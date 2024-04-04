Нашего лучшего борца не пустили на олимпийский отбор. Для МОК есть минимум две причины

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулев не выступит на Европейском квалификационном турнире в Баку (5-7 апреля).

В Азербайджане разыграют олимпийские лицензии на Париж-2024 – для решения задачи достаточно выйти в финал. Квоты не именные, они достанутся национальной федерации.

● Недопуск Садулаева – решение именно МОК, а не международной федерации (UWW).

«Международный олимпийский комитет после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр, капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев.

Увы, даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, в «Афине» у него стоит запрет от МОК. С нами оперативно связались из Объединенного мира борьбы и дали возможность провести замену в кратчайшие сроки – в Баку выступит Алихан Жабраилов.

Я хочу подчеркнуть – решение по недопуску Садулаева принял именно МОК, UWW же наоборот делал все возможное, чтобы Садулаев боролся», – сказал глава ФСБР Михаил Мамиашвили.

● Садулаеву 27 лет, и Игры в Париже могли бы принести ему рекордное третье золото в вольной борьбе.

В течение последнего десятилетия он безоговорочный фаворит любого турнира (даже несмотря на смену весовой категории). У него 5 побед на чемпионатах мира и 4 золота Евро. Единственный серьезный сбой пришелся на ЧМ-2023 – туда Садулаева пустили, но из-за травмы шеи он уступил в полуфинале (потерпел первое поражение с 2017-го) и отказался от схватки за бронзу.

● Это не первая проблема Абдулрашида с сорванным участием где-либо.

В феврале его не пустили на чемпионат Европы, формальный повод: Садулаев пытался въехать в Бухарест (Румыния) по испанской визе из Испании – пограничники засомневались в подлинности визы. На тот момент Румыния находилась не в Шенгенской зоне (присоединилась к ней 31 марта).

Прямого следа МОК тут вроде бы не видно (и никто о нем не говорил), но – внимание – на этот же турнир тогда не попал и олимпийский чемпион Заур Угуев. Ему отказали в выдаче визы.

● Если все-таки пытаться найти связь между влиянием МОК и недопуском борцов, то на ум приходит митинг-концерт в «Лужниках» в марте-2022. Садулаев и Угуев там были, выходили на сцену, как и еще один олимпийский чемпион Заурбек Сидаков. Если что, Сидаков и Угуев не поехали на квалификацию в Баку.

Одно из условий МОК по допуску на Игры-2024 – неучастие российских спортсменов в демонстрациях и политических мероприятиях. Мог ли поход борцов в «Лужники» стать поводом для блокировки? Да.

● Наконец, еще один момент по Садулаеву – он лейтенант Росгвардии. В 2020-м его назначили инструктором по спорту Северо-Кавказского округа Росгвардии. А контракт с вооруженными силами и органами национальной безопасности – тоже условие блокировки для МОК.

Сложно представить, что Михаил Мамиашвили, активно выступающий за участие борцов в Олимпиаде, упустил из поля зрения сразу два Х-фактора в отношении лидера сборной.

Кажется, третье золото Садулаеву в Париже не выиграть.

Фото: РИА Новости /Рамиль Ситдиков