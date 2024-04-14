Как провели сезон КХЛ иностранцы с российскими паспортами – некоторые все еще легионеры

Что это изменило?

Сезон-2023/24 стал первым в КХЛ с лимитом в три легионера. Возможно, это изменится уже в ближайшее время. ФХР официально объявила, что изучит вопрос возвращения к прежнему ограничению в пять иностранцев. Пока рассматривается расклад на ближайший турнир. Подробности этой истории мы разбирали отдельно .

Усиление ограничений в любом случае побудило клубы на поиск новых решений. Один из выходов дало само понимание сути понятия легионера. В КХЛ им считается спортсмен, который не имеет права выступать за сборную России. Игроки из Беларуси и Казахстана под такое правило не попадают – они вообще легионерами не считаются.

Иностранный игрок теряет легионерский статус, когда получает российский паспорт и меняет спортивное гражданство. У этого есть определенные нюансы – они легко понимаются по реальным примерам. Летом 2023-го казалось, что из-за жесткого лимита мы увидим в КХЛ тенденцию по натурализации иностранных хоккеистов.

Этого не произошло, но первые выводы сделать уже можно.

«Динамо» натурализовало ведущего защитника – это идеальный пример комплектования состава в условиях лимита

Клубы КХЛ и до старта сезона-2023/24 приветствовали натурализацию хоккеистов. Например, летом 2013 года Алексей Поникаровский, перешедший из «Нью-Джерси» в СКА, заявил о желании принять российское гражданство. Все произошло спустя день после подписания контракта с петербургской командой. Через месяц те вопросы решились.

Никто не скрывал, что процедура была осуществлена, чтобы Поникаровский не считался легионером.

Ужесточение лимита в 2023 году лишь актуализировало существовавшие практики. К текущему сезону клубы готовились в новых условиях, и это повлияло на их трансферную политику. Главным ньюсмейкером стало московское «Динамо» – в мае появились первые слухи о возможном получении российского гражданства американским защитником Бреннаном Менеллом.

Это понадобилось клубу после перехода Седрика Пакетта. В мае 2023 года на рынок вышел нападающий Эрик О’Делл – один из лидеров «Динамо». Пакетт же занял легионерский слот (двумя другими легионерами были Джордан Уил и тот самый Менелл). Из-за этой ситуации подписать новый контракт с О’Деллом клуб уже не мог.

Натурализация Менелла выглядела идеальным решением проблемы. Об этом говорил спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин. Схожие слова произносил в начале августа Джордан Уил: «Это отличная возможность для Менелла играть в КХЛ как можно дольше. И это поможет О’Деллу вернуться, команда ждет его».

Так и получилось: в августе Менелл стал гражданином России, а О’Делл сразу же заключил соглашение с «Динамо». Канадский нападающий открыто высказался: «Получение паспорта Бреннаном сыграло важную роль. Я ждал развязки ситуации, параллельно мы вели переговоры с клубом» . Важно: вместе с получением паспорта Менелл сменил спортивное гражданство – успел до старта сезона-2023/24.

Похожая история сложилась у перешедшего в «Ладу» нападающего Остапа Сафина. Он уже имел российское гражданство (вместе с чешским), поэтому его ситуация была проще – ему понадобилось лишь поменять спортивное гражданство. После этого он потерял легионерский статус. Сам Сафин признавал в интервью , что сделал это по рабочим причинам – так у него было больше шансов на попадание в команду.

Уже по ходу сезона российские паспорта получили защитник Кэмерон Ли («Амур») и нападающий Брендан Лайпсик (СКА). В текущем сезоне на лимит это не повлияло – спортивное гражданство необходимо менять перед началом регулярки . В сезоне-2024/25 оба игрока легионерами уже не будут, но у Лайпсика есть вопросы по будущему. Инсайдеры утверждают, что он покинет СКА.

Как эти игроки отыграли сезон: Лайпсик провалился в СКА, а Менелл хотя бы выиграл регулярку с «Динамо»

Большую пользу от натурализации игроков получило «Динамо». Клубу не пришлось выбирать – руководство сохранило и Менелла, и О’Делла. Они и так были лидерами команды, а в этом сезоне прибавили в игре и избежали серьезных травм.

Без вклада обоих вряд ли была бы возможна победа «Динамо» в регулярке-2023/24. Пусть в плей-офф «Динамо» и вылетело от «Трактора» во втором раунде (0-4), но Кубок Континента можно занести в достижения.

Что касается конкретно Менелла, то он набрал 45 (8+37) очков в 55 матчах регулярки. Это третий результат среди всех защитников в КХЛ. В плей-офф Менелл тоже отлично проявил себя и выбил 0+12 за 10 игр. Он до сих пор остается в топе бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Гагарина – делит 4-7 места с Маратом Хайруллиным (СКА), Артуром Каюмовым и Андреем Сергеевым (оба – «Локомотив»).

Результативность Менелла во многом проявляется в убойном динамовском большинстве – подробнее мы разбирали его здесь. Контракт защитника действует еще два сезона – для «Динамо» это очень кстати.

Остап Сафин помог возрожденной «Ладе» выйти в плей-офф: у него 36 (13+23) очков за 67 игр. Сафин стал лучшим бомбардиром команды в регулярке. Соглашение с «Ладой» подходит к концу, поэтому даже после неудачной (0+0 в 5 матчах) серии против «Авангарда» (1-4) Сафин наверняка получит улучшенный контракт. Не факт, что он останется в Тольятти – по слухам, к игроку проявляют интерес и другие клубы КХЛ.

Кэмерон Ли тоже вышел в плей-офф, но из-за перелома руки пропустил завершающую часть регулярки. Победную серию из семи матчей «Амур» выдал без основного защитника. Во время противостояния с «Магниткой» (2-4) в первом раунде Ли тренировался вместе с командой, но в плей-офф так и не сыграл.

Откровенно неудачный сезон получился у Брендана Лайпсика. Из-за серьезных травм и игровых трудностей он провел всего 19 матчей в регулярке и набрал 4 (2+2) очка. Ротенберг периодически проявлял недовольство игрой нападающего – например, по ходу встречи с «Северсталью» (2:3) сажал его на скамейку.

Весь февраль Лайпсик пропустил, а в плей-офф появился на льду лишь дважды: во втором матче против «Торпедо» (3:2, ОТ) и в третьем матче с «Автомобилистом» (1:2, ОТ). В этих играх очков он не набрал.

Похоже, СКА перестраховался: в случае дальнейшего регресса Лайпсика и возможных проблем со здоровьем он хотя бы не займет легионерский слот с сезона-2024/25. Его контракт рассчитан до весны 2025 года. Но сразу после вылета СКА из плей-офф появилась информация , что Лайпсик покинет клуб вместе с рядом других игроков.

Далеко не все клубы действительно выиграли от натурализации игроков – но это в любом случае действенный способ подстраховать себя от новых проблем. На массовость подобных действий главным образом повлияет решение по допустимому количеству легионеров в следующем сезоне.

Бреннан Менелл говорил , что о российском гражданстве думают как минимум еще три хоккеиста. То есть со стороны игроков есть желающие – и клубы все равно могут этим воспользоваться даже при возвращении к предыдущему лимиту.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press