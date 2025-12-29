Форвард Армении и «Менхенгладбаха» Ранос помолвлен с экс-участницей шоу «Голос. Дети» и «Ну-ка, все вместе!» Бадалян. 18-летнюю Элен поздравили дочь Алсу Микелла, Зара и Маргарита Позоян

Форвард сборной Армении Грант-Леон Ранос сделал предложение певице Элен Бадалян.

Форвард «Боруссии » Менхенгладбах и сборной Армении Грант-Леон Ранос обручился с певицей Элен Бадалян.

Это произошло во время совместного отдыха пары в Дубае. 22-летний футболист преподнес 18-летней избраннице кольцо и предложил руку и сердце, на что она ответила согласием.

Бадалян – певица армянского происхождения, родившаяся в Москве. Широкую известность она получила после победы в шестом сезоне вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» в ноябре 2024 года.

Ранее Бадалян также участвовала в шестом сезоне проекта «Голос. Дети». В настоящее время девушка обучается в Академии Ларисы Долиной.

Сообщается , что одной из первых Элен в социальных сетях поздравила Микелла Абрамова, дочь Алсу и Яна Абрамова. Они познакомились в 2019 году во время съемок «Голос. Дети» на Первом канале.

К поздравлениям также присоединились певица Зара, известный педагог по вокалу Этери Бериашвили и финалистка проекта «Голос» Маргарита Позоян.

Фото: instagram.com/grant.ranos