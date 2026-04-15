Агент Овечкина о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «Будет урок на следующий сезон. Команда и тренер сделают правильные выводы»
Глеб Чистяков, представляющий интересы форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, высказался о невыходе клуба в плей-офф НХЛ.
«Как я говорил ранее, не все исключительно в руках «Вашингтона». Даже в случае выигрыша они зависели от результатов других, в частности от «Филадельфии».
Значит, это будет уроком на следующий сезон. Команда и тренер сделают правильные выводы», – сказал Чистяков.
Овечкин сыграет с «Коламбусом» в заключительном матче регулярки. 40-летний капитан «Вашингтона» проведет все 82 игры в сезоне
Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
2 комментария
У Овечкина ж никогда не было агента, это что за ферзь вылез?
