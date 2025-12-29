Евсеев возглавил «Динамо» Махачкала вместо Биджиева. Команда идет 13-й в РПЛ
Вадим Евсеев стал главным тренером «Динамо» Махачкала.
«Динамо» из Махачкалы сообщило о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера команды.
49-летний специалист на этом посту заменил Хасанби Биджиева.
Евсеев в ходе этого сезона возглавлял «Черноморец» в PARI Первой лиге, во главе которого провел 15 матчей: 7 побед, 3 ничьих и 5 поражений.
Махачкалинский клуб выкупил Евсеева у клуба из Новороссийска за 2,5 миллиона рублей.
После первой половины чемпионата «Динамо» Махачкала находится на 13-м месте в таблице Мир РПЛ, имея в активе 15 очков в 18 матчах.
