Агент Овечкина о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «Будет урок на следующий сезон. Команда и тренер сделают правильные выводы»

Агент Овечкина о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: урок на следующий сезон.

Глеб Чистяков , представляющий интересы форварда «Вашингтона» Александра Овечкина , высказался о невыходе клуба в плей-офф НХЛ .

«Как я говорил ранее, не все исключительно в руках «Вашингтона». Даже в случае выигрыша они зависели от результатов других, в частности от «Филадельфии».

Значит, это будет уроком на следующий сезон. Команда и тренер сделают правильные выводы», – сказал Чистяков.

Овечкин сыграет с «Коламбусом» в заключительном матче регулярки. 40-летний капитан «Вашингтона» проведет все 82 игры в сезоне