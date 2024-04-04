Нашего лучшего борца не пустили на олимпийский отбор. Для МОК есть минимум две причины
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулев не выступит на Европейском квалификационном турнире в Баку (5-7 апреля).
В Азербайджане разыграют олимпийские лицензии на Париж-2024 – для решения задачи достаточно выйти в финал. Квоты не именные, они достанутся национальной федерации.
● Недопуск Садулаева – решение именно МОК, а не международной федерации (UWW).
«Международный олимпийский комитет после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр, капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев.
Увы, даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, в «Афине» у него стоит запрет от МОК. С нами оперативно связались из Объединенного мира борьбы и дали возможность провести замену в кратчайшие сроки – в Баку выступит Алихан Жабраилов.
Я хочу подчеркнуть – решение по недопуску Садулаева принял именно МОК, UWW же наоборот делал все возможное, чтобы Садулаев боролся», – сказал глава ФСБР Михаил Мамиашвили.
● Садулаеву 27 лет, и Игры в Париже могли бы принести ему рекордное третье золото в вольной борьбе.
В течение последнего десятилетия он безоговорочный фаворит любого турнира (даже несмотря на смену весовой категории). У него 5 побед на чемпионатах мира и 4 золота Евро. Единственный серьезный сбой пришелся на ЧМ-2023 – туда Садулаева пустили, но из-за травмы шеи он уступил в полуфинале (потерпел первое поражение с 2017-го) и отказался от схватки за бронзу.
● Это не первая проблема Абдулрашида с сорванным участием где-либо.
В феврале его не пустили на чемпионат Европы, формальный повод: Садулаев пытался въехать в Бухарест (Румыния) по испанской визе из Испании – пограничники засомневались в подлинности визы. На тот момент Румыния находилась не в Шенгенской зоне (присоединилась к ней 31 марта).
Прямого следа МОК тут вроде бы не видно (и никто о нем не говорил), но – внимание – на этот же турнир тогда не попал и олимпийский чемпион Заур Угуев. Ему отказали в выдаче визы.
● Если все-таки пытаться найти связь между влиянием МОК и недопуском борцов, то на ум приходит митинг-концерт в «Лужниках» в марте-2022. Садулаев и Угуев там были, выходили на сцену, как и еще один олимпийский чемпион Заурбек Сидаков. Если что, Сидаков и Угуев не поехали на квалификацию в Баку.
Одно из условий МОК по допуску на Игры-2024 – неучастие российских спортсменов в демонстрациях и политических мероприятиях. Мог ли поход борцов в «Лужники» стать поводом для блокировки? Да.
● Наконец, еще один момент по Садулаеву – он лейтенант Росгвардии. В 2020-м его назначили инструктором по спорту Северо-Кавказского округа Росгвардии. А контракт с вооруженными силами и органами национальной безопасности – тоже условие блокировки для МОК.
Сложно представить, что Михаил Мамиашвили, активно выступающий за участие борцов в Олимпиаде, упустил из поля зрения сразу два Х-фактора в отношении лидера сборной.
Кажется, третье золото Садулаеву в Париже не выиграть.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Офицер Росгвардии + участие в политическом мероприятии в Лужниках.
А то удобненько так, он же наверняка и жалование получает там за погоны и еще на жилье в очереди стоит поди. Ну-ну.
Так чего плачете что не пускают? Для военнослужащих есть отдельные спортивные турниры и форумы, насколько мне известно.
"В частности, сейчас в шведском Бодене проходит чемпионат мира по лыжным видам среди военных. Россиян на него не пустили. Но со стороны западных стран в нем принимают участие такие звезды, как биатлонисты Эльвира Эберг (Швеция), Симон Эдер (Австрия), Хлоя Шевалье и Фабьен Клод (Франция). В лыжных гонках стартуют Ристоматти Хакола (Финляндия), Жюль Шаппа (Франция), Катерина Хенниг и Виктория Карл (Германия). Вообще, давно известно, что практически все немецкие лыжники и биатлонисты носят погоны и оформлены на работу таможенниками." (С) СЭ, 2023 год
Военнослужащие - стандартная практика для спортсменов со всего мира: Италия, Германия, Швейцария, США, а уж про Израиль и вспоминать не хочется... Все ити страны воюют, и что?