  Костин о серии с «Авангардом»: «Бойня. Они здоровые, все воины, играют более прямолинейно, чем СКА, броски со всех позиций. С Божьей помощью сможем переломить»
Костин о серии с «Авангардом»: «Бойня. Они здоровые, все воины, играют более прямолинейно, чем СКА, броски со всех позиций. С Божьей помощью сможем переломить»

Нападающий ЦСКА Клим Костин поделился впечатлениями от серии 2-го раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» после победы в 4-м матче (3:1, 1-3).

– Напряженная игра. Идет бойня, рубятся две равные команды. Все матчи близкие, напряженные.

– Вы чувствуете, что ЦСКА прибавляет с каждым матчем?

– Небольшой контраст был в первом матче после Петербурга. «Авангард» – совсем другая команда, нежели СКА. Они играют более прямолинейно, много бросков. Точнее, только броски со всех позиций. Никаких красивых комбинаций в середине площадки. Идет простой хоккей, в который они играют весь сезон. То, что им приносит победы.

После первого матча мы перестроились. Считаю, второй и третий матчи были очень близкими. По моему мнению, там немного фарт от нас отвернулся. Но игры были близкими, мы бились до последнего.

– Вы играли в НХЛ. Насколько эта серия получается такой же силовой, как в Северной Америке?

– Конечно, омские ребята все большие, здоровые. Они все воины, бьются. С нашей стороны мы стараемся соответствовать этому уровню.

Считаю, в этой серии идет энхаэловский хоккей. Мало времени на принятие решений. Если не равный по уровню НХЛ, то очень‑очень близкий.

– Приходится ли вам в этой серии разменивать себя на физическую борьбу? А могли бы больше в атаке играть.

– Если не бороться в этой серии против омских ребят, если не биться и не ловить шайбу на себя, то по нам просто проехались бы катком. Это единственный вариант им противостоять – бороться с ними, играть в свой хоккей, не отступать назад. Не позволять быть мальчиками для битья.

История нам говорит, что все возможно. Мы в себя верим. Дай бог, с Божьей помощью сможем переломить ход серии, – сказал Костин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
Костин в момент сотряса увидел знамение божье?
Да там Шарипзян очень подленько сыграл, ударив локтем в голову. Почему судьи его не удалили, одному авангарду известно.
Сомнительно
Столько пафоса. Но ошибок больше у вас ребята, чем у Авангарда.
Костин обиженный дуболом, хочешь драться - иди в бокс или мма, абсолютно больной
Переломать если только
Битва равных команд и победу в серии нужно заслужить.
Спал бы зачем проснулся-то.
Если это был вопрос то ответ: "Узнать чем закончилось."
Т.к. не болею ни за ЦСКА, ни за Авангард, первый раз в этом сезоне заснул минут за 10 до конца... Ну рестлинг же блин, а не хоккей...
ЦСКА не хватает 3-4 больших -силовых игроков.
Большие ребята из других клубов играющие в силовой хоккей сминают наших легковесных парней. Особенно наших защитников.
