❤️ Ван Дейк поиграл с детьми Жоты перед матчем с «Вулверхэмптоном». Они были очень довольны

«Ливерпуль» текущего сезона – это не только рекордные закупки и нестабильные результаты. Последствия трагического ухода из жизни Диогу Жоты неминуемо сказываются на игре команды, как и предупреждал Вирджил ван Дейк.

Капитан не забывает о бывшем партнере даже к 18-му туру АПЛ. Нидерландский защитник вывел на поле перед матчем с «Вулверхэмптоном» детей Жоты и немного с ними поиграл.

Главное, что они довольны.

«Энфилд» своих не забывает.

