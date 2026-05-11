  • «Думал, что нам наконец-то повезет». Президент «Индианы» извинился после того, как пик «Пэйсерс» достался «Клипперс»
Лотерея драфта НБА-2026 прошла не так, как надеялись в «Индиане». Из-за сделки, в рамках которой их защищенный пик топ-4 был отправлен в «Клипперс» в обмен на Ивицу Зубаца, «Пэйсерс» остались без выбора – он выпал на 5-й номер.

«Индиана» завершила сезон с вторым худшим результатом в лиге и делила лучшие шансы на первый пик, однако в ночь лотереи так и не получила желаемого исхода.

Президент баскетбольных операций клуба Кевин Притчард извинился перед болельщиками, взяв на себя ответственность за риск, связанный с обменом.

«Мне очень жаль наших болельщиков. Я беру на себя ответственность за этот риск. Удивлен, что после такого сезона пик оказался лишь пятым. Думал, что нам наконец-то повезет. Но, пожалуйста, помните – этой команде был нужен стартовый центровой, чтобы конкурировать с лучшими в лиге. Мы всегда были стойкими», – написал Притчард в соцсети X.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Кевин Притчарда в соцсети X
logoИндиана
Кевин Притчард
logoдрафт НБА
logoНБА
logoИвица Зубац
Ну кстати это нормально, принял решение-провалился-признал и взял на себя публично, респект
Ответ Батя ивана
То, что взял публично - это ок.
Самое странное тут, что "удивлён" и "думал, что повезёт". Он что блин, в казино пришёл что ли? Риски были известны заранее, надеяться на "повезёт" - непозволительно занимая такую должность. Выставил себя дураком зачем-то.
Ответ Сергей Пузанков
У Индианы были максимально высокие шансы на хороший пик, когда ещё рисковать, если не сейчас?? Я тебе секрет открою, что драфт это всегда лотерея, где может повезти, а может нет, ещё и выбранного игрока надо в супер-звезду вырастить, что не всегда получается.
За что здесь извиняться? Я понимаю, если бы он профукал первый пик и остался без Дибанцы, но тут сделано все было в целом логично. Взял хорошего центра в расцвете сил и нормально защитил пик. Риск не оправдался, бывает, но чего то прям непоправимого не произошло
Ответ inqvizitor
согласен, риск был оправдан, просто не повезло. Извинялся вероятно за слитый впустую сезон, перед болельщиками, хотя и так и так Индиане немногое светило без основного игрока.
Ответ inqvizitor
1-4 норм защитил пик=) вам бы комедии писать честно.
думал он... :-)
решил сыграть с матерыми наперсточниками и НЕОЖИДАННО остался без штанов...
Ответ Odissey ru
Топ-коммент!
Такие все умные задним числом, но кто не рискует тот не пьёт шампанское и ошибки у всех бывают. Ну и выбор под высоким пиком ещё не гарантирует получение будующей звезды, особенно сейчас, когда обилие травм у новичков.
Ответ Sm0k1n
Ну зубац явно не тот человек, из за которого нужно рисковать . Команда возможно лишилась франчайза, что бы получить ролевика
Идиот. Зубац не стоил пока этого драфта)
Ответ Tim Timson
А им так нужен Петерсон, Бузер или Уилсон? Очевидно, что Инди необходим был центр, которого в топ-10 моков нет, либо СФ, но Дибанцу забирают в топ-2.
Ответ Погодите, это реально?
Да какая разница кто им был нужен. Любого в топ 4 можно шикарно обменять на того кто тебе нужен почти в любом клубе лиги. И сделка изначально выглядела не айс, а сейчас уже чистый провал, потому что центр им нужен бросающий и хорошо защищающийся. Это близко не Зубац)
Не знаю, случайно так получилось или Сильвер "шары нагрел", но в итоге абсолютно заслуженно прокатили Индиану. Нельзя так бесстыдно сливать сезон из-за травмы ахилла лидера, У лиги есть пример Бостона в схожей ситуации, они вообще вторыми регулярку на Востоке закончили, и уж этой Индиане, даже без Халибертона, было вполне по силам быть в зоне плей-ин, а они занимались порнографией какой-то. Еще и топ-4 протекшен пик за Зубаца отдали. Думали и рыбку съесть, и ...
Ответ PredatorMax
не фанатам уж Буллс говорить о танкинге=)
Ответ LBJ236
Давай ты мне поведаешь в каком году Чикаго Буллз занималось танкингом весь сезон в последний раз?
Фанбаза Буллз буквально ненавидит семейство Рейнсдорфов за вечное чистилище, потому что они против танкинга.
была схватка двух игроманов - менеджеров Пейсерс и Клипперс

защита не сработала, Клипперс получили 5й пик этого драфта, незащищенный пик драфта 29 и Матурина - это выглядит переплатой за Зубаца

а если бы защита сработала, компенсацией были бы незащищенные пики 27го и 29го года и Матурин, при живом Халибёртоне, топ-4 новичке с этого драфта, Сиакаме, Зубаце, Нембхарде, Нейсмите, с Карлайлом на тренерском мостике, это скорее всего два нелотерейных пика - и это уже мало за Зубаца, когда за Бейнов и Бриджесов по 4 дают
во втором случае уже менеджеру Клипперс в пору было бы извиняться

ну и еще менеджера Индианы чуть оправдывает, что один чёрт в диапазоне 5-10 сплошные PG на этом драфте, зачем они им при Халибертоне? решил рискнуть и попробовать получить подешевке Зубаца, не повезло
ну а менеджеру Клипперс респект, что придумал такие условия в сделку включить и что еще и лакерком оказался, не факт, что хоть один из 4 пиков за Бриджеса или 4 пиков за Бейна таким высоким станет
Честно говоря, не сильно жалко Индиану, при всем уважении. Их танкинг был очень наглым и нескрываемым. Поэтому они и пошли на эту сделку с Клипперс. Но Зубац это качественный центр, перспективы у команды неплохие и без драфта
Ответ Владимир Кудрявцев
Какие у них перспективы? Неизвестно как будет Халибертон играть после травмы, Стакан как показал этот год - так себе звезда ..
Менеджер Клипперс тоже не идиот, он тоже знает вероятности выпадения пиков. Дать Индиане защиту в топ-6 это по сути просто отказаться от драфта этого года и согласится на пик 27го года, где и драфт слабее и Индиана будет полностью здоровой и ещё и усиленной Зубацом и новичком драфта-26. То есть отдать Зубаца, отказавшись от борьбы в этом сезоне за плейофф, всего за пару пиков в районе 20го места и Матурина, которой самой Индиане не особо нужен. Слишком прохладное предложение.
А всего-то и надо было, что топ-6 защитить. То есть, посмотреть на таблицу вероятностей и чуть подумать.
Ответ ivan petrov
А менеджера Клипперс согласен он на такую защиту или нет, можно не спрашиваиь?

Если так, то я бы на месте Нетс Яниса за 10 пиков первого раунда купил, просто поставил на все топ-29 защиту.
Ответ mephist13
А что, Клипперс за Зубаца на топ-4 согласился, а на топ-6 - нет? За Зубаца? При двух лотерейных пиках, один из которых без защиты?
