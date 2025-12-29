30

Кержаков возглавит СШОР «Зенит» (Иван Карпов)

Александр Кержаков возглавит СШОР «Зенит».

Александр Кержаков будет руководить спортивной школой олимпийского резерва «Зенит», сообщает инсайдер Иван Карпов.

Экс-форвард «Зенита» и воспитанник этой школы займет место ее многолетнего директора – 73-летнего Евгения Шейнина.

В планах 43-летнего Кержакова привлечь к финансированию учреждения спонсоров, чтобы обеспечить детей и тренеров лучшими условиями для развития.

В прошлом в футбольной школе Санкт-Петербурга также работал бывший партнер Александра по «Зениту» Игорь Денисов.

Кержаков ранее работал тренером – он возглавлял сборную России до 17 лет, «Томь», «Пари НН», «Кармиотиссу», «Спартак» Суботица и «Кайрат».

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?19778 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoАлександр Кержаков
детский футбол
Евгений Шейнин
logoИгорь Денисов
Иван Карпов
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аршавин и Кержаков против лимита в РПЛ: «Это просто неправильно»
27 декабря, 09:32
Кержаков в 4-й раз стал отцом: «Самый лучший новогодний подарок в жизни, от самого лучшего человека на земле! ❤️»
25 декабря, 08:26Фото
Кержаков о переписанном на него голе: «Не сомневался, что в ФИФА работают люди, разбирающиеся в футболе. Хочу весной отыграть весь матч за сборную»
20 декабря, 14:34
Кержаков – Карпину: «Мне самому прекрасно удается за собой следить. Вызывайте на следующие сборы, если хотите в этом убедиться»
20 декабря, 11:11
Карпин о переписанном ФИФА на Кержакова голе: «Придется, видимо, теперь следить и за ним. Только не знаю где»
20 декабря, 10:28
Главные новости
Генич о Карседо в «Спартаке»: «Процентов 70, что с ним договорятся. Нужно заинтересовать богатейшего человека – владельца «Пафоса» Ломакина»
13 минут назад
Черчесов о ВАР: «Говорили, что это исправление грубых ошибок. Но когда по 10 минут смотрят пенальти – это уже не грубая ошибка. Грубую увидишь на пятой секунде»
23 минуты назад
Александр Мостовой: «Мусаев останется нефутбольным человеком. Такие персонажи лезут в футбол, а выдающиеся люди смотрят со стороны. Игроки сделали «Краснодар» чемпионом»
43 минуты назад
Оздоев о лимите в РПЛ: «Я бы сделал «8+3» еще несколько лет назад. Иностранцы должны серьезно повышать конкуренцию, делать чемпионат и наших пацанов лучше»
51 минуту назад
Газизов о Евсееве: «Знаем о большом желании сделать «Динамо» Махачкала сильнее – чтобы клуб стал одним из лидеров РПЛ. Надеемся на динамичный, красивый футбол»
сегодня, 10:24
Евсеев возглавил «Динамо» Махачкала вместо Биджиева. Команда идет 13-й в РПЛ
сегодня, 10:10Фото
Мостовой о тренерстве: «В РПЛ главными работают те, кто даже в футбол не играл! А мы говорим о Мостовом, у которого голов больше, чем у некоторых волос на голове. Это бесить начинает»
сегодня, 10:08
Твердая валюта вашего детства: выпустили кэпсы с легендами нулевых
сегодня, 10:00Тесты и игры
Судья Захаров извинился перед пешеходом и передал компенсацию на благотворительность. Арбитр нанес ему три удара на переходе в Казани
сегодня, 09:57
Актриса Милославская об Ушакове из ЦСКА: «Получила сообщение, дала шанс парню из директа – в тот же день пошли гулять. В ЗАГС сразу не побежали, но он показал серьезные намерения»
сегодня, 09:53
Ко всем новостям
Последние новости
Зелиньски об «Интере» при Индзаги: «Я был в третьей очереди, меня не выпускали на поле. Был сложный сезон – травмы, недостаток стабильности. Киву задействует больше игроков»
12 минут назад
Семин о «Динамо» Махачкала: «Там, где Евсеев, не вылетают. Он неоднократно спасал команды, знает напряжение внизу таблицы. Это хороший вариант»
27 минут назад
Вратарь «Эрзурумспора» пил чай во время матча второй лиги Турции – Орбанич хотел согреться в «минус 10» градусов
37 минут назадВидео
Кержаков о назначении в СШОР «Зенит»: «Переговоры ведутся. Для меня было бы честью возглавить родную школу. Я отдам все, чтобы вывести ее на более качественный уровень»
41 минуту назад
Евсеев о назначении в «Динамо» Махачкала: «Значит, хорошо работал в прошлом клубе. Если посмотрите мой послужной список, то увидите, что я никогда не боялся работать в низших лигах»
56 минут назад
Форвард Армении и «Менхенгладбаха» Ранос помолвлен с экс-участницей шоу «Голос. Дети» и «Ну-ка, все вместе!» Бадалян. 18-летнюю Элен поздравили дочь Алсу Микелла, Зара и Маргарита Позоян
сегодня, 10:44Фото
Писарев о текущем лимите в РПЛ: «Самый рабочий вариант. Не вижу, что требуется искусственно расчищать место для наших игроков. В АПЛ играет меньше своих, чем иностранцев»
сегодня, 10:38
Моуринью про 2:2 с Брагой» и отмену гола: «Бенфика» победила 3:2. Судейство понравилось. Одни клубы выигрывают из-за ошибок, а другие – теряют очки»
сегодня, 09:39
Писарев о заговоре сборной против ЦСКА: «Посмеялся, выдумывать можно что угодно. Логично, что в 1-м матче мы используем тех, кто сыграл за клуб в субботу, а не в воскресенье»
сегодня, 09:06
Карраскаль, Виллиан Жозе, Роке и Жоржиньо – в топ-15 лучших трансферов чемпионата Бразилии по итогам голосования Globo Esporte
сегодня, 08:54