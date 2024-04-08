Дэвис и Смолкин по-тихому перешли к лучшим тренерам мира! Как это стало возможным?

Диана Дэвис и Глеб Смолкин , представлявшие Россию на Олимпиаде в Пекине, завершают двухлетние скитания.

В 2023-м определились, какой паспорт им подходит – грузинский. Теперь нашли оптимальную базу – Монреальская академия, сильнейшая танцевальная группа в мире .

Стороны еще не объявляли о трансфере, за них все сделал Дейв Лиз. По информации Спортс, уже несколько дней Диана и Глеб как монреальцы.

Интересное и сильное решение – как же к нему пришли обе стороны?

● Весь сезон-2022/23 дуэт потратил на поиск нового пристанища – крепкой фигурной страны, готовой принять их в сборную после отстранения России. Варианты прощупывались, отпадали и возникали (США, Израиль, Грузия) – и только к концу прошлой весны Диана с Глебом торжествующе повесили в соцсетях грузинский флаг.

Новым шефом – после матерого Игоря Шпильбанда – стал Алексей Киляков . Как говорят специалисты, достойный тренер. Но все-таки без большого имени, больших побед и больших воспитанников. А значит, и без веса в среде – для танцев это существенный недостаток.

Проведя полтора года вне соревнований, Диана с Глебом прошли сезон-возвращение неярко. По сути, все последние месяцы они не столько боролись за награды или лояльность судей, сколько показывали себя другим тренерам – вдруг кто-то обратит внимание?

Киляков и изначально выглядел, и на самом деле оказался временным вариантом. Очень удобным для той ситуации, учитывая его давнее знакомство с Этери Тутберидзе (мамой Дианы) и место работы – каток в Вирджинии. То есть Дэвис и Смолкину даже не пришлось покидать США после расставания со Шпильбандом.

Ну и сама задумка с самопрезентацией, как видим, сработала.

● Монреаль, где руководят Мари-Франс Дюбрей , Патрис Лозон (оба – на фото ниже) и Ромен Агенауэр , – это высшая лига в танцах на льду.

Здесь умеют прятать слабости, подчеркивать сильные стороны и правильно преподносить дуэты, наделяя каждый харизмой/почерком. Кто-то понимает, какой почерк до сих пор был у Дианы с Глебом?

Уровень тренировок, постановок, контроля, полный цикл работы с фигуристами – в Монреале все под ключ: от психологов и акробатов цирка du Soleil до педагогов по танцам, специалистов по сведению музыки и мастеров по пошиву костюмов.

Показательная деталь: на мартовском ЧМ (кстати, в Монреале) Диана и Глеб вышли на ритм-танец в обновленных нарядах. Их шил канадский кутюрье Мэтью Карон, в чьем резюме платья для Тессы Виртью, Габриэлы Пападакис, Мэдисон Чок и других топ-воспитанников Академии.

По нашим данным, замена костюмов у Дэвис и Смолкина планировалась еще на январский Евро (то есть связь с Монреалем наладилась уже тогда), просто не успели с доработкой.

● Это надо выделить отдельно, даже при всех понятных козырях Академии: само пребывание на льду рядом с мировой элитой должно давать прибавку любому дуэту. Одно дело – тренироваться рядом с чемпионами мира и призерами главных турниров, другое – быть флагманами на скромном катке в Вирджинии, это все-таки немного прозябание.

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● После пропуска сезона Диана и Глеб сетовали, что теперь проигрывают тем, кого обыгрывали раньше. Да и 8-е место на Евро – это ниже ожиданий (дуэт осторожно рассчитывал на борьбу за бронзу), так что Академия с ее авторитетом может и должна освежить расклад. А это важно и для гонки за медалью Евро, и для олимпийского командника-2026, где Грузия способна предстать пусть не звездным, но сбалансированным составом.

К счастью или к сожалению, танцы устроены так, что статус/админресурс/правильные тренеры определяют многое. В этом смысле монреальская прописка поможет Диане с Глебом, но и Монреалю выгоден такой союз.

● Дэвис и Смолкин – дуэт с олимпийским опытом, ему в целом симпатизируют судьи (уж точно не душат). К тому же ребята молоды: Глебу исполнится 25 к началу сезона, Диане – 22 зимой. В топ-10 прошедшего ЧМ почти всем уже за 30 или под 30, да и монреальских пар в возрасте хватает.

Как гипотеза: грузины пригодятся Академии для плавной смены поколений и для… еще большего укрепления позиций среди судей. Прежде всего это касается Европы, где Монреалю порой преподносят неприятные сюрпризы. Самый памятный – поражение Пападакис и Сизерона на Евро-2020, намеки на странное судейство от французов тогда проскакивали.

Можно изучить протоколы соревнований и примерно понять, кто лоялен по отношению к Диане с Глебом – разумеется, судья из Грузии, нередко венгры, поляки, украинцы.

Любопытно, что на Евро-2024 Дэвис и Смолкин получили высокую оценку не только от родного грузинского судьи, но и от британского . Если что, у Монреаля в обойме классный британский дуэт Фир-Гибсон, да и работа над новыми костюмами для Дианы с Глебом к тому моменту уже велась. Ладно, может, это всего лишь совпадение.

В общем, если углубляться в судейскую тему, то грузинский дуэт полезен Монреалю – Академия может усилиться судьями и для общего будущего, и для других своих пар/комбинаций.

● А разве Монреаль не смущает условная «русская токсичность»? Уже нет, хотя раньше, видимо, смущала.

Есть инсайды, что в 2022-м у Дэвис и Смолкина была попытка захода в Академию, но тогда шли первые месяцы отстранения наших, а сам дуэт, по сути, оставался российским. Пролетело два года, Диана с Глебом заиграны за другую страну, российский шлейф исчез или не виден. Теперь это молодая грузинская пара, запустившая все сначала, но не потерявшая школу, опыт, скатанность, лояльность судей.

Еще деталь, показывающая, что работа с Дэвис и Смолкиным не отпугивает. Летом 2022-го, когда прорабатывался вариант со сборной США, их консультировал американец Шон Реттстат (главный по танцам в ISU), а в последние недели – канадка Кейтлин Уивер, мультимедалистка ЧМ, обосновавшаяся в техкоме ISU.

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Очевидно, что на улучшение позиций (и усиление) Дианы с Глебом брошены все доступные ресурсы – и это ставка далеко не только на ближайшую Олимпиаду.

Фото: Gettyimages.ru /Minas Panagiotakis; Raniero Corbelletti/AFLO, Graham Hughes/Keystone Press Agency/Global Look Press ; instagram.com/mf_dubreuil