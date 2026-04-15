  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  НХЛ. «Вашингтон» одолел «Коламбус», «Филадельфия» обыграла «Монреаль», «Миннесота» победила «Анахайм», «Лос-Анджелес» уступил «Ванкуверу»
150

НХЛ. «Вашингтон» одолел «Коламбус», «Филадельфия» обыграла «Монреаль», «Миннесота» победила «Анахайм», «Лос-Анджелес» уступил «Ванкуверу»

В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи.

«Вашингтон» одолел «Коламбус» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Эта встреча – последняя для Александра Овечкина по действующему контракту с «Кэпиталс».

«Каролина» победила «Айлендерс» (2:1), «Филадельфия» обыграла «Монреаль» (4:2), «Лос-Анджелес» уступил «Ванкуверу» (3:4 ОТ).

Регулярный чемпионат НХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ

Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
результаты матчей
logoНХЛ
logoВиннипег
logoСент-Луис
logoКоламбус
logoБостон
logoЮта
logoАйлендерс
logoНью-Джерси
logoАнахайм
logoКаролина
logoПиттсбург
logoМиннесота
logoВашингтон
logoКалгари
logoКолорадо
logoЛос-Анджелес
logoВанкувер
logoМонреаль
logoФиладельфия
150 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тем временем Мичков уже топ3 в команде по очкам, с айстаймом меньше 15минут в среднем за матч )
Ответ paha
Комментарий скрыт
Ответ paha
Видимо, ММ может быть только наконечником копья, реализовывать моменты. Думаю, в лиге найдутся команды, которые смогут встроить его в свою систему и получить отдачу в виде заброшенных шайб. Что они будут делать с ММ в фазах защиты - ну пусть у ТШ голова болит. В баскете схожую проблему с Чикалкиным Сергей Саныч Белов решил зонной защитой. Чика забрасывал свою тридцатку, а партнеры маскировали его слабости в защите. Правда в итальянском Бенеттоне, куда ушел Чикалкин, так работать за того парня не стали.
Анахайм проигрывает, ЛАК побеждают - и вот опять первый раунд Ойлерс против Кингс)
Ответ Александр Митраков
Миннесота такой состав может выставить, что Анахайму придется сильно попотеть, чтобы проиграть.
Ответ Александр Митраков
Как же это задолбало... Комиссионера гнать в три шеи за профнепригодность.
50 очков Мичков
Вот и Паста сотку выбил. Четвертый сезон подряд между прочим
Как человек, не разбирающийся в хоккее, прошу обратить внимание на игрока по фамилии Мартон из Филадельфии. Возможно, претендент на будущий Колдер. Высокий 19-летний парень, за 9 матчей набрал 10 очков. Помимо фактуры и роста обладает хорошей координацией. Узнать бы о нем подробней.
Ответ Кино Музыка
Ну он на драфте хорошо котировался я даже был удивлен что он дошел до 6 пика думал раньше заберут , кэп молодежной сборной Канады, сбалансированный элитный игрок с характером, точно за Колдер будет бороться хотя там притенденты уже серьезные, а это ещё драфт не прошел
Есть соточка от Нечаса
ну все понятно Ришар маку из Колорадо, арт из Эдмонтона, Харт Кучу
Ответ Дмитрий Афанасьев
и все довольны
Ответ Дмитрий Афанасьев
Кубок Стэнли т Конс тоже Кучерову
На Востоке всë определено.

Столичный путь:
Каролина Оттава
Питтсбург Филадельфия

Атлантический путь:
Баффало Бостон
Тампа Монреаль
Кофилд не забил, Маккиннон обладатель Ришар Трофи
Ответ PatologoanatoM
да, кстати, можно БигМака поздравить.
Ответ PatologoanatoM
Прекрасно
Есть 💯 очков. Паста сделал своё дело, Паста может уходить)
Ответ Барин
Рано уходить-то Бостон ещё кровушки попьёт ☺️
Ответ chkklmb
Я про сегодня)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Тампа» против «Монреаля», «Баффало» сыграет с «Бостоном», «Вегас» – с «Ютой»
24 минуты назад
Малкин после 2:3 с «Флайерс»: «Игрокам «Питтсбурга» нужно быть умнее. Мы встревали в стычки, именно этого они и хотят. После свистков нам лучше отходить в сторону»
сегодня, 06:58
Малкин делит 21-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (68) с Хоу. До идущего 20-м Айзермана – 2 шайбы
сегодня, 05:40
Мартон из «Филадельфии» – 5-й игрок в истории НХЛ с победным голом в дебютном матче в Кубке Стэнли в возрасте до 20 лет
сегодня, 05:25
Тренин применил 13 силовых приемов в 1-м матче серии против «Далласа». Он повторил рекорд Овечкина среди россиян по хитам за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 04:38
Мичков остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 0 бросков, 2 хита, 1 потеря и «минус 1» за 11:25 против «Питтсбурга»
сегодня, 03:50
Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в плей-офф (16), догнав Паризе. По очкам (24) он вышел на 4-е место в истории клуба, обогнав Габорика и Поминвилла
сегодня, 03:42
Малкин делит 13-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (182) с Троттье. До идущего 12-м Лидстрема – 1 балл
сегодня, 03:29
Малкин набрал 1+1 в 1-м матче серии с «Филадельфией» и стал 3-й звездой
сегодня, 03:16Видео
«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» (2:3) в 1-м матче серии, 19-летний новичок «Флайерс» Мартон забил победный гол в своей дебютной игре в Кубке Стэнли
сегодня, 03:07
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Кожевников: «Локомотив» умеет напирать и этим брать соперника, команда прет как поезд. Никитин приучил ее к этому, она по сей день продолжает демонстрировать такой хоккей»
6 минут назад
Мартон о «Филадельфии» после 3:2 с «Питтсбургом»: «Наши ветераны отлично поработали в плане обучения. Здорово, что в команде есть и парни моего возраста»
34 минуты назад
Рябыкин считает «Ак Барс» фаворитом серии с «Металлургом»: «Казань показала кубковый хоккей. О «Магнитке» этого не скажу – играла полосами. Дополнительные шансы ей может дать стиль судейства»
49 минут назад
Тренер «Питтсбурга» после 2:3 с «Филадельфией»: «Они создают сложности, это давняя часть их игры. Мы отошли от той модели игры, которая работала»
сегодня, 07:15
Рантанен про 1:6 от «Миннесоты»: «Даллас» не наиграл на победу. Иногда после поражений бывает ощущение, что все кончено. Но нужно уметь перезагружаться»
сегодня, 06:46
«Анахайм» подписал контракт новичка с 10-м номером драфта-2025 Маккуином. Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27
сегодня, 06:34
«Виннипег» продлил Кепке на 2 года с кэпхитом 1,45 млн долларов. Форвард стал лидером клуба по хитам в сезоне – 186 в 66 играх при 17 очках
сегодня, 06:22
Малкин, Кросби и Летанг вместе сыграли за «Питтсбург» в 13 розыгрышах Кубка Стэнли. Рекорд среди трио у Лидстрема, Хольмстрема и Дрэйпера из «Детройта» – 14
сегодня, 05:55
Юров остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 1 бросок, 2 блока, малый штраф и 0 из 5 на точке за 10:22 против «Далласа»
сегодня, 05:10
Зуб получил травму в 1-м матче серии с «Каролиной» после хита Джарвиса. У защитника «Оттавы» 3 силовых за 7:44
сегодня, 04:58
Рекомендуем