Иванов из СКА рассматривает вариант с НХЛ, сообщил Бабаев: «Ситуация 50 на 50. Любой спортсмен, а вратарь тем более, хочет быть первым номером в команде»

Вратарь СКА Иванов думает об игре в НХЛ.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы вратаря СКА Сергея Иванова, сообщил, что его клиент думает об игре в НХЛ.

Контракт 22-летнего Иванова с петербуржцами рассчитан до конца мая 2026 года. Иванов был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ в 2022 году под общим 138-м номером.

– Пока никаких разговоров о продлении не было.

– В прошедшем сезоне Иванов и Артемий Плешков делили место первого номера. Устраивает ли Сергея такая ситуация?

– Любой спортсмен, а вратарь тем более, хочет быть первым. Такая ситуация не может полностью устраивать ни Иванова, ни Плешкова. Но это решение тренерского штаба.

Мы принимаем те условия, которые предлагает клуб. Если мы их приняли, то дальнейшие обсуждения излишни – нужно просто работать в заданном режиме.

– У Иванова есть мысли попробовать свои силы за океаном?

– Да, мы рассматриваем этот вариант. Думаю, сейчас ситуация оценивается как 50 на 50, – заявил Бабаев.

Когда Овечкин завершит карьеру?12070 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт день за днем»
Цыга воздуханит опять
Все клиенты Бабаева перед подписанием нового контракта уезжают в НХЛ. Правда мало кто до туда доезжает. Пугать отъездом в НХЛ это настолько старая фишка Бабаева, что на её уже ни кто не ведётся. Иванов здесь ещё толком в воротах не закрепился, куда ему ехать? Ну если хочет поиграть в АХЛ за еду, то вэлком😁. До нового Шестёркина он пока не дотягивает.
Легендарный пул мега актуальных в нхл игроков от Бабаева
и куда он метит Первым Номером...??????
Иванов в прошлом сезоне за Ска сыграл около 30 матчей не закрепившим в составе основным ,какое ему НХЛ !
Материалы по теме
Плющев о вратарях СКА: «Тренеры сами не знают, кто первый. Из-за тасовок начинается перегар, ребята не в лучшем состоянии в кубковых сражениях»
4 апреля, 20:17
Бабаев про слухи, что Иванов перейдет из СКА в «Коламбус»: «Никаких переговоров с «Блю Джекетс» о переходе сейчас, во время сезона, вообще не велось»
3 апреля, 15:14
Ларионов о голкиперах СКА: «И Плешков, и Иванов провели хороший сезон, даже очень. В серии с ЦСКА, который постоянно у тебя «на кухне», вратарям не совсем комфортно. 4-й гол предрешил исход»
31 марта, 21:51
Ларионов о дебюте Иванова в плей-офф: «Сыграл потрясающе. Плешкову нужна была пауза»
28 марта, 00:31
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Тампа» против «Монреаля», «Баффало» сыграет с «Бостоном», «Вегас» – с «Ютой»
25 минут назад
Малкин после 2:3 с «Флайерс»: «Игрокам «Питтсбурга» нужно быть умнее. Мы встревали в стычки, именно этого они и хотят. После свистков нам лучше отходить в сторону»
сегодня, 06:58
Малкин делит 21-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (68) с Хоу. До идущего 20-м Айзермана – 2 шайбы
сегодня, 05:40
Мартон из «Филадельфии» – 5-й игрок в истории НХЛ с победным голом в дебютном матче в Кубке Стэнли в возрасте до 20 лет
сегодня, 05:25
Тренин применил 13 силовых приемов в 1-м матче серии против «Далласа». Он повторил рекорд Овечкина среди россиян по хитам за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 04:38
Мичков остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 0 бросков, 2 хита, 1 потеря и «минус 1» за 11:25 против «Питтсбурга»
сегодня, 03:50
Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в плей-офф (16), догнав Паризе. По очкам (24) он вышел на 4-е место в истории клуба, обогнав Габорика и Поминвилла
сегодня, 03:42
Малкин делит 13-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (182) с Троттье. До идущего 12-м Лидстрема – 1 балл
сегодня, 03:29
Малкин набрал 1+1 в 1-м матче серии с «Филадельфией» и стал 3-й звездой
сегодня, 03:16Видео
«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» (2:3) в 1-м матче серии, 19-летний новичок «Флайерс» Мартон забил победный гол в своей дебютной игре в Кубке Стэнли
сегодня, 03:07
Александр Кожевников: «Локомотив» умеет напирать и этим брать соперника, команда прет как поезд. Никитин приучил ее к этому, она по сей день продолжает демонстрировать такой хоккей»
7 минут назад
Мартон о «Филадельфии» после 3:2 с «Питтсбургом»: «Наши ветераны отлично поработали в плане обучения. Здорово, что в команде есть и парни моего возраста»
35 минут назад
Рябыкин считает «Ак Барс» фаворитом серии с «Металлургом»: «Казань показала кубковый хоккей. О «Магнитке» этого не скажу – играла полосами. Дополнительные шансы ей может дать стиль судейства»
50 минут назад
Тренер «Питтсбурга» после 2:3 с «Филадельфией»: «Они создают сложности, это давняя часть их игры. Мы отошли от той модели игры, которая работала»
сегодня, 07:15
Рантанен про 1:6 от «Миннесоты»: «Даллас» не наиграл на победу. Иногда после поражений бывает ощущение, что все кончено. Но нужно уметь перезагружаться»
сегодня, 06:46
«Анахайм» подписал контракт новичка с 10-м номером драфта-2025 Маккуином. Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27
сегодня, 06:34
«Виннипег» продлил Кепке на 2 года с кэпхитом 1,45 млн долларов. Форвард стал лидером клуба по хитам в сезоне – 186 в 66 играх при 17 очках
сегодня, 06:22
Малкин, Кросби и Летанг вместе сыграли за «Питтсбург» в 13 розыгрышах Кубка Стэнли. Рекорд среди трио у Лидстрема, Хольмстрема и Дрэйпера из «Детройта» – 14
сегодня, 05:55
Юров остался без очков в дебютной игре в Кубке Стэнли. У него 1 бросок, 2 блока, малый штраф и 0 из 5 на точке за 10:22 против «Далласа»
сегодня, 05:10
Зуб получил травму в 1-м матче серии с «Каролиной» после хита Джарвиса. У защитника «Оттавы» 3 силовых за 7:44
сегодня, 04:58
