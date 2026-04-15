Костин о серии с «Авангардом»: «Бойня. Они здоровые, все воины, играют более прямолинейно, чем СКА, броски со всех позиций. С Божьей помощью сможем переломить»

Костин о серии с «Авангардом»: бойня, с Божьей помощью ЦСКА сможет переломить.

Нападающий ЦСКА Клим Костин поделился впечатлениями от серии 2-го раунда Кубка Гагарина с «Авангардом » после победы в 4-м матче (3:1, 1-3).

– Напряженная игра. Идет бойня, рубятся две равные команды. Все матчи близкие, напряженные.

– Вы чувствуете, что ЦСКА прибавляет с каждым матчем?

– Небольшой контраст был в первом матче после Петербурга. «Авангард» – совсем другая команда, нежели СКА. Они играют более прямолинейно, много бросков. Точнее, только броски со всех позиций. Никаких красивых комбинаций в середине площадки. Идет простой хоккей, в который они играют весь сезон. То, что им приносит победы.

После первого матча мы перестроились. Считаю, второй и третий матчи были очень близкими. По моему мнению, там немного фарт от нас отвернулся. Но игры были близкими, мы бились до последнего.

– Вы играли в НХЛ. Насколько эта серия получается такой же силовой, как в Северной Америке?

– Конечно, омские ребята все большие, здоровые. Они все воины, бьются. С нашей стороны мы стараемся соответствовать этому уровню.

Считаю, в этой серии идет энхаэловский хоккей. Мало времени на принятие решений. Если не равный по уровню НХЛ, то очень‑очень близкий.

– Приходится ли вам в этой серии разменивать себя на физическую борьбу? А могли бы больше в атаке играть.

– Если не бороться в этой серии против омских ребят, если не биться и не ловить шайбу на себя, то по нам просто проехались бы катком. Это единственный вариант им противостоять – бороться с ними, играть в свой хоккей, не отступать назад. Не позволять быть мальчиками для битья.

История нам говорит, что все возможно. Мы в себя верим. Дай бог, с Божьей помощью сможем переломить ход серии, – сказал Костин.