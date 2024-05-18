Бобровский вывел «Флориду» в финал Востока! Его сэйвы с «Бостоном» – волшебство

Впереди встреча с Панариным.

«Флорида» победила «Бостон» (2:1) и закончила серию (4-2). «Пантерс» во втором сезоне подряд сыграют в финале Восточной конференции, их будущий соперник – «Нью-Йорк Рейнджерс».

Бобровский – вторая звезда матча: всего 22 сэйва, но такие важные!

Сергей Бобровский отразил в решающем матче 22 броска, но не станет преувеличением сказать, что без него этой победы не случилось бы. Российский голкипер сделал важнейшие сэйвы в разных ситуациях: выдержал под затяжным прессингом и отреагировал на рикошет:

А еще потянул выходы 2 в 1 и 1 в 0, справился с коварным броском под мышку и с убойным выстрелом в девятку.

Критически важное спасение Бобровского произошло в третьем периоде: он «зачехлил» защитника Чарли Макэвоя на пятаке.

Единственный эпизод, в котором Бобровский дал шайбе заскочить в сетку, случился в самом конце первого периода. За 50 секунд до сирены на перерыв Павел Заха улетел на рандеву с вратарем и переиграл его с неудобной руки. Сергей прилично выкатился и протянул клюшку вперед, но Заха оказался хитрее.

Рабочий день Бобровского осложнила неравномерность нагрузки. После стартового взрыва «Бостон» ушел в тень и за 10 минут не нанес ни одного броска!

Во втором периоде «Флорида» искала счастье в позиционных атаках, а «Брюинс» сосредоточились на контригре. План «Пантерс» получился более надежным: в середине периода Антон Лунделль броском с ползоны сравнял счет.

Третий отрезок стартовал с попадания в штангу от защитника «Флориды» Брэндона Монтура. Но ключевой момент произошел на самом финише: капитан «Пантерс» Александр Барков заблокировал щелчок Давида Пастрняка. Шайба прилетела точно в ладонь – Барков даже ушел в раздевалку.

Не прокрутился и один круг смен, как «Флорида» отплатила капитану за самоотверженность. Не вполне акцентированное добивание Густава Форслинга определило второго финалиста от Востока.

На рукопожатии не было человека печальнее Джереми Сваймена. Вратарь «Брюинс» долго стоял с опущенной головой и не снял шлем. Чувствовал вину за шайбу, пропущенную в ближний угол?

«Бостон» использовал все методы: вернул травмированного капитана и, похоже, разбудил соперника в отеле

На последний матч «Бостон» бросил все силы, какие только были. Из запаса вернулся Брэд Маршанд – в третьем матче он получил травму после силового приема Сэма Беннетта. Вероятно, капитан «Брюинс» сыграл с сотрясением – причем провел на льду ровно 20 минут.

«Я действительно не могу выразить словами, как горжусь этой командой, – поделился Маршанд с журналистами. – С самого начала все списывали нас со счетов и говорили, что мы не выйдем в плей-офф. Мы были одной из лучших команд в лиге».

Но «Флорида» еще лучше. «Мы наслаждаемся этим моментом. Мы верим друг в друга и работаем все вместе. У нас невероятная компания парней, и быть ее частью – привилегия», – констатировал Бобровский. За несколько секунд до рукопожатия Сергей улыбался ярче остальных партнеров – радость не укрылась даже под маской.

«Флорида» отпраздновала в окружении 5-7 бутылок – некоторые болельщики настолько не приняли поражение «Бостона». А до матча «Пантерс» столкнулись с еще одним испытанием от местных. Главный тренер «Флориды» Пол Морис рассказал, что во время дневного сна в отеле включили пожарную сигнализацию. После этого, заявил Морис, он был уверен в победе – его команды всегда выигрывали, если случалось подобное жульничество.

Свои фокусы есть и у «Рейнджерс»: убийственное большинство, отличный вратарь, Артемий Панарин – теперь со всем этими силами придется сражаться «Флориде».

Фото: East News /AP Photo/Michael Dwyer, RICH GAGNON/Getty AFP