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Туктамышева уходит? Почему ей так сложно ответить на главный вопрос

Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
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Фигурное катание Фигурное катание

Наше фигурное катание прошила новость: Елизавета Туктамышева не станет соревноваться в новом сезоне.

Для знающих реалии этого спорта все сразу понятно: конец карьеры, тем более почти в 27, тем более без международных стартов, тем более когда многое важное и так выиграно (ЧМ, Евро), Олимпиада нескоро, а в шоу зовут одновременно три получателя грантов (Навка, Авербух, Плющенко).

Предпосылки у Туктамышевой и так прослеживались – прежде всего в ее репликах об отсутствии мотивации:

1) Август: «Пока ее ищу, она не в очень хорошем состоянии. Мотивацию нельзя выжать – просто захотеть и найти ее. Она должна сама появиться без каких-то усилий. И пока с этим бывают проблемы».

2) Сентябрь: «Я все еще в поисках мотивации. Не могу сказать, из-за чего она пропала. Есть ли сомнения по поводу участия в сезоне? Посмотрим, пока не знаю. Не хочу вас обманывать».

Но в этот раз за фигуристку внезапно выступил анонимный источник «Р-Спорт», а потом ее проводил более-менее весь бомонд. Кто же не сказал ничего конкретного? Конечно, сама Лиза:

«Сегодня в очередной раз вспомнила, как это – быть на гребне славы! Не ожидала, что буду такой востребованной у журналистов в день, когда даже нет соревнований. А я тем временем собираюсь в Омск. Скоро увидимся!»

Если что, это ответ не абстрактным журналистам, а вам всем – тем, кто думает и гадает. И это не юмор, а отношение спортсмена к аудитории в фигурном катании – виде, где очень немногим хватает духа подтвердить финал карьеры.

Навскидку из последнего: Коляда, Синицина/Кацалапов, Тарасова/Морозов, Трусова, Загитова, Щербакова. Или Медведева – она долго говорила, что всего-то приостановила. А потом вдруг стала отвечать: ну вы смеетесь, какой мне уже спорт, что за глупые вопросы?

Да, это наше фигурное катание.

Туктамышевой проще всего маскировать секреты за брезгливостью к СМИ – будто бы журналисты донимают ее каждый день по любому поводу.

Но ведь нет: один вопрос, одна тема, касающаяся самой фигуристки. Так сложно ответить честно? Даже Татьяна Тарасова, которой далеко за 70 и которая живет в этом колл-режиме, всегда уважительна к любым вопросам.

А нам доподлинно известно, что Туктамышева рассердилась от преждевременного слива и долго продумывала публичный ответ, который оставлял бы ей простор для недосказанности.

Что ж, формально вот он: о завершении карьеры не объявлено, о продолжении тоже. Вы что-то поняли?

Ладно, тогда начистоту: заслуги и вклад Туктамышевой в фигурное катание неоспоримы. Как неоспоримы и апатия с утомленностью, которые она источает уже несколько месяцев – в словах, программах, действиях. Как и нынешняя поза: ах, сколько же ко мне внимания, ну невозможно!

Лиза, вы видели трибуны прошлогодней серии Гран-при России (и с вашим участием тоже): либо крупные арены с островками зрителей (как Сочи), либо крошечные катки с аншлагом на смешные цифры (как Казань). Это результат многих сошедшихся факторов, и в том числе вот такого поведения.

Вы видели трибуны этапа в Уфе неделю назад, где площадка на 3500 зрителей, впервые принимавшая топ-фигурку, не собрала даже две трети.

Внимание публики очень непостоянно. А вслед за вниманием к вам закончатся и гранты на шоу.

Удачи в новой карьере на гребне!

Не хочу верить, что Туктамышева заканчивает

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look PressРИА Новости/Владимир Астапкович

18 комментариев

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Scorpic
Захочет расскажет, не захочет не расскажет. Почему она по умолчанию должна что-то объяснять посторонним людям?
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ЛисаАлиса78
Фигуристы: мы делаем паузу
СМИ: вам что так трудно сказать уходите вы или нет?!?!?!
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Kovka Gnutik
Тон поста лишний раз объясняет брезгливое отношение к представителям второй древнейшей профессии.
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Anastasia Kondrashova
Какая токсичная концовка статьи. Я уверена, что если через 5 условных лет гранты на шоу закончатся, такой человек как Лиза найдёт, на каких проектах зарабатывать деньги вне ФК
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Юра Плисецкий
Гранты на шоу действительно пока сыпятся как из рога изобилия. Но это может прекратится в любой момент.
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Слончик
Массовая неспособность топов в фигурке завершить карьеру - это явно какой-то системный момент.
Фидре же вроде идет копеечка за участие в шоу действующих спортсменов. Возможно, это такой способ дополнительно помочь фигурке - отблагодарить, так сказать. И всем хорошо - фидра получает средства на развитие, фигурист делает доброе дело.
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Lennuci
Ответ Goga
Если Лиза действительно решила закончить, понятно, что она хотела бы сама сообщить об этом. Но журналистам обязательно нужно бежать впереди паровоза и как можно быстрее выдать новость. Этап в Красноярске, на который Лиза заявлена, через полторы недели, могли уж потерпеть и дать спортсменке самой объявить, если такое решение принято.
Какие этапы, если ее Яна слила, заявив про шоу. Oстальные только чесали затылок в догадках и журналисты тоже.
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Peter Varfolomeyev
Очень не хотелось бы, чтобы это было правдой. Но уже не в первый раз такое мы видим. Сотникова, Медведева, Загитова – все это происходило примерно так же. Сначала приостановка карьеры и только потом уже фактическое завершение. Будет очень не хватать Лизы на стартах, я готовился смотреть сезон во многом из-за нее.
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Kareglazaya
Лиза еще в прошлом сезоне задумывалась о завершении. Она сама это говорила. Но потом Авербух предложил идею для произвольной программы, которая заинтересовала, и в итоге Лиза решила выступать. Так что не удивительно, что в этом сезоне вопрос о завершении снова актуален.
Странно, что автор этого поста так негативно воспринял фразу про внимание журналистов. По-моему, в ней нет ничего такого. У Туктамышевой много поклонников, поэтому позвать её в шоу или на какую-нибудь передачу - значит, повысить рейтинги. Когда Лиза соревновалась, у нее не было возможности во всём этом участвовать, а теперь она появилась. Логично, что кто-то этим воспользуется. Черносвитова уже сказала, что готовит какой-то новый проект с Лизой. Об этом внимании и написала Туктамышева в соцсетях.
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Goga
Если Лиза действительно решила закончить, понятно, что она хотела бы сама сообщить об этом.
Но журналистам обязательно нужно бежать впереди паровоза и как можно быстрее выдать новость. Этап в Красноярске, на который Лиза заявлена, через полторы недели, могли уж потерпеть и дать спортсменке самой объявить, если такое решение принято.
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SeKToR
Им ещё и гранты на это выделяются из бюджета хахахахахахахахаха
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Никита Филимонов
Кто вы, журналюги (правда, не уверен, что автора поста модно причислять к ним), такие, чтобы вам докладывать обо всем?! Вам кто-то чем-то обязан? Не? Так знайте свое место, а не примеривайте на себя образ "представителей народа" - вас кто-то уполномачивал на это? Обычные сплетники, а в современных реалиях большинство - рядовые копипастеры. А возомнили о себе Бог знает что.
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Бедякович
Единственный человек из этого вашего скользкого шапито, достойная того, чтобы от нее безотносительно всего отстали.
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Коржан
Ответ Goga
Если Лиза действительно решила закончить, понятно, что она хотела бы сама сообщить об этом. Но журналистам обязательно нужно бежать впереди паровоза и как можно быстрее выдать новость. Этап в Красноярске, на который Лиза заявлена, через полторы недели, могли уж потерпеть и дать спортсменке самой объявить, если такое решение принято.
Тут речь не про кто первый, а про конкретность. Думаю, в отношении фанатов это действительно было бы честно.
Это касается любого публичного дела, в общем. С чем у нас везде беда
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