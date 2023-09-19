42 комментария

Вокруг Петра Гуменника и его запрещенной программы под Rammstein шумно с выходных.

Промежуточный итог: номер под песню Sonne, к которому пошили костюм и выкатывали 4 месяца (причем совершенно не прячась), отправился в мусорку – слова тренера Вероники Дайнеко.

В фигурной среде отношение к ситуации Гуменника далеко не однозначное – мало кто горячо поддержал его (ярче всех выступил, конечно, Матвей Ветлугин), коллективных попыток отстоять программу нет. Бомонд тоже разделился: Тарасова за обсуждение, что делать с номером, Авербух против этой музыки, Жулин запутался.

На всякий случай, вот пошаговый расклад со слов Дайнеко:

«За день до отъезда на прокаты ко мне подошла Тамара Москвина (тренер и один из боссов федерации Санкт-Петербурга, которую представляет Гуменник – Sports.ru) и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что Rammstein – это непатриотично, плохо и тому подобное, с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение.

Письмо было от Картушина Евгения (админ фан-сообщества Софьи Самоделкиной – Sports.ru) в Минспорт Матыцину. В рассылке стояли адреса федераций всех зимних видов. Тамара Николаевна сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше государственной важности. В нашей федерации сказали, что нежелательно кататься под Rammstein, но никаких угроз, что нас накажут, не было» .

Вопросов, на которые не слышно ответов, два:

1) С какой мотивировкой запретили номер? Здесь любые попытки объяснений сводятся к глубокомысленному «надо ответственнее подходить к выбору музыки». И дальше, видимо, остается подключать воображение.

2) Кто именно поставил блок? Здесь тупик.

И. о. президента ФФКР Антон Сихарулидзе в ответ на вопрос, запрещала ли федерация Гуменнику кататься под Rammstein: «Нет, конечно» .

Министр спорта Олег Матыцин: «Это разве такая проблема? Это компетенция федерации – принимать решение. Надо более ответственно подходить к выбору музыки. Я не регулировал этот вопрос и не занимался им ».

Получается, Гуменнику никто не запрещал катать под Sonne?

Или можно так. Получается, номер Гуменника запретил некий Евгений Картушин – самый влиятельный человек в нашей фигурке?

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф