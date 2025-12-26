Салах забил с пенальти и затащил Египет в плей-офф Кубка Африки. Чуть без глаза не остался

Во втором туре группового этапа Кубка Африканских наций Египет одолел сборную ЮАР с минимальным счетом 1:0. Победу своей команде обеспечил Мохамед Салах.

Под занавес первого тайма звезда «Ливерпуля» заработал и сам реализовал одиннадцатиметровый. Добывая пенальти, Мо чуть не остался без глаза: Кхулисо Мудау слишком неудачно отмахнулся от египтянина.

Салах долго держался за глаз.

К счастью, обошлось без травм. VAR решил, что нарушение тянет на пенальти, с которым без проблем справился Салах. Египет на 45-й минуте остался в меньшинстве из-за удаления Мохамеда Хани, команда смогла удержать счет во второй половине встречи.

Египтянам точно помогли эти парни на трибуне:

А Салах после игры выложил селфи из раздевалки: с глазом – порядок.

Салах забил 65-й мяч за национальную команду , его гол обеспечил сборной Египта путевку в плей-офф турнира.

Получается, проклятие все же не работает?