  • Сушинский о том, что СКА превращается в середняка: «Последний год – да. Долго шли к тому, чтобы быть в топе, и вот так все это растерять – жалко»
Сушинский о том, что СКА превращается в середняка: «Последний год – да. Долго шли к тому, чтобы быть в топе, и вот так все это растерять – жалко»

Бывший форвард СКА Максим Сушинский считает, что клуб из Санкт-Петербурга превращается в середняка.

СКА под руководством тренера Игоря Ларионова занял 5-е место в Западной конференции по итогам Фонбет Чемпионата КХЛ и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от ЦСКА (1-4).

– Работа Ларионова, если судить по завершившемуся для СКА сезону, заслуживает продления?

– Со стороны болельщиков, наверное, нет.

– Что тогда могло сыграть в пользу Ларионова в вопросе продления контракта?

– Вера руководства клуба в то, что именно он сможет исправить ситуацию.

– Получается для руководства СКА первый раунд плей-офф – приемлемый результат?

– Я ж не могу за них здесь отвечать.

– Не кажется ли вам, что СКА превращается в середняка российского хоккея?

– Последний год, да. До этого мне так не казалось.

– Какие чувства у вас вызывает падение результатов и уровня команды?

– СКА долго шел к тому, чтобы быть в топе, и вот так все это растерять. Для меня это, как минимум, жалко, – заявил Сушинский.

Ларионов о беседе с Миллером: «Полтора часа говорили о СКА, жизни, спорте и бизнесе. У Петербурга крутейшая история – важно, чтобы это проникло в сердца игроков»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт день за днем»
Заказчик статьи не РоРо?)
Сушняк по каким признакам ставит СКА при Ротане в топ? по бюджету?
ну если так, то да.
а по игре разницы 0
Ска давно середняк. Начал этот путь Рома
В прошлом году результат был точно такой же. Или в прошлом сезоне они не казались середняками из-за россыпи звёзд в составе?
У Газпрома сейчас дела не очень вот и порезали бюджет СКА. У РЖД и ММК дела видно не плохо идут. В проф. спорте кто топ решает не тренер, а бюджет.
У Газпрома сейчас дела не очень вот и порезали бюджет СКА. У РЖД и ММК дела видно не плохо идут. В проф. спорте кто топ решает не тренер, а бюджет.
РЖД свой офис продает, а ММК чуть ли не убыток фиксирует.
У Газпрома сейчас дела не очень вот и порезали бюджет СКА. У РЖД и ММК дела видно не плохо идут. В проф. спорте кто топ решает не тренер, а бюджет.
к бюджету приложение идет в виде профессионального менеджмента и ТШ тогда и победы приходят, РЖД, ММК, Татнефть всегда деньги считали и сверхрасходов в эпоху потолка там не было, у Ромы в СКА был безлимит, сейчас там соблюдают потолок, выше потолка в нынешней лиге только Омск
Наследие Барбарисыча живёт и процветает....
... Сушинский сменил Плющева на скамейке запасных.
Дак а че вы тогда все несколько лет пели дифирамбы роро?? А теперь можно и хаить, раз никто не может на вас повлиять?
Макс, ну если быть объективным, то СКА превратился в середняка с приходом на тренерский мостик Йозе Марино, а с Ларионовым они пробили дно.
Раньше СКА пачками закупал топ игроков, а потом с ними же и расставался, покупая на след сезон других. Поэтому и держался в лидерах.
Другое дело, что ни один тренер не мог этим распорядиться, чтобы построить команду.
А сейчас молодежь сырая, легионеры средние, вратари играют неровно, вот и результат. И никакой тренер не сможет конкурировать с таким составом, условно говоря, с Разиным или даже с Гатиаттулиным.
СКА заинтересован в возвращении Бардакова из «Колорадо» (Артур Хайруллин)
13 апреля, 11:15
Ларионов-младший продлит контракт со СКА на год (Артур Хайруллин)
13 апреля, 08:24
Ларионов о травме сына: «Будет готовиться к сезону в Лос-Анджелесе. Он сделал операцию после разговора с Василевским из «Тампы» – все прошло успешно»
12 апреля, 13:58
Игорь Ларионов: «Барселона» мне нравится, но больше люблю английский футбол. Выбираю «Ман Сити», нравился «Ливерпуль» Клоппа. Многое из АПЛ пытаюсь внедрить в хоккейную игру»
11 апреля, 20:24
Максим Сушинский: «Не вижу у СКА перспектив при Ларионове. За титул бороться будет и «Шанхай», но главное не борьба, а результат»
11 апреля, 15:14
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Тампа» против «Монреаля», «Баффало» сыграет с «Бостоном», «Вегас» – с «Ютой»
25 минут назад
Малкин после 2:3 с «Флайерс»: «Игрокам «Питтсбурга» нужно быть умнее. Мы встревали в стычки, именно этого они и хотят. После свистков нам лучше отходить в сторону»
сегодня, 06:58
Малкин делит 21-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (68) с Хоу. До идущего 20-м Айзермана – 2 шайбы
сегодня, 05:40
Мартон из «Филадельфии» – 5-й игрок в истории НХЛ с победным голом в дебютном матче в Кубке Стэнли в возрасте до 20 лет
сегодня, 05:25
Тренин применил 13 силовых приемов в 1-м матче серии против «Далласа». Он повторил рекорд Овечкина среди россиян по хитам за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 04:38
Мичков остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 0 бросков, 2 хита, 1 потеря и «минус 1» за 11:25 против «Питтсбурга»
сегодня, 03:50
Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в плей-офф (16), догнав Паризе. По очкам (24) он вышел на 4-е место в истории клуба, обогнав Габорика и Поминвилла
сегодня, 03:42
Малкин делит 13-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (182) с Троттье. До идущего 12-м Лидстрема – 1 балл
сегодня, 03:29
Малкин набрал 1+1 в 1-м матче серии с «Филадельфией» и стал 3-й звездой
сегодня, 03:16Видео
«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» (2:3) в 1-м матче серии, 19-летний новичок «Флайерс» Мартон забил победный гол в своей дебютной игре в Кубке Стэнли
сегодня, 03:07
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Кожевников: «Локомотив» умеет напирать и этим брать соперника, команда прет как поезд. Никитин приучил ее к этому, она по сей день продолжает демонстрировать такой хоккей»
7 минут назад
Мартон о «Филадельфии» после 3:2 с «Питтсбургом»: «Наши ветераны отлично поработали в плане обучения. Здорово, что в команде есть и парни моего возраста»
35 минут назад
Рябыкин считает «Ак Барс» фаворитом серии с «Металлургом»: «Казань показала кубковый хоккей. О «Магнитке» этого не скажу – играла полосами. Дополнительные шансы ей может дать стиль судейства»
50 минут назад
Тренер «Питтсбурга» после 2:3 с «Филадельфией»: «Они создают сложности, это давняя часть их игры. Мы отошли от той модели игры, которая работала»
сегодня, 07:15
Рантанен про 1:6 от «Миннесоты»: «Даллас» не наиграл на победу. Иногда после поражений бывает ощущение, что все кончено. Но нужно уметь перезагружаться»
сегодня, 06:46
«Анахайм» подписал контракт новичка с 10-м номером драфта-2025 Маккуином. Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27
сегодня, 06:34
«Виннипег» продлил Кепке на 2 года с кэпхитом 1,45 млн долларов. Форвард стал лидером клуба по хитам в сезоне – 186 в 66 играх при 17 очках
сегодня, 06:22
Малкин, Кросби и Летанг вместе сыграли за «Питтсбург» в 13 розыгрышах Кубка Стэнли. Рекорд среди трио у Лидстрема, Хольмстрема и Дрэйпера из «Детройта» – 14
сегодня, 05:55
Юров остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 1 бросок, 2 блока, малый штраф и 0 из 5 на точке за 10:22 против «Далласа»
сегодня, 05:10
Зуб получил травму в 1-м матче серии с «Каролиной» после хита Джарвиса. У защитника «Оттавы» 3 силовых за 7:44
сегодня, 04:58
Рекомендуем