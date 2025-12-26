Салах забил с пенальти и затащил Египет в плей-офф Кубка Африки. Чуть без глаза не остался
Во втором туре группового этапа Кубка Африканских наций Египет одолел сборную ЮАР с минимальным счетом 1:0. Победу своей команде обеспечил Мохамед Салах.
Под занавес первого тайма звезда «Ливерпуля» заработал и сам реализовал одиннадцатиметровый. Добывая пенальти, Мо чуть не остался без глаза: Кхулисо Мудау слишком неудачно отмахнулся от египтянина.
Салах долго держался за глаз.
К счастью, обошлось без травм. VAR решил, что нарушение тянет на пенальти, с которым без проблем справился Салах. Египет на 45-й минуте остался в меньшинстве из-за удаления Мохамеда Хани, команда смогла удержать счет во второй половине встречи.
Египтянам точно помогли эти парни на трибуне:
А Салах после игры выложил селфи из раздевалки: с глазом – порядок.
Салах забил 65-й мяч за национальную команду, его гол обеспечил сборной Египта путевку в плей-офф турнира.
Получается, проклятие все же не работает?