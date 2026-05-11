«Вашингтон» – первая команда с худшим результатом в лиге, выигравшая лотерею драфта после реформы 2019 года

Худшая команда сезона в НБА забрала первый пик драфта впервые с 2019 года.

«Вашингтон » стал первой командой с худшим результатом в лиге, которой удалось выиграть лотерею драфта НБА после реформы формата в 2019 году.

«Уизардс» завершили сезон с балансом 17-65 и входили в число главных претендентов на первый пик, имея 14% шансов на победу в лотерее. В итоге именно им и достался первый выбор на драфте.