Вратарь «Металлурга» Набоков – открытие сезона КХЛ. В 21 год играет на ноль даже в финале

Нет, это не сын Евгения.

Финал Кубка Гагарина сезона-2023/2024 интересен ролью молодых российских игроков в клубах-финалистах. Мы уже писали о важности молодежи для обеих команд. Данила Юров, Никита Гребенкин, Роман Канцеров и Дмитрий Силантьев стали лидерами «Магнитки», а Максим Березкин и Степан Никулин – в «Локомотиве».

Особое внимание – на вратарское противостояние. Здесь тоже соперничают представители нового поколения: 21-летний Илья Набоков («Металлург») против 24-летнего Даниила Исаева («Локомотив»).

Пока эту дуэль выигрывает Набоков. За два матча в финале он пропустил всего одну шайбу и сыграл на ноль уже в четвертый раз по ходу плей-офф. Если Исаев развивается постепенно и проводит шестой год на таком уровне, то Набоков дебютировал в КХЛ только в сезоне-2022/23. Там у него была лишь одна игра.

Набоков особенно хорош именно против «Локомотива» – сделал 52 сэйва за два матча

Первый встречу против «Локомотива» (2:1) Набоков провел на высоком уровне: отразил 20 бросков (95,2% ОБ). Тогда команда Никитина устроила финальный навал, но Набоков показательно легко его остановил.

В следующей игре Илья выступил еще сильнее. В ключевые моменты он не раз выручал команду. Ниже – лишь несколько самых эффектных и важных сэйвов.

На 6-й минуте «Локомотив» на исходе большинства организовал быструю атаку с подключением защитника Андрея Сергеева. Он бросал с кистей в противоход Набокову, но Илья среагировал и блином отразил шайбу в сторону.

Главный сэйв Набокова случился в начале второго периода. Рушан Рафиков длинным пасом создал Березкину выход 1-в-0, но вратарь «Металлурга» сыграл максимально хладнокровно.

Это произошло еще при счете 0:0. В случае пропущенного гола игра явно сложилась бы иначе для «Металлурга».

А вот не менее важная ситуация перед финальной сиреной, когда Сергеев простреливал на пятак. После рикошета шайба направилась в створ, но Набоков спас и тут.

Всего за матч у молодого вратаря «Металлурга» 32 сэйва и новый сухарь. По количеству игр на ноль (4) Набоков лидирует в плей-офф-2023/24 – и это в 21 год! У всех остальных вратарей суммарно набралось 9 сухих матчей.

По другим показателям Илья тоже в топе: второе место по проценту отраженных бросков (93,9%) и третье – по коэффициенту надежности (1,91). Мощнейший плей-офф для дебютанта: в случае победы «Металлурга» в Кубке Гагарина он наверняка будет одним из кандидатов на звание самого ценного игрока.

За сезон Набоков стал звездой лиги – теперь его узнают и болельщики в Магнитогорске, и скауты НХЛ

О пути Набокова и его прогрессе мы подробно писали перед полуфинальной серией с «Автомобилистом». В первый полноценный сезон в лиге он вытеснил более опытного Артема Загидулина и стал безальтернативно основным вратарем команды.

В плей-офф этот расклад не изменился: Набоков сыграл во всех матчах (21) «Металлурга» в Кубке Гагарина-2024 и лишь один раз был заменен на Александра Смолина по ходу шестого матча с «Автомобилистом» (3:5).

Например, Евгения Аликина из того же «Автомобилиста» только в серии со СКА меняли дважды . Поэтому степень доверия Набокову со стороны тренеров «Металлурга» можно оценить как очень высокую.

И Набоков это доверие оправдывает. Его часто сравнивают с известным однофамильцем – Евгением Набоковым. Карьеры этих вратарей пересекаются : Евгений, будущая легенда «Сан-Хосе», в сезоне-1994/95 стал чемпионом Межнациональной хоккейной лиги в составе московского «Динамо». Тогда ему было 19 лет – Илье в марте исполнился 21 год.

Удивительно, но Евгений Набоков тоже играл в Магнитогорске. Он приезжал туда во время локаута в НХЛ в 2005 году. Одно время Илью называли сыном Евгения Набокова. В ответ тот шутил: «Так-то я сын Набокова, но не Евгения, а Дмитрия. Забавная ситуация» .

Впрочем, Илью уже трудно назвать лишь однофамильцем знаменитого вратаря. Молодого Набокова уже узнают в Магнитогорске – необычный случай для 21-летнего голкипера.

Сам Набоков признавался : «Это очень приятно, когда подходят сфоткаться или просят автограф. Люди болеют за нас, поддерживают команду. Мне не сложно остаться, подойти на фото или расписаться. Это только дает мотивацию играть еще лучше».

А ведь это было еще до плей-офф! Вот так Илью встречают болельщики сейчас. Сам вратарь охотно фотографируется и раздает автографы .

Впрочем, а как не узнать такого стилягу? Кубковая версия Набокова с бородой выглядит просто потрясно:

Илью замечают не только болельщики. Такой уровень игры привлек внимание скаутов НХЛ. Предстоящий драфт – последний шанс выбрать Набокова. По рейтингам на драфт-2024 вратарь «Металлурга» котируется вторым среди европейских вратарей. Будет символично, если Набокова выберет «Сан-Хосе».

Пока Илья ориентируется на звездных российских вратарей: «В НХЛ примером для меня являются российские ребята, такие как Илья Сорокин, Игорь Шестеркин». Достойные примеры для подражания, которые тоже громко заявили о себе на старте карьеры в КХЛ.

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Фото: vk.com/hcmetallurg