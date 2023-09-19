42 комментария

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Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось

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ФФКР
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Вокруг Петра Гуменника и его запрещенной программы под Rammstein шумно с выходных.

Промежуточный итог: номер под песню Sonne, к которому пошили костюм и выкатывали 4 месяца (причем совершенно не прячась), отправился в мусорку – слова тренера Вероники Дайнеко.

В фигурной среде отношение к ситуации Гуменника далеко не однозначное – мало кто горячо поддержал его (ярче всех выступил, конечно, Матвей Ветлугин), коллективных попыток отстоять программу нет. Бомонд тоже разделился: Тарасова за обсуждение, что делать с номером, Авербух против этой музыки, Жулин запутался.

На всякий случай, вот пошаговый расклад со слов Дайнеко: 

«За день до отъезда на прокаты ко мне подошла Тамара Москвина (тренер и один из боссов федерации Санкт-Петербурга, которую представляет Гуменник – Sports.ru) и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что Rammstein – это непатриотично, плохо и тому подобное, с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение.

Письмо было от Картушина Евгения (админ фан-сообщества Софьи Самоделкиной – Sports.ru) в Минспорт Матыцину. В рассылке стояли адреса федераций всех зимних видов. Тамара Николаевна сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше государственной важности. В нашей федерации сказали, что нежелательно кататься под Rammstein, но никаких угроз, что нас накажут, не было».

Вопросов, на которые не слышно ответов, два:

1) С какой мотивировкой запретили номер? Здесь любые попытки объяснений сводятся к глубокомысленному «надо ответственнее подходить к выбору музыки». И дальше, видимо, остается подключать воображение.

2) Кто именно поставил блок? Здесь тупик.

И. о. президента ФФКР Антон Сихарулидзе в ответ на вопрос, запрещала ли федерация Гуменнику кататься под Rammstein: «Нет, конечно».

Министр спорта Олег Матыцин: «Это разве такая проблема? Это компетенция федерации – принимать решение. Надо более ответственно подходить к выбору музыки. Я не регулировал этот вопрос и не занимался им».

Получается, Гуменнику никто не запрещал катать под Sonne?

Или можно так. Получается, номер Гуменника запретил некий Евгений Картушин – самый влиятельный человек в нашей фигурке?

Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф

42 комментария

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Светлана Менова
ТНМ запретила из соображений "как бы чего не вышло". Москвина прожила большую часть жизни в совке и прекрасно помнит, что делали с теми, на кого доносили.
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Melnikov1968
Какой-то Картушин написал письмо в МС и всех поставил на уши. Что за хреновина происходит? Админ фан-группы это какая-то должность, он имеет влияние в мире ФК? Послать его подальше и закрыть тему, пусть своим фан-клубом рулит
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Montenegro Serbian
Ответ Светлана Менова
ТНМ запретила из соображений "как бы чего не вышло". Москвина прожила большую часть жизни в совке и прекрасно помнит, что делали с теми, на кого доносили.
У темы "как бы чего не вышло" с большой вероятностью есть подоплёка, когда кто-то ей мог на словах передать нежелание каких-либо лиц из ФФКР видеть программы поставленные под музыку группы Линдеманна.
И тут да, скорее всего решила перестраховаться.
Но официально естественно никто никому ничего не запрещал)
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Montenegro Serbian
Короче ситуация из разряда: ясно лишь одно - что ничего не ясно.

P. s ну а в реальности скорее всего имел место быть НЕГЛАСНЫЙ запрет или вернее сказать настойчивая рекомендация, но естественно неофициально. В итоге никто никому ничего не докажет, но программа сорвана и типа виновных по факту нет.
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Владислава Крюкова
Даже со слов Дайнеко было понятно, что ничего федерация не запрещала. Журналисты даже до депутатов дошли. Почему журналисты не задают прямой вопрос федерации , может ли Петя выступать со своей КП?
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Sportsfan
Тут все проще. Мин спорта получило письмо, что, мол, какая непатриотичная музыка у ваших спортсменов, ай-яй-яй. Мин спорта не стали разбираться, что, где, как, процитировали это письмо и разослали федерациям, мол, обратите внимание, что там ваши спортсмены выбирают. Федерация тоже не стала вникать, спустила штабу Москвиной, мол, на вашего спортсмена жалоба из мин спорта. Все чинуши боятся обвинений в непатриотичности и желают лишний раз выслужиться и получить медальку. Тренеры опасаются, что если не прислушаются к рекомендациям, то это скажется на оценках фигуристов или на финансировании школ. Никто не ожидал, что Дайнеко даст отпор. И что Петю поддержит такое количество людей, как болельщиков, так и коллег. Ни у кого не стояла задача разобраться в обоснованности претензий этого несчастного Картузина или как там его. И никто не хочет брать на себя ответственность и запрещать/разрешать катать эту программу Пете. Вот и все.
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+7
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And-Rover
Дайте человеку (депутату), который подверг необоснованной критике этого фигуриста, а также который назвал использование иностранной музыки предательством, деревянный велосипед без тормозов. А также пусть всё иностранное, включая одежду (я уверен), нуждающимся отдаст.

Решили по пути Украины пойти. С ума сошли.
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Charliz
- Какой-то ##^^#}#** умник написал донос

- Чиновникам было стремно запрещать напрямую, но игнорировать тоже было страшновато, поэтому они скинули ответственность на ниже стоящих. Обычная для чиновников практика).

- ТНМ испугалась и решила от греха подальше настоятельно посоветовать убрать…

А можно было всего лишь положить болт на письмецо и скинуть активность доносчика на осеннее обострение.
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Pennywise
Ответ Ирина Турбина
А когда будет обзор-разбор номеров с контрольных прокатов? Извините за нерелевантный вопрос под новостью - хочется уже чуть больше спортивного, и чуть меньше политического.
Так это вам на спортивный сайт надо. :)
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Мария Тихонова
Номер запретило коллективное приспособленчество. "Как бы чего не вышло".
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Ирина Турбина
А когда будет обзор-разбор номеров с контрольных прокатов? Извините за нерелевантный вопрос под новостью - хочется уже чуть больше спортивного, и чуть меньше политического.
+8
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Koulmann
Классическая история. Все это в Беларуси уже было. Забавно смотреть на эти постоянные повторения.

Подсказываю, что дальше будет: все пожимают плечами, никто не знает автора такой идеи, но все лояльные ее аккуратно поддерживают.
Потом появиться полу конфиденциальный список "нежелательной" музыки. Спортсмены и их тренеры начнут заниматься самоцензурой, "абы чего не вышло".
Дальше зависит от селектора гайковерта власти - в какую сторону будут крутить.
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Любитель_ФК
Опять и снова, мусолить этого рамштайна, что больше поговорить не о чем? Проведите наконец разбор прокатов. Уже вторник, а у вас ни одного серьезного анализа по произошедшему событию. Продолжается разбор скандала ," палец" , из которого все это высасывается, уже затек. Неужели это интереснее зрителю, чем разобрать перспективы нового сезона, на уже фактическом материале. У вас же специалисты по ФК , а если они не в состоянии, пригласите со стороны, вот это будет по интереснее, чем в очередной раз воду в ступе толочь, все равно получится та же вода.
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KMR
А может Москвина сама цензуру для себя сделала?
Ей прислали рекомендации,а она определила в них Рамштайн
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ДИОНИС
Почитайте вчерашние слова депутата Хамзаева и всё поймёте!
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R Kukhov
Негласный запрет - понятно, а негласное разрешение бывает?
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Лариса Шевкун
А почему "Райммштайм" вдруг оказался нежелательным? Его фронтмен допускал русофобские высказывания, публично осуждал военные действия России или дал название группы после того, как в данное местечко стали периодически стали приезжать военные функционеты НАТО? Вот притащить по параллельному импорту в Россию фильм про немецко-фашистского учёного Оппенгеймера и выпустить на широкие экраны по всей стране можно. а выступать под нейтрального Тиля Линдерманна в спорте. имеющем довольно ограниченную аудиторию, нельзя!
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Оз
Ответ Любитель_ФК
Опять и снова, мусолить этого рамштайна, что больше поговорить не о чем? Проведите наконец разбор прокатов. Уже вторник, а у вас ни одного серьезного анализа по произошедшему событию. Продолжается разбор скандала ," палец" , из которого все это высасывается, уже затек. Неужели это интереснее зрителю, чем разобрать перспективы нового сезона, на уже фактическом материале. У вас же специалисты по ФК , а если они не в состоянии, пригласите со стороны, вот это будет по интереснее, чем в очередной раз воду в ступе толочь, все равно получится та же вода.
То есть Вы согласны, чтобы музыку у фигуриста в любой момент отменяли из-за жалобы какого-то левого чела? Не боитесь, что тоже самое теперь со всеми будет, если мы забудем об этой ситуации с Петром? И вообще почему Вам не жалко труд фигуриста, тренера, хореографа, который теперь на помойке из-за бредней пенсионеров из Федры и фаната Самоделкиной????
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Вошь энтропийная
Ответ Вячеслав Самбур
я вам отвечу развернуто, спасибо за корректный и вежливый вопрос нет, обзора номеров не будет, он и не планировался, и не нужен. всерьез разбирать сырые номера с левым контентом мы не станем. если вам хочется в двух словах прочесть про каждый из 80 номеров на прокатах, то это есть в онлайне, который мы вели два дня про самое знаковое (обе программы Валиевой, дебют Косторной в парах, дебют Бойковой и Козловского у Этери) мы написали. впереди сезон, и каждый номер, который заслуживает внимания, получит его в каком угодно виде, но не в обзоре
А хотелось бы профессиональную аналитику программ по потенциалу на усложнение, по новым фишкам, по хореографии, подчеркнуть выигрышные или проигрышные моменты в постановке.
Надеюсь, когда-нибудь такое будет висеть на главной.
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Tatiana48
Тьфу ты, прочла сначала безызбежно запуталось, но потом зрение прояснилось 😂
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Astin
Ответ And-Rover
Дайте человеку (депутату), который подверг необоснованной критике этого фигуриста, а также который назвал использование иностранной музыки предательством, деревянный велосипед без тормозов. А также пусть всё иностранное, включая одежду (я уверен), нуждающимся отдаст. Решили по пути Украины пойти. С ума сошли.
Украина во всем виновата.. "патриоты"..
по запретам совок был всегда впереди планеты всей, а совок, это наше все. как говорят в телевизорах!
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Мария Тихонова
Ответ Sportsfan
Тут все проще. Мин спорта получило письмо, что, мол, какая непатриотичная музыка у ваших спортсменов, ай-яй-яй. Мин спорта не стали разбираться, что, где, как, процитировали это письмо и разослали федерациям, мол, обратите внимание, что там ваши спортсмены выбирают. Федерация тоже не стала вникать, спустила штабу Москвиной, мол, на вашего спортсмена жалоба из мин спорта. Все чинуши боятся обвинений в непатриотичности и желают лишний раз выслужиться и получить медальку. Тренеры опасаются, что если не прислушаются к рекомендациям, то это скажется на оценках фигуристов или на финансировании школ. Никто не ожидал, что Дайнеко даст отпор. И что Петю поддержит такое количество людей, как болельщиков, так и коллег. Ни у кого не стояла задача разобраться в обоснованности претензий этого несчастного Картузина или как там его. И никто не хочет брать на себя ответственность и запрещать/разрешать катать эту программу Пете. Вот и все.
Очень похоже на правду.
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Мария Тихонова
Ответ Vasily Stavchansky
Ответ простой, вы и убили-с, то есть запретили журналисты. Я так понял изначально было просто не рекомендовано брать Рамштайн. Это конечно не отменяет бредовости подобной рекомендации, однако это не было запретом, потому что запрет должен опираться хоть на какую-то букву закона, правила и так далее.. Но журналистов уже было не остановить, и тем забавнее такие тексты читаются сейчас.
А что же Петя тогда старую короткую вернул ещё до того, как про это начали писать?
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Charliz
Ответ Оз
Так вот и я не поняла, почему это письмо не обсуждалось в Новогорске совместно с Федерацией?! Почему принятие решения по поводу программы скинули на Дайнеко прямо накануне прокатов?! Получается все спрятались за её спину, и даже сейчас пытаются всё спихнуть на неë и молчат!
Ну, видимо донос был написан позже. Плюс пока он мыкался в канцелярии министерства, прошел этапы разные, вот и получилось как получилось.
А то, что Дайнеко крайняя.., ну а как вы хотели? Не захотел ни Матыцын, не ФФКР заголовков: Минспорт/Федерация разрешили кататься под вражескую песню.
Люлей серьезных вряд ли получили бы (хотя кто знает, может есть внутренние игры, которые могли бы использовать ситуацию как дополнительный рычаг), но головной боли не захотели, что им какой-то фигурист и его тренер.

К тому же всегда есть Свищевы и Хамзаевы, которые в ГД по ходу записные скоморохи - постоянно несут хрень по любому поводу. И даже в отсутствии поводов.

Поэтому крайняя Дайнеко.

На ТНМ не киваю. Она, как тут раньше писали, четко помнит времена, когда такие письма имели силу инструкции к действию. Переучиваться поздно.
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Ягун Ягунини
Подобная история не является исключительно нашей. Помните, 3-4 года назад у Мухаметзяновой-Миронова была КП под Crack of Doom. Кстати, классная была прога, мне очень нравилась. Они даже успели её прокатать на одном из этапов ЮГП, если не ошибаюсь. А потом заменили КП. Оказывается, им дали понять, что КП под песенку о том, что скоро будет страшный суд, и всё поглотит огонь, может оскорбить чьи то чувства. И вообще такая тема не вписывается в тренды развития ФК) Причем пожелания заменить программу исходили не от нашей федры, а от ИСУ.
Почему тогда не было никакого ажиотажа, криков о покушении на свободу творчества и самовыражения????
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