Женская НБА. 27 очков Плам не спасли «Лос-Анджелес» от разгрома в матче с «Лас-Вегасом», «Голден Стэйт» разобрался с «Финиксом» и другие результаты
«Лос-Анджелес» разгромно проиграл «Лас-Вегасу», «Голден Стэйт» победил «Финикс».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Сиэтл – 82:89 (24:29, 25:15, 12:19, 21:26)
КОННЕКТИКУТ: Морроу (17 + 16 подборов), Грайнер (16 + 6 подборов), Миллер (13 + 5 подборов), Берк (12 + 6 подборов + 5 передач)
СИЭТЛ: Браун (17), Бекерс (20), Джонсон (16 + 6 подборов), Мельбурн (15 + 6 передач), Хайдман (11)
10 мая. 20.00
Вашингтон – Нью-Йорк – 93:98 ОТ (31:24, 17:31, 21:17, 16:13, 8:13)
ВАШИНГТОН: Ириафен (20 + 12 подборов), Ситрон (17 + 5 подборов), Остин (16 + 10 подборов)
НЬЮ-ЙОРК: Жоаннес (25), Стюарт (23 + 9 подборов), Астье (18 + 5 подборов + 7 передач), Джонс (13 + 8 подборов)
10 мая. 22.00
Лос-Анджелес – Лас-Вегас – 78:105 (14:29, 27:13, 18:33, 19:30)
ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Плам (27), Огвумике (19 + 10 подборов), Хэмби (12 + 5 подборов).
ЛАС-ВЕГАС: Картер (22), Янг (20 + 5 подборов + 9 передач), Уилсон (19), Грэй (16).
11 мая. 1.00
Голден Стэйт – Финикс – 95:79 (17:20, 31:11, 18:31, 29:17)
ГОЛДЕН СТЭЙТ: Салон (21), Торнтон (19), Уильямс (19 + 5 подборов + 4 перехвата), Эмихир (13 + 6 подборов + 5 передач), Бертон (13 + 12 передач + 3 перехвата).
ФИНИКС: Томас (19 + 9 подборов + 11 передач), Ногич (16), Коппер, Мэк (обе – по 11).
11 мая. 3.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Отличный матч, первый овертайм, который я увидел в начавшемся сезоне.
Буду похоже за Вашиком внимательней следить, очень нравится их молодая банда.
Большие Вашика двух центров НЙ на фолы посадили, а сами сделали даблы.
совсем чуть чуть не хватило молодым опыта и везения для победы над фаворитом.
На удивление бодрый матчик получился.
Читал перед сезоном, что лига планирует снизить уровень контакта, что—бы не было травм в таком кол-ве как в прошлом сезоне, матчей больше впереди, темп у игр сумасшедший, несутся все как легкоатлеты в спринте…
Однако, пока вообще не вижу данных изменений.
Команды рубятся друг с другом словно плей-офф версии Детройта/Орландо/Миньки и прочих защито-ориентированных монстров. Кто при таком режиме смеси беготни с фулл контактом до финиша сезона доедет – не понятно…
Мельбурн, которая в прошлом матче свой зуб на паркет выплюнула, во второй игре губу в кровь разбили к примеру. С расквашенным фейсом, при определенном характере, играть можно и дальше, а с более серьезными травмами – нельзя.
Игра в целом равная была, очень плотная, пока в третей четверти у барышни с фамилией Браун треха не полетела и она 4 трешки подряд завалила обеспечив отрыв Сиэтлу (всего 5 из 6). Но солнышки не сдались и в 4-й догнали по счету и дальше классические качали в счете.
Из персоналий: понравилась своей наглостью, уверенностью и настырностью Флау Джонсон, ох попьют еще болельщики крови менеджменту ГСВ, слившей ее за пик второго раунда 28 года. Штрафные била точно, которые она в проходах фармит, треху одну забила, в защите борется, отличный игрок для молодого Сиэтла похоже выйдет.
У Коннектикута много времени пока получает Ван Влит (француженка Лакан до США еще не доехала) и в целом смотрелась неплохо. Если сможет играть стабильно – шансы остаться в ротации у нее будут.