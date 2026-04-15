Сушинский о том, что СКА превращается в середняка: «Последний год – да. Долго шли к тому, чтобы быть в топе, и вот так все это растерять – жалко»

Сушинский: СКА превращается в середняка последний год, жалко.

Бывший форвард СКА Максим Сушинский считает, что клуб из Санкт-Петербурга превращается в середняка.

СКА под руководством тренера Игоря Ларионова занял 5-е место в Западной конференции по итогам Фонбет Чемпионата КХЛ и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от ЦСКА (1-4).

– Работа Ларионова, если судить по завершившемуся для СКА сезону, заслуживает продления?

– Со стороны болельщиков, наверное, нет.

– Что тогда могло сыграть в пользу Ларионова в вопросе продления контракта?

– Вера руководства клуба в то, что именно он сможет исправить ситуацию.

– Получается для руководства СКА первый раунд плей-офф – приемлемый результат?

– Я ж не могу за них здесь отвечать.

– Не кажется ли вам, что СКА превращается в середняка российского хоккея?

– Последний год, да. До этого мне так не казалось.

– Какие чувства у вас вызывает падение результатов и уровня команды?

– СКА долго шел к тому, чтобы быть в топе, и вот так все это растерять. Для меня это, как минимум, жалко, – заявил Сушинский.

