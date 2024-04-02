XXVII чемпионат СССР. 1960 год. Начало эры ЦСКА и 92,3% с линии от Кондрашина

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Главные события в баскетболе

В январе в Маниле первый чемпионат Азии выигрывает сборная Филиппин, второе место занимает Тайвань, третье – Япония.

В августе в Риме сборная США вновь побеждает на Олимпийских играх, второй вновь становится сборная СССР.

В марте чемпионат СССР спустя 15 лет выигрывает ЦСК МО. Начинается эра московских армейцев в отечественном баскетболе. За четверть века (до 1985 года) они уступят первенство в стране лишь три раза. В мае в финале Кубка европейских чемпионов встречаются два советских клуба – СКА (Рига) и «Динамо» (Тбилиси). Третий раз подряд главный трофей Европы забирает команда Александра Гомельского.

Обложка журнала «Спортивные игры» за 1960 год с подписью: «При атаке корзины соперников центровой сборной СССР Виктор Зубков часто и весьма эффектно использует бросок крюком. На снимке запечатлена начальная фаза такого броска»

БЕРИТЕ ПРИМЕР С ЗАЩИТНИКА КОНДРАШИНА!

Из-за римских летних Олимпийских игр XXVII ЧЕМПИОНАТ СССР, КЛАСС «А» прошел в один круг (двумя турами). Начали 2 февраля в Баку и в Каунасе.

К этому времени динамовцы Тбилиси успели сыграть пару матчей 1/8 финала нового III РОЗЫГРЫША КУБКА ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ . Здесь нет ошибки. Наша страна, как победитель прошлогоднего КЕЧ, имела право выставить две команды: пока рижский СКВО, владелец трофея, ждал соперника по четвертьфиналу, с более ранней стадии стартовал победитель зимнего чемпионата страны-1959 тбилисское «Динамо».

И сразу же грузинская команда попала во все энциклопедии – стала соавтором первого овертайма в истории Кубка чемпионов, в Бухаресте (16 января) против ККА – 83:87. При этом на последней минуте при счете 83:85 Алтабаев и Мосешвили не реализовали четыре штрафных броска.

Через две недели (30 января) в ответном домашнем матче динамовцы разгромили румын – 90:68.

А случилось это всего за два дня до старта чемпионата страны. В принципе, от Тбилиси до Баку недалеко. Почему в матче открытия с московским «Динамо» тбилисцы выглядели сверхуставшими – непонятно. Еле-еле выиграли – 64:62. На следующий день они проиграли. «Уралмашзаводу» – 82:85. 40 очков в день своего 25-летия набрал лидер свердловского клуба центровой Кандель!

В атаке Александр Кандель – центровой команды «Уралмашзавод» (Свердловск)

А еще через день, уже после трех сыгранных матчей, в чемпионате определился единоличный лидер – ЦСК МО. В Каунасе московские армейцы начали громить всех подряд: ВЭФ (+35), ленинградские «Буревестник» (+21) и «Спартак» (+17). Из-за нового правила, согласно которому клубы-земляки матчи друг с другом должны сыграть в своем городе (два ленинградских, два тбилисских, два московских и два рижских), СКВО и ВЭФ в третий день отдыхали. А на четвертый команду Гомельского постигла учесть предыдущих соперников ЦСК МО – 64:85 (42:43).

В заключительном матче в Каунасе хозяин тура «Жальгирис» попытался оказать сопротивление армейцам Москвы и проиграл без позора – 64:78.

Тем временем в Баку тбилисское «Динамо», которое перед чемпионатом усилили перешедшие из ГПИ Лежава и Мосешвили, было разгромлено киевским СКИФом – 82:55. Киевляне со своими лидерами, игроками сборной, Вальтиным и Стремоуховым доказали, что их второе место год назад не было случайностью. Еще лучше выступили хозяева тура из бакинского СКИФа: центровой Петров и его партнеры проиграли только один раз, уступив принципиальному сопернику тбилисскому «Динамо» – 51:67.

После того, как чуть позже прошли дерби «Спартак» – «Буревестник» – 74:70, «Динамо» Тб – ГПИ – 75:48 и СКВО – ВЭФ – 55:60 (ВЭФ, кажется, привыкает побеждать армейцев Риги), таблица по итогам первой части чемпионата получилась такой:

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ЦСК МО* – 5-0, СКИФ Б – 4-1, «Динамо» Тб, СКВО*, СКИФ К, «Динамо» М – 3-2, ВЭФ*, «Спартак»*, «Буревестник»*, «Уралмашзавод» – 2-3, «Жальгирис»* – 1-4, ГПИ – 0-5. Звездочкой (*) отмечены команды каунасской группы.

В конце февраля в 1/4 финала Кубка чемпионов СКВО выиграл в Любляне у «Олимпии» – 95:79, а тбилисское «Динамо» в Софии у «Академика» – 76:64. 6 марта динамовцы победили в ответном матче – 72:69, и через пару дней отправились в Ленинград, где начиналась заключительная часть чемпионата страны.

К этому дню московские армейцы уже неприлично крупно обыграли в Москве земляков-динамовцев – 98:47 (+51 – абсолютный рекорд во взаимоотношениях этих команд за всю историю чемпионатов СССР) – и с шестью победами (и хорошим настроением) приехали в Ленинград.

В первый же день обыграли аутсайдера ГПИ (+36), во второй – еще одного аутсайдера, «Уралмашзавод» (+18). Следующим соперником были динамовцы из Тбилиси, которые теоретически еще могли догнать армейцев, если бы ЦСК МО проиграл все оставшиеся встречи.

Главный матч чемпионата состоялся 13 марта. Москвичи всю игру провели всемером: начали Вольнов, Алачачян, Травин, Зубков и Семенов, на замену выходили Бочкарев и Харитонов. Грузинская команда показала классный баскетбол: за две с половиной минуты до конца даже вела в счете три очка. Но на последней секунде армейцы вырвали и победу – 68:66, и золотые медали!

В двух последних матчах новые чемпионы выдержали чемпионский ход: СКИФ из Киева (+21), СКИФ из Баку (+14). Бакинцы проиграли все шесть встреч ленинградской части турнира. Что случилось с Петровым и его партнерами?

Тбилисский ГПИ, лишившийся своих лидеров, тоже проиграл шесть матчей в Ленинграде. Как и «Уралмашзавод». Свердловский клуб жаль. Канделю и компании просто не повезло: всего два очка они уступили бакинцам, всего очко «Буревестнику» и ВЭФу. Сам центровой стал лучшим бомбардиром чемпионата – 265 очков (средняя результативность – 24,1 очка за матч).

Серебряные медали разыграли «Динамо» (Тб) и СКВО. На этот раз южане были удачливее – 67:66, при этом по ходу второго тайма вели в 11 очков.

А экс-чемпионы лишились и бронзы. ВЭФ, отменно проведя ленинградский тур (5-1), сравнялся победами со СКВО (по 7), но обошел земляков по…

1960. Рига. Стадион «Даугава». Матч XXVII чемпионат СССР. В игре – ВЭФ (в темной форме): Висвалдис Эглитис (№ 13), Раймондс Карнитис (в центре), Янис Остроухс (№ 10)

Здесь сделаем паузу. Последнее время Федерация баскетбола СССР была чрезвычайно озабочена низким процентом реализации штрафных бросков ведущими командами. Вот как пробивали фолы год назад лучшие игроки (приведем показатели двух снайперов из каждой команды, сделавших не менее 25 бросков).

Лучшие по реализации штрафных бросков в командах XXVI чемпионата СССР (класс «А»)

ЦСК МО: Алачачян – 91,9%, Бочкарев – 74,1. СКВО: Муйжниекс – 76,8, Веритис – 75,0. «Жальгирис»: Матачунас – 81,2, Стумбрис – 75,8. «Динамо» (Тб): Алтабаев – 72,0, Инцкирвели – 70,0. ВЭФ: Карнитис – 76,6, Калныньш – 72,1. ГПИ: Мосешвили – 71,2, А.Лежава – 68,6. «Динамо» (М): Озеров – 71,0, Студенецкий – 69,6. СКИФ (Киев): Баглей – 70,9, Стремоухов – 65,3. ТПИ (Таллин): Роодас – 77,8, Лепметс – 70,7. ЛЭТИ: Мамонтов – 69,8, Кичайкин – 64,9. «Спартак» (Л): Григорашенко – 66,7, Леонов – 62,7.

Жалкое зрелище, да?

Чтобы как-то подтолкнуть игроков и тренеров к исправлению плачевной ситуации, было принято решение: в случае равенства количества побед у двух команд, более высокое место занимает та, которая лучше пробивала штрафные броски в матче между ними.

Так ВЭФ стал бронзовым призером.

И еще про штрафные. Год назад защитник «Спартака» Владимир Кондрашин реализовал лишь 68,2 процентов бросков (15 из 22). Сейчас – стал лучшим в ленинградском туре: 92,3 (24 из 26)! Отличный показатель!

1960. Ленинградский «Спартак». № 3 (второй слева) – Владимир Кондрашин, лучший исполнитель штрафных бросков

Имея традиционно сильный состав, московское «Динамо» одержало всего пять побед и осталось лишь на восьмом месте. Видимо, из-за отсутствия своего лидера, дисквалифицированного Торбана. «Жальгирис», как всегда, играл прилично и технично. Не хватало лишь самой «малости» – классного центрового. В борьбе за девятое место литовцы опередили бакинцев из-за «правила штрафных».

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17 марта 1960. Ленинград. ЦСК МО – чемпион страны (слева направо): Аркадий Бочкарев, Арменак Алачачян, Анатолий Астахов, Владимир Копылов, Александр Травин, Михаил Семенов, Виктор Харитонов, Геннадий Вольнов, Евгений Карпов, Виктор Зубков. Главный тренер – Евгений Алексеев (нет на фото)

«Динамо» (Тбилиси) : Гурам Абашидзе, Валерий Алтабаев, Александр Киладзе, Леван Инцкирвели, Гурам Минашвили, Леван Мосешвили, Владимир Угрехелидзе, Анзор Лежава, Илларион Хазарадзе, Реваз Гогелия, Михаил Аситашвили, Картлос Джапаридзе. Тренер – Гиорги Авалишвили.

ВЭФ (Рига): Эдмундс Добелис, Бруно Драке, Висвалдис Эглитис, Янис Иевиньш, Ольгертс Юргенсонс, Раймондс Карнитис, З. Крастиньш, Юрис Мерксонс, Янис Остроухс, Цезарс Озерс, Янис Померанцис. Главный тренер – Альфредс Крауклис.

КИЕВ: ВТОРАЯ КОМАНДА В КЛАССЕ СИЛЬНЕЙШИХ

Киевский СКА уверенно выиграл турнир XXVII ЧЕМПИОНАТА СССР, КЛАСС «Б», обеспечив столице Украины на следующий год двойное представительство в когорте сильнейших.

Предварительные турниры прошли 23-28 апреля в Луганске, Душанбе и Вильнюсе. В финал вышли по две лучших команды из каждой подгруппы.

Финальный турнир был примечателен тем, что впервые и единственный раз в истории за «Калев» одновременно играли три знаменитых центровых сборной СССР разных лет: Март Лага, Яак Липсо и Тынну Лепметс. Вскоре Лага закончит с баскетболом, Липсо перейдет в рижский СКА, а затем – в ЦСКА, и останется только Лепметс. И это был первый турнир, когда «Калевом» руководил Илмар Куллам, выдающийся в прошлом игрок, который станет выдающимся тренером.

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Итоговая классификация XXVII чемпионата СССР. Класс «А». 1. ЦСКА МО (Москва). 2. «Динамо» (Тбилиси). 3. ВЭФ (Рига). 4. СКВО (Рига). 5. «Спартак» (Ленинград). 6. СКИФ (Киев). 7. «Буревестник» (Ленинград). 8. «Динамо» (Москва). 9. «Жальгирис» (Каунас). 10. СКИФ (Баку). 11. «Уралмашзавод» (Свердловск). 12. ГПИ (Тбилиси). Класс «Б». Финал. 13. СКА (Киев). 14. «Калев» (Тарту). 15. СКИФ (Алма-Ата). 16. «Электрозавод» (Вильнюс). 17. «Пединститут» (Душанбе). 18. СКИФ (Ереван).

СОВЕТСКИЙ ФИНАЛ В ЕВРОПЕ

Оставшись без медалей союзного первенства, разгневанный СКВО через три дня после окончания чемпионата СССР обыграл дома «Олимпию» – 79:63. Оба наших клуба прошли дальше.

Сегодня две команды из одной страны свели бы в пару в 1/2 финала. Тогда о таких мелочах не думали. В результате в апреле «Динамо» прошло варшавскую «Полонию» – 88:65 и 64:61, а рижане – пражский «Слован-Орбис» – 82:55 и 69:59. И мы получили советский финал.

9 апреля. Рига. Первый полуфинальный матч Кубка европейских чемпионов СКВО – «Слован-Орбис» – 82:55. Янис Круминьш и Мирослав Шкержик (слева)

И 10 мая в Тбилиси – 61:51, и 15 мая в Риге – 69:62 сильнее были рижане. Команда Гомельского третий раз подряд выиграла главный трофей Европы.

Александр Гомельский, главный тренер СКВО: «Мы безмерно рады и тому, что в третий раз завоевали ценный трофей, и тому, что в какой-то степени смогли посчитаться с нашими «обидчиками» динамовцами Тбилиси за поражения, которые они нанесли нам на II Спартакиаде народов СССР и в последнем чемпионате страны».

Гиорги Авалишвили, главный тренер «Динамо» (Тбилиси): «От души поздравляю моего друга Сашу Гомельского и всю команду рижан. Оба матча – и в Тбилиси, и в Риге – они провели превосходно. Чего греха таить, мне было бы во сто крат приятнее, если бы Кубок переехал к нам в Тбилиси. И тем не менее я рад тому, что ценный приз не перекочевал за рубежи нашей Родины».

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15 мая. Рига. Только что рижскую команду в третий раз наградили Кубком европейских чемпионов (слева направо): Леонс Янковскис, Гундарс Муйжниекс, Майгонис Валдманис, Валдис Муйжниекс, Айварс Леончикс, главный тренер Александр Гомельский, Андрейс Бергс, Иварс Веритис, генсек ФИБА Уильям Джонс, Янис Давидс, представитель газеты L’Equipe, Алвилс Гулбис, Янис Круминьш, Юрис Калныньш, Ольгертс Хехтс

Главный клубный трофей Европы. Выгравирована надпись: ASK – RIGA. И под ней – «1958 1959 1960»

ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОН – ЦСКА

Клубный сезон закончился, по сути в начале весны. Чтобы как-то его продлить, Федерация баскетбола СССР провела среди команд класса «А» однокруговой турнир все с тем же составом участников (хотя некоторые клубы и несколько изменили названия). ЦСКА, равно как и рижский СКА, динамовцы Москвы и Тбилиси, ВЭФ и киевский СКИФ, выступали без основных игроков, привлеченных под знамена сборной. Но первенствовал. Впервые с 1940 года сильнейшие команды сыграли не по туровой системе, а с разъездами.

АРКАДИЙ БОЧКАРЕВ, ДРУГ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

Евгений Алексеев собирал непобедимую команду ЦСКА в течение пяти лет. Одним из первых элементов этого пазла стал Аркадий Бочкарев, приглашенный из московского «Спартака» в 1955 году.

Александр Гомельский (отрывки из его книги «Центровые»): «Это был самый заметный баскетболист во всех командах, за которые выступал, – в подмосковном «Спартаке», в ЦСКА, в сборной СССР. В «Спартаке» Бочкарев был тем стержнем, на который наматывалась вся тактика коллектива. Он творил невероятное. Поразительно физически одаренный, выносливый, страстный, всегда готовый к борьбе, Бочкарев своим примером, своим неистощимым желанием играть и побеждать зажигал всех и вел за собой. Тренировался Аркадий упорно, часами, до изнеможения. Он понимал, что при довольно средней технической оснащенности только большой труд и отличная физическая форма позволят ему успешно играть рядом с теми, кто более щедро награжден природой.

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1 августа 1954 года. Будапешт. XII Всемирные студенческие игры. СССР – Германия – 91:27. Стартовая пятерка сборной СССР (слева направо): Михаил Семенов, Аркадий Бочкарев, Гунарс Силиньш, Михаил Студенецкий, Станисловас Стонкус

Хорош Бочкарев был у щитов. Широкий, с крепкими бицепсами, он выигрывал схватку под кольцом и, как Отар Коркия, буквально запихивал мяч в корзину. Отработал средний бросок, крюк, проход. Выполнял эти приемы неэффектно, но вовремя и результативно.

Своим острым языком, неприкрытым неприятием людей скользких, нечестных Аркадий конечно же нажил себе немало врагов. Не щадил же он никого: ни товарища по команде, коли он того заслужил, ни тренера (в том числе и тренера сборной), ни проштрафившегося (на его взгляд) арбитра, ни противника, играющего грязно, исподтишка, ни справедливости ради самого себя, коли было за что. Но пока Аркадий как игрок был на недосягаемой высоте, ему многое прощалось. А как только форма Бочкарева пошла на убыль, ему все вспомнили и из сборной вывели.

Его отличали эрудиция, начитанность. Бочкарев был признанным знатоком музыки, он собрал громадную коллекцию пластинок. Его кумирами были Элвис Пресли и Нат Кинкол (подозреваем, речь идет об удивительном джазовом певце и пианисте по имени Нэт Кинг Коул. – Прим. В.Т.).

Заводила с задатками неплохого актера, он был популярен среди болельщиков и ценил эту популярность, старался всегда быть ее достойным, стремился быть в центре внимания. Даже жену выбрал, словно для увеличения ажиотажа вокруг себя, – дочь легендарной чапаевской Анки-пулеметчицы».

Тут уточним. Никакой Анки-пулеметчицы не было. Это собирательный образ из кинофильма братьев Васильевых «Чапаев». Так что Зинаида Попова – дочь одного из прототипов легендарного киноперсонажа Анка-пулеметчица – Марии Поповой.

Из воспоминаний Зинаиды Поповой: «Мой первый муж Аркадий Бочкарев по тем временам был более популярным, чем иные артисты, стремившиеся с ним познакомится. Есть такой артист Олег Стриженов. Аркадий и я дружили с Олегом. И вот однажды Стриженов привел к нам в дом Владимира Высоцкого. Позднее мы с Аркадием стали ходить на Большой Каретный. Там всегда собирались компании, Володя пел. В общем, были такие посиделки. Володя очень любил Аркадия, просто обожал. У меня такое впечатление, что он и старшего сына назвал в честь его. В то время баскетбол был в большой моде. Володя и на матчи ходил, когда Аркадий играл, и просто любил пройтись с ним по улице. Володя считал Аркадия красавцем. А когда наши баскетболисты стали некоронованными чемпионами мира, то им дали «Волги». Мы туда все садились и ездили кататься, на шашлыки. В общем, дружба была хорошая».

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Середина июля 1963 года. Москва. У входа в игровой зал ЦСКА. Армейцы готовятся к финалу Кубка чемпионов с мадридским «Реалом». Слева направо: стоят – Павел Сиротинский, Михаил Семенов, Яак Липсо, Александр Петров, Аркадий Бочкарев, Виктор Зубков, главный тренер Евгений Алексеев, Олег Бородин, Юрий Корнеев, Геннадий Вольнов, Александр Травин; нижний ряд – Анатолий Астахов, Александр Кульков, Вячеслав Хрынин, Вадим Капранов, Арменак Алачачян, Игорь Брянов

Бочкарева убрали из сборной после возвращения из турне по США в 1959-м. Но еще шесть лет он оставался капитаном ЦСКА, каждый год становился чемпионом страны, плюс дважды побеждал в Кубке чемпионов. Да, он уже не был игроком стартовой пятерки. Но если бы тогда у нас вручали приз «лучшему шестому», то есть лучшему первому, выходящему на замену, у Бочкарева не было бы конкурентов.

Аркадий Андреевич Бочкарев родился 24 февраля 1931 в Москве.Центровой. 193 см. Заслуженный мастер спорта СССР (1960).

Выступал за московские клубы «Спартак» – 1951-1954 и ЦСКА – 1955-1965.

Двукратный обладатель Кубка чемпионов (1961, 1963). 7-кратный чемпион СССР: два раза в составе сборной Москвы, как победитель Спартакиады народов СССР (1959, 1963), и пять раз в составе ЦСКА (1960-1962, 1964, 1965)

В 1954-1959 годах выступал за сборную СССР. Второй призер Олимпийских игр (1956). Двукратный победитель (1957, 1959) и третий призер (1955) чемпионата Европы. Непризнанный чемпион мира (1959).

Трехкратный обладатель Кубка Майрано (1954, 1956, 1958). Победитель баскетбольного турнира Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Варшава-1955).

В составе сборной провел 125 матчей. Дебютировал 12 марта 1954 в Каунасе в контрольном матче против сборной Литвы (49:44). Рекорд результативности – 31 очко (12 июня 1956) в матче против сборной Буэнос-Айреса (70:50) во время турне по Латинской Америке. В 45 официальных матчах набрал 379 очков (в среднем 8,4 очка за игру). Последний матч за сборную провел 15 декабря 1959 в городе Лоуренс против команды Wichita Vickers (75:95, 3 очка) во время турне по США.

Скончался 29 марта 1988 в Москве.

Сезон сборной

Контрольные матчи. Москва. Июль (+3-0).

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Международный турнир. Москва. 26-30 июля. 2 место. +3-1.

XVII летние Олимпийские игры. Рим. 26 августа – 10 сентября. 2 место. +6-2.

Больше всего матчей сыграли: Валдманис, Семенов, Муйжниекс, Зубков, Минашвили, Корнеев, Вольнов – по 15.

ЭТУ DREAM TEAM ОБЫГРАТЬ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО

Некоторые американские историки баскетбола считают, что команда-мечта впервые появилась не в 1992 году (Мэджик, Джордан, Берд…), а в 1960-м. Будущие суперзвезды НБА (а пока студенты) Оскар Робертсон, Джерри Лукас, Джерри Уэст, Уолтер Беллами и просто звезды Эдриан Смит, Боб Бузер, Терри Дишингер просто не замечали соперника, против которого выходили играть. Вся команда – олимпийская сборная США-1960 – избрана в Зал баскетбольной славы как самостоятельная единица!

Меньше всего американцам проиграл второй призер, сборная СССР – 24 очка, третий призер, Бразилия уступила 27 очков, Италия, занявшая четвертое место, – 31 очко.

Для нас главным был матч с Бразилией в финальной группе. Победа 64:62 принесла советской команде серебро.

26 августа. Рим. Матч XVII Олимпийскиx игр СССР – Мексика – 66:49. В атаке Юрий Корнеев

XVII летние Олимпийские игры. Рим. 26 августа – 10 сентября 1960 года. Предварительный раунд. Группа «С». 2. СССР: Мексика – 66:49, Бразилия – 54:58, Пуэрто-Рико – 100:63. +2-1. Полуфинальный раунд. Группа «В». 2. СССР: Уругвай – 89:53, Югославия – 88:61, США – 57:81. +2-1. Финальная группа. 2. СССР: Бразилия – 64:62, Италия – 78:70.

Сборная СССР: Виктор Зубков (ЦСКА) – 81 очко/8 матчей, Юрий Корнеев («Динамо» М) – 77/8, Геннадий Вольнов (ЦСКА) – 75/8, Майгонис Валдманис (СКА Рига) – 63/8, Валдис Муйжниекс (СКА Рига) – 62/8, Михаил Семенов (ЦСКА) – 51/8, Александр Петров («Динамо» М) – 82/7, Гурам Минашвили («Динамо» Тб) – 14/8, Янис Круминьш (СКА Рига) – 31/6, Владимир Угрехелидзе («Динамо» Тб) – 24/4, Цезарс Озерс (ВЭФ) – 16/4, Альберт Вальтин (СКИФ Киев) – 20/3. Старший тренер – Степан Спандарян, тренер – Евгений Алексеев.

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Сборная СССР – второй призер Олимпиады-1960 в Риме. Первый ряд (слева направо) – Степан Суренович Спандарян (старший тренер), Николай Владимирович Семашко (вице-президент Международной федерации баскетбола), Евгений Николаевич Алексеев (тренер), Майгонис Валдманис; средний ряд – Владимир Угрехелидзе, Геннадий Вольнов, Михаил Семенов, Юрий Корнеев, Цезарс Озерс, Валдис Муйжниекс, Гурам Минашвили, третий ряд – Александр Петров, Янис Круминьш, Виктор Зубков и Альберт Вальтин

Владимир ТИТОРЕНКО (автор), Роман ФРИДМАН (статистика), Игорь ВЕРХОЗИН (координатор проекта, viarus38@gmail.com).

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