директора – 73-летнего Евгения Шейнина.

В планах 43-летнего Кержакова привлечь к финансированию учреждения спонсоров, чтобы обеспечить детей и тренеров лучшими условиями для развития.

В прошлом в футбольной школе Санкт-Петербурга также работал бывший партнер Александра по «Зениту » Игорь Денисов .

Кержаков ранее работал тренером – он возглавлял сборную России до 17 лет, «Томь», «Пари НН», «Кармиотиссу», «Спартак» Суботица и «Кайрат».