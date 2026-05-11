  • «Вашингтон» – первая команда с худшим результатом в лиге, выигравшая лотерею драфта после реформы 2019 года
«Вашингтон» – первая команда с худшим результатом в лиге, выигравшая лотерею драфта после реформы 2019 года

Худшая команда сезона в НБА забрала первый пик драфта впервые с 2019 года.

«Вашингтон» стал первой командой с худшим результатом в лиге, которой удалось выиграть лотерею драфта НБА после реформы формата в 2019 году.

«Уизардс» завершили сезон с балансом 17-65 и входили в число главных претендентов на первый пик, имея 14% шансов на победу в лотерее. В итоге именно им и достался первый выбор на драфте.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN Insights
Вашингтон вторая команда в лиге, которая выйграла лотерею, имея в составе травмированного Дэвиса.
Ответ Алексей Мишин
Йгра - попробуй произнести
У них была какая то тактика и они её придерживались ) не зря Бэм отгрузил 83 очка. После такого либо женятся либо дают первый пик
Ответ scorp19
точно Сильвер заступился за них.
прикольно что Уолл там пик получил. он тоже 1 пик 10 года
Ответ LBJ236
Возможно, увидев его перед лотереей, представители других клубов начали что-то подозревать)
Ответ LBJ236
Жаль Бруклину пятый пик не выпал. Винс Картер, там сидевший, как раз под пятым был Голден Стейтом выбран)
14% - это 1 из 7. С 19 года это 8-й драфт. Конспирологи скажут, что слишком уж подозрительно складно получается.
