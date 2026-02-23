  • Спортс
Валерий Каменский: «Россия сыграла бы не хуже США и Канады на Олимпиаде. Сборная боролась бы за золото, естественно»

Валерий Каменский: Россия сыграла бы не хуже США и Канады на Олимпиаде.

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что сборная России боролась бы за золотые медали на прошедшем олимпийском хоккейном турнире в Италии.

Золото Олимпиады завоевала команда США, оказавшаяся сильнее Канады в финале (2:1 ОТ).

«Я думаю, что хоккеисты сборной России на Олимпийских играх сыграли бы не хуже, чем команды из США и Канады. Потому что все наши лучшие ребята находятся на ведущих ролях в НХЛ. Поэтому здесь даже и говорить нечего.

Я считаю, что они в Италии тоже выступили бы достойно и, естественно, боролись бы за золото. И ажиотаж на Олимпийских играх тогда был бы выше, и внимания к турниру было бы больше.

Хоккейный мир много теряет без нашей сборной. И это обидно», – сказал Каменский.

Валерий Каменский: «Олимпиаду не смотрю, слежу за КХЛ. Если ни за кого не болеешь, какой может быть интерес?»

Как Америка встретила победу США на Олимпиаде: Хеллибака носили на руках, фанаты Канады в отчаянии

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
по таким бешеным скоростям. что были продемонстрированы, тут 3-7 было бы за счастье
Более того, таким финнам тоже отлетели бы, мы это видели много раз, даже с гораздо более именитой командой. С чехами и шведами 50 на 50
Ответ серый серый волк
по таким бешеным скоростям. что были продемонстрированы, тут 3-7 было бы за счастье Более того, таким финнам тоже отлетели бы, мы это видели много раз, даже с гораздо более именитой командой. С чехами и шведами 50 на 50
Всё так , было бы ещё хуже чем в сочах.
Ответ xa-xa
Всё так , было бы ещё хуже чем в сочах.
Шо и даже гений тренерского цеха Ромка не помог бы?🥹
Понеслось. Боролись бы, стали бы.... Завтра основные силы войдут в бой:Фетисов, Кожевников, Крикунов. Они правда не смотрели, но точно расскажут про уровень ОИ.
Ответ Melnikov1968
Понеслось. Боролись бы, стали бы.... Завтра основные силы войдут в бой:Фетисов, Кожевников, Крикунов. Они правда не смотрели, но точно расскажут про уровень ОИ.
Срочно бежим за попкорном
Те, скорости, что были в финале, сдули бы сборную России со льда минут за 10-15. Ванкувер мы никогда не забудем, когда более сильный состав, чем который теоретически мог быть сейчас, Канада на скоростях стерла в порошок. Здесь было бы тоже самое и это еще финская команда, которая тоже по составу лучше, в асфальт бы не закатала, конечно, но очень методично перемалывала бы и перемолола. Канада не даст соврать, еле ноги унесла. И шведы с чехами доставили бы массу проблем.
Но, все наши бы да кабы это лишь разговоры. Это не проверишь.
Хоккейному миру вообще пофиг, он ничего не теряет. Теряет он только в мире Каменского.
Но это лишь начало. Сегодня-завтра в бой будут брошены основные силы: Фетисов, Крикунов, Майоров, Кожевников, Михайлов и вот они все нам расскажут: как все плохо, что хоккей без России загибается и далее по списку.
Ответ Гранитный камушек в груди
Те, скорости, что были в финале, сдули бы сборную России со льда минут за 10-15. Ванкувер мы никогда не забудем, когда более сильный состав, чем который теоретически мог быть сейчас, Канада на скоростях стерла в порошок. Здесь было бы тоже самое и это еще финская команда, которая тоже по составу лучше, в асфальт бы не закатала, конечно, но очень методично перемалывала бы и перемолола. Канада не даст соврать, еле ноги унесла. И шведы с чехами доставили бы массу проблем. Но, все наши бы да кабы это лишь разговоры. Это не проверишь. Хоккейному миру вообще пофиг, он ничего не теряет. Теряет он только в мире Каменского. Но это лишь начало. Сегодня-завтра в бой будут брошены основные силы: Фетисов, Крикунов, Майоров, Кожевников, Михайлов и вот они все нам расскажут: как все плохо, что хоккей без России загибается и далее по списку.
Что за особенные скорости вы увидели? Чем эти скорости отличаются от НХЛ, где наши игроки выступают на равных с остальными?
Естественно, никто не знает, как бы выступила сборная России, но поборолась бы.
Ответ Vir_Cotto
Что за особенные скорости вы увидели? Чем эти скорости отличаются от НХЛ, где наши игроки выступают на равных с остальными? Естественно, никто не знает, как бы выступила сборная России, но поборолась бы.
Франция тоже поборолась с Канадой :)
В текущих реалиях максимумом для сборной России была бы борьба за бронзу, если бы с сеткой повезло, как Словакии.
Легко рассуждать на отвлеченные темы Все равно не проверить
Такое чувство, что за наших легенд говорит какой-то ИИ, сформированный на основе патриотических штампов. Где профессиональный анализ, где трезвая, взвешенных оценка возможностей "их" и "нас". Сколько можно толдычить мантру " Мы бы.., мы бы.... ".? Для кого эти слова? А чего ж мы за последние десять лет до отлучения почти никого и нигде? Ну кто верит в величие победы 2018? Да, она была и это хорошо, но с учётом силы оппонентов.... Чего ж в 2022 не смогли?
Ответ Ajem
Такое чувство, что за наших легенд говорит какой-то ИИ, сформированный на основе патриотических штампов. Где профессиональный анализ, где трезвая, взвешенных оценка возможностей "их" и "нас". Сколько можно толдычить мантру " Мы бы.., мы бы.... ".? Для кого эти слова? А чего ж мы за последние десять лет до отлучения почти никого и нигде? Ну кто верит в величие победы 2018? Да, она была и это хорошо, но с учётом силы оппонентов.... Чего ж в 2022 не смогли?
Так и есть: модель ИИ "Ероха" делает свою работу.
сша за 12 лет стали намного сильнее. в сочи у них играли ван римсдайк и бекес, а сейчас робертсон в состав не поал, а в защите не попали фокс и хатсон. а у нас за что стало сильнее за эти годы?
Ответ Дима Лавриненко
сша за 12 лет стали намного сильнее. в сочи у них играли ван римсдайк и бекес, а сейчас робертсон в состав не поал, а в защите не попали фокс и хатсон. а у нас за что стало сильнее за эти годы?
То что не попали Фокс и Робертсон это доказывает то что даже в сборной понимают что это максимально переоцененные игроки))) Хатсон это да. Но с другой стороны есть Хьюз, а значит второй «такой же» игрок не особо нужен. Вопрос лишь в том кто из них сильнее… Думаю что выбор все-равно правильный сделали. Куинн отыграл на 100%, даже больше. Многие ждали от него нечто подобное, но не думаю что именно такого. Просто невероятный перфоманс. С его передач я реально балдел! Настолько четкие по силе и точности
Ответ Дима Лавриненко
сша за 12 лет стали намного сильнее. в сочи у них играли ван римсдайк и бекес, а сейчас робертсон в состав не поал, а в защите не попали фокс и хатсон. а у нас за что стало сильнее за эти годы?
Ваш комментарий прекрасен, сделать его ещё лучше могут лишь заглавные буквы, с которых начинаются фамилии у людей и названия стран.
Мечтатели. Четвертьфинал - предел. Наших послушаешь, они всё борются, но выигрывают другие.
И этот туда же, адекватных совсем мало(
Про какую конкуренцию Канаде и США он говорит, если перед началом ОИ в нашу гипотетическую сборную ставили тройку из КХЛ, наш уровень был бы где-то рядом с Чехией и Словакией
Да-да-да… Все видели позорища в 10 и особенно в 14. А поколение сейчас куда хуже у нас. Маловероятно что даже 3 место бы заняли. Не то что хейтер, просто если адекватно смотреть на вещи, то у нас игроков такого уровня как у Канады и США почти и нет. Две пары защитников и две тройки напов можно конечно, хотя в центре кроме Жендоса так и нет никого даже близко…
