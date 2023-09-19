42 комментария

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось
Вокруг Петра Гуменника и его запрещенной программы под Rammstein шумно с выходных.
Промежуточный итог: номер под песню Sonne, к которому пошили костюм и выкатывали 4 месяца (причем совершенно не прячась), отправился в мусорку – слова тренера Вероники Дайнеко.
В фигурной среде отношение к ситуации Гуменника далеко не однозначное – мало кто горячо поддержал его (ярче всех выступил, конечно, Матвей Ветлугин), коллективных попыток отстоять программу нет. Бомонд тоже разделился: Тарасова за обсуждение, что делать с номером, Авербух против этой музыки, Жулин запутался.
На всякий случай, вот пошаговый расклад со слов Дайнеко:
«За день до отъезда на прокаты ко мне подошла Тамара Москвина (тренер и один из боссов федерации Санкт-Петербурга, которую представляет Гуменник – Sports.ru) и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что Rammstein – это непатриотично, плохо и тому подобное, с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение.
Письмо было от Картушина Евгения (админ фан-сообщества Софьи Самоделкиной – Sports.ru) в Минспорт Матыцину. В рассылке стояли адреса федераций всех зимних видов. Тамара Николаевна сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше государственной важности. В нашей федерации сказали, что нежелательно кататься под Rammstein, но никаких угроз, что нас накажут, не было».
Вопросов, на которые не слышно ответов, два:
1) С какой мотивировкой запретили номер? Здесь любые попытки объяснений сводятся к глубокомысленному «надо ответственнее подходить к выбору музыки». И дальше, видимо, остается подключать воображение.
2) Кто именно поставил блок? Здесь тупик.
И. о. президента ФФКР Антон Сихарулидзе в ответ на вопрос, запрещала ли федерация Гуменнику кататься под Rammstein: «Нет, конечно».
Министр спорта Олег Матыцин: «Это разве такая проблема? Это компетенция федерации – принимать решение. Надо более ответственно подходить к выбору музыки. Я не регулировал этот вопрос и не занимался им».
Получается, Гуменнику никто не запрещал катать под Sonne?
Или можно так. Получается, номер Гуменника запретил некий Евгений Картушин – самый влиятельный человек в нашей фигурке?
Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?
Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки
Фото: www.imago-images.de/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф
И тут да, скорее всего решила перестраховаться.
Но официально естественно никто никому ничего не запрещал)
P. s ну а в реальности скорее всего имел место быть НЕГЛАСНЫЙ запрет или вернее сказать настойчивая рекомендация, но естественно неофициально. В итоге никто никому ничего не докажет, но программа сорвана и типа виновных по факту нет.
Решили по пути Украины пойти. С ума сошли.
- Чиновникам было стремно запрещать напрямую, но игнорировать тоже было страшновато, поэтому они скинули ответственность на ниже стоящих. Обычная для чиновников практика).
- ТНМ испугалась и решила от греха подальше настоятельно посоветовать убрать…
А можно было всего лишь положить болт на письмецо и скинуть активность доносчика на осеннее обострение.
Подсказываю, что дальше будет: все пожимают плечами, никто не знает автора такой идеи, но все лояльные ее аккуратно поддерживают.
Потом появиться полу конфиденциальный список "нежелательной" музыки. Спортсмены и их тренеры начнут заниматься самоцензурой, "абы чего не вышло".
Дальше зависит от селектора гайковерта власти - в какую сторону будут крутить.
Ей прислали рекомендации,а она определила в них Рамштайн
Надеюсь, когда-нибудь такое будет висеть на главной.
по запретам совок был всегда впереди планеты всей, а совок, это наше все. как говорят в телевизорах!
А то, что Дайнеко крайняя.., ну а как вы хотели? Не захотел ни Матыцын, не ФФКР заголовков: Минспорт/Федерация разрешили кататься под вражескую песню.
Люлей серьезных вряд ли получили бы (хотя кто знает, может есть внутренние игры, которые могли бы использовать ситуацию как дополнительный рычаг), но головной боли не захотели, что им какой-то фигурист и его тренер.
К тому же всегда есть Свищевы и Хамзаевы, которые в ГД по ходу записные скоморохи - постоянно несут хрень по любому поводу. И даже в отсутствии поводов.
Поэтому крайняя Дайнеко.
На ТНМ не киваю. Она, как тут раньше писали, четко помнит времена, когда такие письма имели силу инструкции к действию. Переучиваться поздно.
Почему тогда не было никакого ажиотажа, криков о покушении на свободу творчества и самовыражения????