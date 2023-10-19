Туктамышева уходит? Почему ей так сложно ответить на главный вопрос

Наше фигурное катание прошила новость: Елизавета Туктамышева не станет соревноваться в новом сезоне.

Для знающих реалии этого спорта все сразу понятно: конец карьеры, тем более почти в 27, тем более без международных стартов, тем более когда многое важное и так выиграно (ЧМ, Евро), Олимпиада нескоро, а в шоу зовут одновременно три получателя грантов (Навка, Авербух, Плющенко).

Предпосылки у Туктамышевой и так прослеживались – прежде всего в ее репликах об отсутствии мотивации:

1) Август: «Пока ее ищу, она не в очень хорошем состоянии. Мотивацию нельзя выжать – просто захотеть и найти ее. Она должна сама появиться без каких-то усилий. И пока с этим бывают проблемы».

2) Сентябрь: «Я все еще в поисках мотивации. Не могу сказать, из-за чего она пропала. Есть ли сомнения по поводу участия в сезоне? Посмотрим, пока не знаю. Не хочу вас обманывать».

Но в этот раз за фигуристку внезапно выступил анонимный источник «Р-Спорт», а потом ее проводил более-менее весь бомонд. Кто же не сказал ничего конкретного? Конечно, сама Лиза:

«Сегодня в очередной раз вспомнила, как это – быть на гребне славы! Не ожидала, что буду такой востребованной у журналистов в день, когда даже нет соревнований. А я тем временем собираюсь в Омск. Скоро увидимся!»

Если что, это ответ не абстрактным журналистам, а вам всем – тем, кто думает и гадает. И это не юмор, а отношение спортсмена к аудитории в фигурном катании – виде, где очень немногим хватает духа подтвердить финал карьеры.

Навскидку из последнего: Коляда, Синицина/Кацалапов, Тарасова/Морозов, Трусова, Загитова, Щербакова. Или Медведева – она долго говорила, что всего-то приостановила. А потом вдруг стала отвечать: ну вы смеетесь, какой мне уже спорт, что за глупые вопросы?

Да, это наше фигурное катание.

Туктамышевой проще всего маскировать секреты за брезгливостью к СМИ – будто бы журналисты донимают ее каждый день по любому поводу.

Но ведь нет: один вопрос, одна тема, касающаяся самой фигуристки. Так сложно ответить честно? Даже Татьяна Тарасова, которой далеко за 70 и которая живет в этом колл-режиме, всегда уважительна к любым вопросам.

А нам доподлинно известно, что Туктамышева рассердилась от преждевременного слива и долго продумывала публичный ответ, который оставлял бы ей простор для недосказанности.

Что ж, формально вот он: о завершении карьеры не объявлено, о продолжении тоже. Вы что-то поняли?

Ладно, тогда начистоту: заслуги и вклад Туктамышевой в фигурное катание неоспоримы. Как неоспоримы и апатия с утомленностью, которые она источает уже несколько месяцев – в словах, программах, действиях. Как и нынешняя поза: ах, сколько же ко мне внимания, ну невозможно!

Лиза, вы видели трибуны прошлогодней серии Гран-при России (и с вашим участием тоже): либо крупные арены с островками зрителей (как Сочи), либо крошечные катки с аншлагом на смешные цифры (как Казань). Это результат многих сошедшихся факторов, и в том числе вот такого поведения.

Вы видели трибуны этапа в Уфе неделю назад, где площадка на 3500 зрителей, впервые принимавшая топ-фигурку, не собрала даже две трети.

Внимание публики очень непостоянно. А вслед за вниманием к вам закончатся и гранты на шоу.

Удачи в новой карьере на гребне!

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press; РИА Новости/Владимир Астапкович