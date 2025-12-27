❤️ Ван Дейк поиграл с детьми Жоты перед матчем с «Вулверхэмптоном». Они были очень довольны
«Ливерпуль» текущего сезона – это не только рекордные закупки и нестабильные результаты. Последствия трагического ухода из жизни Диогу Жоты неминуемо сказываются на игре команды, как и предупреждал Вирджил ван Дейк.
Капитан не забывает о бывшем партнере даже к 18-му туру АПЛ. Нидерландский защитник вывел на поле перед матчем с «Вулверхэмптоном» детей Жоты и немного с ними поиграл.
Главное, что они довольны.
«Энфилд» своих не забывает.