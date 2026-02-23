Валерий Каменский: «Россия сыграла бы не хуже США и Канады на Олимпиаде. Сборная боролась бы за золото, естественно»
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что сборная России боролась бы за золотые медали на прошедшем олимпийском хоккейном турнире в Италии.
Золото Олимпиады завоевала команда США, оказавшаяся сильнее Канады в финале (2:1 ОТ).
«Я думаю, что хоккеисты сборной России на Олимпийских играх сыграли бы не хуже, чем команды из США и Канады. Потому что все наши лучшие ребята находятся на ведущих ролях в НХЛ. Поэтому здесь даже и говорить нечего.
Я считаю, что они в Италии тоже выступили бы достойно и, естественно, боролись бы за золото. И ажиотаж на Олимпийских играх тогда был бы выше, и внимания к турниру было бы больше.
Хоккейный мир много теряет без нашей сборной. И это обидно», – сказал Каменский.
Более того, таким финнам тоже отлетели бы, мы это видели много раз, даже с гораздо более именитой командой. С чехами и шведами 50 на 50
Но, все наши бы да кабы это лишь разговоры. Это не проверишь.
Хоккейному миру вообще пофиг, он ничего не теряет. Теряет он только в мире Каменского.
Но это лишь начало. Сегодня-завтра в бой будут брошены основные силы: Фетисов, Крикунов, Майоров, Кожевников, Михайлов и вот они все нам расскажут: как все плохо, что хоккей без России загибается и далее по списку.
Естественно, никто не знает, как бы выступила сборная России, но поборолась бы.
В текущих реалиях максимумом для сборной России была бы борьба за бронзу, если бы с сеткой повезло, как Словакии.