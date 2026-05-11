  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Женская НБА. 27 очков Плам не спасли «Лос-Анджелес» от разгрома в матче с «Лас-Вегасом», «Голден Стэйт» разобрался с «Финиксом» и другие результаты
3

Женская НБА. 27 очков Плам не спасли «Лос-Анджелес» от разгрома в матче с «Лас-Вегасом», «Голден Стэйт» разобрался с «Финиксом» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли четыре матча.

«Лос-Анджелес» разгромно проиграл «Лас-Вегасу», «Голден Стэйт» победил «Финикс».

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Сиэтл – 82:89 (24:29, 25:15, 12:19, 21:26)

КОННЕКТИКУТ: Морроу (17 + 16 подборов), Грайнер (16 + 6 подборов), Миллер (13 + 5 подборов), Берк (12 + 6 подборов + 5 передач)

СИЭТЛ: Браун (17), Бекерс (20), Джонсон (16 + 6 подборов), Мельбурн (15 + 6 передач), Хайдман (11)

10 мая. 20.00

Вашингтон – Нью-Йорк – 93:98 ОТ (31:24, 17:31, 21:17, 16:13, 8:13)

ВАШИНГТОН: Ириафен (20 + 12 подборов), Ситрон (17 + 5 подборов), Остин (16 + 10 подборов)

НЬЮ-ЙОРК: Жоаннес (25), Стюарт (23 + 9 подборов), Астье (18 + 5 подборов + 7 передач), Джонс (13 + 8 подборов)

10 мая. 22.00

Лос-Анджелес – Лас-Вегас – 78:105 (14:29, 27:13, 18:33, 19:30)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Плам (27), Огвумике (19 + 10 подборов), Хэмби (12 + 5 подборов).

ЛАС-ВЕГАС: Картер (22), Янг (20 + 5 подборов + 9 передач), Уилсон (19), Грэй (16).

11 мая. 1.00

Голден Стэйт – Финикс – 95:79 (17:20, 31:11, 18:31, 29:17)

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Салон (21), Торнтон (19), Уильямс (19 + 5 подборов + 4 перехвата), Эмихир (13 + 6 подборов + 5 передач), Бертон (13 + 12 передач + 3 перехвата).

ФИНИКС: Томас (19 + 9 подборов + 11 передач), Ногич (16), Коппер, Мэк (обе –  по 11).

11 мая. 3.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoженская НБА
Голден Стэйт жен
Лас-Вегас жен
Финикс жен
logoВашингтон жен
logoЛос-Анджелес жен
logoСиэтл жен
результаты
logoКоннектикут жен
Нью-Йорк жен
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
засмотрим еще пару игр, пока праздники идут... :-)
Глянул Вашик с Нью Йорком...
Отличный матч, первый овертайм, который я увидел в начавшемся сезоне.
Буду похоже за Вашиком внимательней следить, очень нравится их молодая банда.
Большие Вашика двух центров НЙ на фолы посадили, а сами сделали даблы.
совсем чуть чуть не хватило молодым опыта и везения для победы над фаворитом.
Сиэтл – Коннектикут (будущий Хьюстон)
На удивление бодрый матчик получился.
Читал перед сезоном, что лига планирует снизить уровень контакта, что—бы не было травм в таком кол-ве как в прошлом сезоне, матчей больше впереди, темп у игр сумасшедший, несутся все как легкоатлеты в спринте…
Однако, пока вообще не вижу данных изменений.
Команды рубятся друг с другом словно плей-офф версии Детройта/Орландо/Миньки и прочих защито-ориентированных монстров. Кто при таком режиме смеси беготни с фулл контактом до финиша сезона доедет – не понятно…
Мельбурн, которая в прошлом матче свой зуб на паркет выплюнула, во второй игре губу в кровь разбили к примеру. С расквашенным фейсом, при определенном характере, играть можно и дальше, а с более серьезными травмами – нельзя.
Игра в целом равная была, очень плотная, пока в третей четверти у барышни с фамилией Браун треха не полетела и она 4 трешки подряд завалила обеспечив отрыв Сиэтлу (всего 5 из 6). Но солнышки не сдались и в 4-й догнали по счету и дальше классические качали в счете.
Из персоналий: понравилась своей наглостью, уверенностью и настырностью Флау Джонсон, ох попьют еще болельщики крови менеджменту ГСВ, слившей ее за пик второго раунда 28 года. Штрафные била точно, которые она в проходах фармит, треху одну забила, в защите борется, отличный игрок для молодого Сиэтла похоже выйдет.
У Коннектикута много времени пока получает Ван Влит (француженка Лакан до США еще не доехала) и в целом смотрелась неплохо. Если сможет играть стабильно – шансы остаться в ротации у нее будут.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Женская НБА. «Индиана» уступила «Далласу», несмотря на 30 очков Митчелл, «Финикс» разгромил «Лас-Вегас» и другие результаты
10 мая, 04:24
«Эйсес» получили чемпионские перстни за сезон-2025 женской НБА
9 мая, 20:59Видео
Кейтлин Кларк набрала 20+7+5 в первом официальном матче после восстановления
9 мая, 19:45
Рекомендуем
Главные новости
Эван Мобли и Осар Томпсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
6 минут назадВидео
Педро Мартинес о 5-м матче с «Панатинаикосом»: «День, когда Монтеро набирал меньше всего и играл лучше всего»
17 минут назад
Дончич о помощи «Лейкерс» в сохранении Ривза и Джеймса: «Посмотрим, пока сказать нечего»
30 минут назад
Тони Бразерс о подножке Джарретта Аллена: «Оба игрока не владели мячом, контакт был случайным»
46 минут назадВидео
Лагерь Эй Джей Дибанцы дал понять, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать возможный выбор «Вашингтоном»
56 минут назад
Тим Хардуэй-старший о месте Леброна Джеймса в истории: «Майкл, Кобе, Мэджик, Карим. А потом решайте сами. Хаким, Шакил О’Нил»
сегодня, 07:59
Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»
сегодня, 07:28Видео
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» во втором матче серии
сегодня, 06:58
Айзейя Стюарт не ответил на агрессию Джейлона Тайсона после свистка
сегодня, 06:48Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 30+8+6 Хардена помогли «Кливленду» обыграть «Детройт» в овертайме в пятом матче серии
сегодня, 06:14
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. 1/4 финала. АЕК начнет серию с «Арисом»
сегодня, 07:10
ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» встретится с «Мурсией» и другие матчи
сегодня, 07:06
Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году
сегодня, 06:30
Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
сегодня, 05:53
Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын
сегодня, 05:21
Георгий Жбанов о победе над УНИКСом: «Игра была на усталость, победил тот, кто перетерпел»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» выиграла у «Гранады», «Бреоган» уверенно обыграл «Форса Льейду»
вчера, 19:40
Николо Мелли о награде лучшему защитнику Евролиги: «Конечно, я хотел быть первым. Но Диалло – настоящий монстр в обороне»
вчера, 18:47
Чемпионат Турции. «Бешикташ» взял верх над «Фенербахче»
вчера, 18:21
«Уралмаш» продлил контракт с Антоном Карданахишвили до 2028 года
вчера, 16:59
Рекомендуем