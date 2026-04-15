Сушинский о том, что СКА превращается в середняка: «Последний год – да. Долго шли к тому, чтобы быть в топе, и вот так все это растерять – жалко»
Бывший форвард СКА Максим Сушинский считает, что клуб из Санкт-Петербурга превращается в середняка.
СКА под руководством тренера Игоря Ларионова занял 5-е место в Западной конференции по итогам Фонбет Чемпионата КХЛ и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от ЦСКА (1-4).
– Работа Ларионова, если судить по завершившемуся для СКА сезону, заслуживает продления?
– Со стороны болельщиков, наверное, нет.
– Что тогда могло сыграть в пользу Ларионова в вопросе продления контракта?
– Вера руководства клуба в то, что именно он сможет исправить ситуацию.
– Получается для руководства СКА первый раунд плей-офф – приемлемый результат?
– Я ж не могу за них здесь отвечать.
– Не кажется ли вам, что СКА превращается в середняка российского хоккея?
– Последний год, да. До этого мне так не казалось.
– Какие чувства у вас вызывает падение результатов и уровня команды?
– СКА долго шел к тому, чтобы быть в топе, и вот так все это растерять. Для меня это, как минимум, жалко, – заявил Сушинский.
ну если так, то да.
а по игре разницы 0
Другое дело, что ни один тренер не мог этим распорядиться, чтобы построить команду.
А сейчас молодежь сырая, легионеры средние, вратари играют неровно, вот и результат. И никакой тренер не сможет конкурировать с таким составом, условно говоря, с Разиным или даже с Гатиаттулиным.