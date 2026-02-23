Валерий Каменский: «Россия сыграла бы не хуже США и Канады на Олимпиаде. Сборная боролась бы за золото, естественно»

Валерий Каменский: Россия сыграла бы не хуже США и Канады на Олимпиаде.

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что сборная России боролась бы за золотые медали на прошедшем олимпийском хоккейном турнире в Италии.

Золото Олимпиады завоевала команда США, оказавшаяся сильнее Канады в финале (2:1 ОТ).

«Я думаю, что хоккеисты сборной России на Олимпийских играх сыграли бы не хуже, чем команды из США и Канады. Потому что все наши лучшие ребята находятся на ведущих ролях в НХЛ. Поэтому здесь даже и говорить нечего.

Я считаю, что они в Италии тоже выступили бы достойно и, естественно, боролись бы за золото. И ажиотаж на Олимпийских играх тогда был бы выше, и внимания к турниру было бы больше.

Хоккейный мир много теряет без нашей сборной. И это обидно», – сказал Каменский.

