Как строилась «Флорида»: обмены, свободные агенты – и почти никакого драфта!

И эта ставка сыграла.

«Флорида» – один из лучших клубов НХЛ последних лет: помимо двух финалов подряд она еще выигрывала регулярку в 2022-м. В сбалансированную кубковую машину «Пантерс» трансформировались благодаря работе главного тренера – Пола Мориса . Но состав начал собираться еще до его появления.

В последние годы за формирование команды отвечает Билл Зито – генеральный менеджер, пришедший в сентябре 2020-го. В этом составе осталось всего четыре игрока, заставших его назначение: Александр Барков, Аарон Экблад, Ээту Луостаринен и Сергей Бобровский. Остальную команду, включая нескольких важнейших хоккеистов, Зито собрал сам.

В его работе заметен один тренд: усиление «Флориды» происходит за счет успешных обменов и подписаний с рынка, но не через драфт. Несмотря на некоторые неудачи, этот подход, как видим, принес гораздо больше пользы.

«Флорида» не первая, кто так набирает состав

Если учитывать хоккеистов, сыгравших в этом плей-офф (плюс вторые вратари), то в составе «Флориды» всего четыре задрафтованных ею игрока. Среди участников Кубка Стэнли-2024 меньше только у «Вегаса» (2). Для сравнения: у «Эдмонтона», «Рейнджерс» и «Торонто» таких хоккеистов девять, у «Каролины» – восемь, у «Тампы» – семь.

Александр Барков и Аарон Экблад заиграли задолго до прихода Зито, а из выбранных генменеджером игроков на драфте в основу успешно залетел лишь Антон Лунделль.

Об отношении Зито к драфту показательно говорит статистика: с 2020 года клуб на драфте в первом раунде выбирал всего два раза. При этом обменяны уже и предстоящие пики 2024 и 2025 годов.

Такой расклад очень напоминает стратегию «Вегаса». Из семи выбранных им в первом раунде хоккеистов права у клуба остались лишь на Брендана Бриссона. Еще два пика были обменяны до драфтов. В долгосрочной перспективе это наверняка повредит «Вегасу», но Кубок Стэнли-2023 намекает, что эта стратегия уже оправдала себя. Полученные в результате обменов хоккеисты (Айкел, Стоун, Барбашев) сыграли важную роль в победе. «Флорида» пошла по похожему пути.

Отчасти это объясняется положением «Пантерс»: клуб является контендером и неизменно выходит в плей-офф. Следовательно, их пики в последние годы выпадают на конец первого раунда, а к этому времени лучшие проспекты уже разобраны. Поэтому генменеджер «Флориды» использует эти пики как ресурс для обменов. Таким образом, он находит усиление здесь и сейчас, предпочитая не тратить время на развитие молодого игрока.

Например, выбранный «Флоридой» под 24-м номером в 2021 году Маки Самоскевич сыграл за основную команду только семь матчей. А взятые пиками «Пантерс» Иржи Кулих (2022 год) и Михаил Гуляев (2023 год) на двоих провели в НХЛ одну игру. Хотя, конечно, это слишком свежие примеры, и лет через пять «Флорида» может пожалеть об обмене пиков. Но прямо сейчас – точно нет.

Обмены «Флориды»: блокбастер с Ткачаком, Беннетт и усиление из «Баффало»

Стиль Зито и его готовность к обменам (в том числе и драфт-пиков) во многом объясняют слова генменеджера «Тампы-Бэй» Жюльена Брисбуа: «Я всегда считал Билла креативным и широко мыслящим человеком. Это сослужило ему хорошую службу, когда он был агентом, и приносит пользу сейчас на управленческой должности. Он показал себя думающим и смелым менеджером».

Именно с помощью обменов «Флорида» получила нескольких важных игроков, сформировавших ядро нынешней команды.

● Первую значимую сделку Зито провернул в апреле 2021 года – за пару дней до дедлайна забрал Брэндона Монтура из «Баффало» за пик третьего раунда (его контракт заканчивался летом). Во «Флориде» защитник не только дважды вышел в финал Кубка Стэнли, но и показывает лучший хоккей в карьере – например, в сезоне-2022/23 он выбил 73 (16+57) очка в 80 матчах.

● Благодаря еще одному обмену с «Баффало» летом 2021 года «Флорида» получила Сэма Райнхарта. Но в этот раз «Пантерс» расстались с серьезными активами: вратарем Девоном Леви, которого тогда высоко оценивали после надежной игры на МЧМ-2021, и пиком первого раунда (им станет Иржи Кулих).

И оно того стоило – с «Флоридой» Райнхарт сразу же продлился на три сезона, в которых набрал 243 (121+122) очка в 242 матчах. В регулярке-2023/24 Сэм вообще забросил 57 шайб – забрать «Морис Ришар» помешал только исторический перформанс Остона Мэттьюса.

Другим любимым трейд-партнером Зито является «Калгари», а именно – Брэд Треливинг. С ним генеральный менеджер «Флориды» провернул два важнейших обмена.

● В апреле 2021 года «Флорида» получила Сэма Беннетта, отдав пик второго раунда и проспекта Эмиля Хейнемана (тоже второй раунд драфта-2020). «Пантерс» отлично воспользовались испортившимися отношениями Беннетта с «Калгари»: за пару месяцев до этого он запросил обмен , а по ходу сезона оказывался в нижних звеньях или вообще попадал в запас .

Во «Флориде» нападающий сразу преобразился: в конце ковидной регулярки он набрал 6+9 в 10 матчах. А позже Беннетт стал важным игроком «Пантерс», формирующим глубину центральной оси – вместе с Лунделлем они ротируются в ролях второго и третьего центров.

● Второй трейд с «Калгари» получился настоящим блокбастером. Летом 2022-го завершился контракт у Мэттью Ткачака. Права на него оставались у «Калгари», но оставаться надолго в клубе нападающий не хотел . После робких слухов об обмене наконец-то грянуло: Ткачак перешел во «Флориду» в обмен на Джонатана Юбердо, Маккензи Уигара, драфт-пик первого раунда и проспекта Коула Швиндта.

На бумаге казалось, что «Калгари» как минимум не проиграл: Юбердо только что набрал 115 очков за сезон, а Уигар окончательно закрепился в качестве защитника топ-4. А ведь в довесок к этому шел еще первый раунд. Мощнейшая компенсация за игрока, который хотел уйти.

На деле все обернулось совершенно иначе. В первом сезоне за «Флеймс» Юбердо набрал на 60 (!) очков меньше, чем во «Флориде» – и это на фоне феерии Ткачака: 40+69 за 79 игр в регулярке (лучший результат в карьере), 24 (11+13) очка в плей-офф и выход в финал. Сезон-2023/24 Мэттью провел не так сильно, но уровень в Кубке Стэнли он держит успешно: с 20 очками второй бомбардир «Пантерс».

В четырех ярких сделках «Флорида» получила трех нападающих для топ-6 и защитника второй пары.

Находки с рынка: Верхэге из глубины «Тампы», списанные Форслинг и Экман-Ларссон

На обменах все не заканчивается – Зито активно работает и на рынке. Он находит усиления даже среди не самых очевидных вариантов.

● Например, подписал нападающего Картера Верхэге. В составе «Тампы» он выиграл Кубок Стэнли-2020, но не в статусе ключевого игрока (всего 8 матчей в плей-офф) – а потому был отпущен на рынок свободных агентов.

Уже тогда Зито отмечал умения Верхэге с лучшей стороны, словно предвкушая ту пользу, которую он принесет: «Он универсальный игрок – может выходить на фланге и в центре, играть в разных звеньях и выполнять разные функции. У него есть потенциал».

Значимость Верхэге, кэпхит которого поначалу был 1 млн долларов, для «Флориды» сейчас трудно переоценить. Он не просто форвард топ-6 с двумя 70-очковыми сезонами. Главная его черта – умение проявить себя в важнейшие моменты: 10 победных шайб за три последних плей-офф.

● Летом 2023 года «Флорида» подписала Оливера Экмана-Ларссона, чей контракт с «Ванкувером» был выкуплен . В плей-офф травмы получили Экблад с Монтуром, и шведский защитник должен был закрыть эту дыру. Во «Флориде» Экман-Ларссон провел лучший сезон за долгое время. У него девять шайб в регулярке – на две больше, чем за два года в «Ванкувере».

● Но главная история преображения – это Густав Форслинг. Защитника обменивали дважды: сначала из «Ванкувера», потом из «Чикаго». Он перемещался между АХЛ и НХЛ, а в январе 2021-го Зито забрал его с драфта отказов. Во «Флориде» Форслинг сразу влетел в основу и даже поиграл в плей-офф против «Тампы». Летом его продлили на три сезона и общую сумму в 8 млн долларов.

Этот контракт отбился с лихвой: за это время Форслинг вышел на новый уровень и закрепился в первой паре. Он лучший игрок в лиге по полезности в прошедшей регулярке – выбил «+56» . Пол Морис нахваливает его прямо по ходу плей-офф: «На мой взгляд, Густав Форслинг при его стиле игры является лучшим защитником в мире».

И при этом у Зито были и другие удачные подписания, в основном для глубины состава. Среди них:

● прокачавшийся в «Питтсбурге» рядом с Кросби и Малкиным нападающий Эван Родригес – именно он решил исход второго матча финала против «Эдмонтона»;

● жесткие домоседы Нико Миккола и Дмитрий Куликов с 343 силовыми приемами на двоих в регулярке;

● вратарь Энтони Столарц, отлично подменявший Бобровского в регулярке и сделавший 92,5% отраженных бросков в 27 матчах.

Конечно, у Зито были и неудачные решения. Не сработал обмен Бена Чиарота, слишком много отдали за аренду Клода Жиру (первый раунд и целый Оуэн Типпет, отлично заигравший в «Филадельфии»). Но за годы его работы состав усилился значительно. И, вполне возможно, «Флориде», как и «Вегасу», в будущем будет тяжело из-за недостатка классных проспектов.

Но победа в Кубке Стэнли-2024 оправдает все эти решения.

Фото: East News /AP Photo/Ross D. Franklin, Jason Franson/The Canadian Press via AP, Tony Gutierrez, Ross D. Franklin, Marta Lavandier