Иванов из СКА рассматривает вариант с НХЛ, сообщил Бабаев: «Ситуация 50 на 50. Любой спортсмен, а вратарь тем более, хочет быть первым номером в команде»

Вратарь СКА Иванов думает об игре в НХЛ.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы вратаря СКА Сергея Иванова, сообщил, что его клиент думает об игре в НХЛ .

Контракт 22-летнего Иванова с петербуржцами рассчитан до конца мая 2026 года. Иванов был выбран «Коламбусом » на драфте НХЛ в 2022 году под общим 138-м номером.

– Пока никаких разговоров о продлении не было.

– В прошедшем сезоне Иванов и Артемий Плешков делили место первого номера. Устраивает ли Сергея такая ситуация?

– Любой спортсмен, а вратарь тем более, хочет быть первым. Такая ситуация не может полностью устраивать ни Иванова, ни Плешкова. Но это решение тренерского штаба.

Мы принимаем те условия, которые предлагает клуб. Если мы их приняли, то дальнейшие обсуждения излишни – нужно просто работать в заданном режиме.

– У Иванова есть мысли попробовать свои силы за океаном?

– Да, мы рассматриваем этот вариант. Думаю, сейчас ситуация оценивается как 50 на 50, – заявил Бабаев.