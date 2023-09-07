Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трех допинг-тестов. Как это возможно?

Накануне итальянский фигурист, вице-чемпион Евро-2022 Даниэль Грассль объявил об уходе из группы Этери Тутберидзе.

Теперь выстрелила новость, во многом объясняющая внезапное расставание: у Грассля три пропущенных допинг-теста за год. Это официально – итальянское антидопинговое агентство подтвердило.

Допинг-залеты в фигурном катании – все еще редкость относительно других видов (хотя в последние годы случаев будто прибавилось). А пропуск тестов здесь – история, близкая к уникальной; сходу вспоминается разве что гениальное дело Марии Сотсковой, которая затем хитрила и получила 10 лет.

Грасслю грозит от года до двух, если оправдание не сложится.

Что важно базово понимать в ситуации Даниэля, который не пробыл в команде Тутберидзе даже 9 месяцев.

1. Пока что неверно говорить, что он допингист – положительной пробы нет. Но систематический пропуск тестов – тоже серьезное нарушение: оно может косвенно указывать на применение (и значит, уклонение от проверок), либо просто на халатность.

Халатность наказуема, но мягче – за положительную пробу полагается 4 года.

2. Возможно, вы где-то читали, что казус Грассля возможен из-за технической ошибки: вроде как Даниэль находился в Москве, но его всякий раз искали и не находили в Италии.

Знайте: шанс на такой расклад ничтожен.

И тут надо напомнить/объяснить, по какому принципу вообще проверяют спортсменов, когда они не на соревнованиях.

3. У каждого спортсмена есть профиль в ADAMS – системе антидопингового администрирования и управления. Спортсмен видит там всю информацию по сданным пробам: дата, отрицательная, положительная, сомнительная (висит на проверке подозрительно долго).

Там же он указывает окно доступности для допинг-офицеров – это конкретный час в сутки. Как правило, спортсмены ставят раннее утро и собственное место проживания – больше шансов быть там, если вдруг придет проверка.

Еще есть практика заполнения доступности на квартал вперед. Но жизнь спортсмена – это постоянные перемещения. Соответственно, можно и нужно варьировать, при этом строго контролируя окно. Чтобы не получилось, что офицеры нагрянули в 6:30 утра, как указано в профиле (с 6 до 7), а спортсмен в это время в аэропорту, готовится улетать на сбор или старт. Если так произошло – это пропуск теста, флажок по вине спортсмена.

К слову, особые обстоятельства вроде тех же перелетов, которые порой выбиваются из расписания, тоже можно прописать в ADAMS. Тогда если вдруг офицеры не застанут спортсмена на месте, больше шансов на алиби. Даже в случае внеплановой отлучки в указанное окно остается возможность предупредить офицеров через ADAMS. В этом смысле система достаточно лояльна.

Все флажки видны там же, и разумеется, с каждым новым бдительность спортсмена должна возрастать. Три флажка за 12 месяцев – велик шанс дисквалификации. По истечении 12 месяцев каждый флажок сгорает.

Все просто, главное – четко указывать место и время доступности. Тысячи спортсменов занимаются этим каждый день.

Важно: Грассль включен в национальный пул тестирования Италии – в отличие от многих других топ-фигуристов (Гиньяр-Фаббри, Риццо, Мемола). Туда берут не всех подряд, потому что каждый тест – это недешево. Приоритет – тренирующимся за границей и проблемным видам, а для Италии это велоспорт.

Но включение в пул означает, что спортсмен несет ответственность за передачу информации, ежеквартально внося данные о местонахождении. А также ответственность за обновление этой информации, чтобы оставаться доступным за пределами страны.

4. Мы не знаем, с каким количеством флажков Грассль перебрался в группу Тутберидзе на стыке декабря и января. Может, даже без флажков – все собрал здесь.

В ходе разбирательства итальянская сторона может раскрыть даты каждого флажка и опубликовать объяснения спортсмена. Но не обязательно, что это произойдет.

Логично предположить, что последний флажок – решающий – Даниэль поймал уже как ученик Тутберидзе где-то в последние недели.

Как считаете, мог ли он, имея уже два «технических» флажка, не побеспокоиться об их природе? Ошибка системы? Ок, допустим. И никаких выводов от Грассля, никаких сигналов офицерам, если это действительно она?

5. Объективно, пропуск трех тестов – менее тяжкое, но более глупое нарушение на фоне положительной пробы.

Да, спортсмен несет ответственность за то, что попало в его организм, но не всегда это контролирует. В случае с доступностью для тестов – 100% забота спортсмена.

Пока что очень похоже на уклонение или халатность. И еще есть вариант, что Грассль не заполнил ADAMS на квартал вперед, но это тоже приравнивается к халатности – потому что система пришлет море уведомлений, что это надо сделать. Не сделал – виноват. Наказание – сразу как три пропущенных теста. Может, именно это случай Даниэля?

6. По прощальному посту Грассля и по лайку Этери можно догадаться, что расстались они хорошо.

Но за три недели до суда по Камиле Валиевой теперь снова через запятую можно читать «Тутберидзе, допинг-нарушение, ученик». Допинг-дела, конечно, никогда не бывают вовремя, но тут прямо совсем неудачно.

7. Впереди детали, пояснения, разбирательства, но Грассля уже убрали из списка участников домашнего Lombardia Trophy (ближайшие выходные в Бергамо).

Интересна теперь и позиция итальянской федерации, которая согласилась на отъезд Даниэля к Этери. Имиджево это всем далось тяжело, и Грассль подтверждал, но это был важный ход на пути к домашней Олимпиаде-2026. У Даниэля был потенциал (да и остается) побороться там за призы.

Дисквалификация на два года уничтожит все шансы.

Фото: Naoki Nishimura/AFLO, Raniero Corbelletti/AFLO, Robert Michael/ZB/Global Look Press