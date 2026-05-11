«Думал, что нам наконец-то повезет». Президент «Индианы» извинился после того, как пик «Пэйсерс» достался «Клипперс»
Лотерея драфта НБА-2026 прошла не так, как надеялись в «Индиане». Из-за сделки, в рамках которой их защищенный пик топ-4 был отправлен в «Клипперс» в обмен на Ивицу Зубаца, «Пэйсерс» остались без выбора – он выпал на 5-й номер.
«Индиана» завершила сезон с вторым худшим результатом в лиге и делила лучшие шансы на первый пик, однако в ночь лотереи так и не получила желаемого исхода.
Президент баскетбольных операций клуба Кевин Притчард извинился перед болельщиками, взяв на себя ответственность за риск, связанный с обменом.
«Мне очень жаль наших болельщиков. Я беру на себя ответственность за этот риск. Удивлен, что после такого сезона пик оказался лишь пятым. Думал, что нам наконец-то повезет. Но, пожалуйста, помните – этой команде был нужен стартовый центровой, чтобы конкурировать с лучшими в лиге. Мы всегда были стойкими», – написал Притчард в соцсети X.
Самое странное тут, что "удивлён" и "думал, что повезёт". Он что блин, в казино пришёл что ли? Риски были известны заранее, надеяться на "повезёт" - непозволительно занимая такую должность. Выставил себя дураком зачем-то.
решил сыграть с матерыми наперсточниками и НЕОЖИДАННО остался без штанов...
Фанбаза Буллз буквально ненавидит семейство Рейнсдорфов за вечное чистилище, потому что они против танкинга.
защита не сработала, Клипперс получили 5й пик этого драфта, незащищенный пик драфта 29 и Матурина - это выглядит переплатой за Зубаца
а если бы защита сработала, компенсацией были бы незащищенные пики 27го и 29го года и Матурин, при живом Халибёртоне, топ-4 новичке с этого драфта, Сиакаме, Зубаце, Нембхарде, Нейсмите, с Карлайлом на тренерском мостике, это скорее всего два нелотерейных пика - и это уже мало за Зубаца, когда за Бейнов и Бриджесов по 4 дают
во втором случае уже менеджеру Клипперс в пору было бы извиняться
ну и еще менеджера Индианы чуть оправдывает, что один чёрт в диапазоне 5-10 сплошные PG на этом драфте, зачем они им при Халибертоне? решил рискнуть и попробовать получить подешевке Зубаца, не повезло
ну а менеджеру Клипперс респект, что придумал такие условия в сделку включить и что еще и лакерком оказался, не факт, что хоть один из 4 пиков за Бриджеса или 4 пиков за Бейна таким высоким станет
Если так, то я бы на месте Нетс Яниса за 10 пиков первого раунда купил, просто поставил на все топ-29 защиту.