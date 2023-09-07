Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трех допинг-тестов. Как это возможно?
Накануне итальянский фигурист, вице-чемпион Евро-2022 Даниэль Грассль объявил об уходе из группы Этери Тутберидзе.
Теперь выстрелила новость, во многом объясняющая внезапное расставание: у Грассля три пропущенных допинг-теста за год. Это официально – итальянское антидопинговое агентство подтвердило.
Допинг-залеты в фигурном катании – все еще редкость относительно других видов (хотя в последние годы случаев будто прибавилось). А пропуск тестов здесь – история, близкая к уникальной; сходу вспоминается разве что гениальное дело Марии Сотсковой, которая затем хитрила и получила 10 лет.
Грасслю грозит от года до двух, если оправдание не сложится.
Что важно базово понимать в ситуации Даниэля, который не пробыл в команде Тутберидзе даже 9 месяцев.
1. Пока что неверно говорить, что он допингист – положительной пробы нет. Но систематический пропуск тестов – тоже серьезное нарушение: оно может косвенно указывать на применение (и значит, уклонение от проверок), либо просто на халатность.
Халатность наказуема, но мягче – за положительную пробу полагается 4 года.
2. Возможно, вы где-то читали, что казус Грассля возможен из-за технической ошибки: вроде как Даниэль находился в Москве, но его всякий раз искали и не находили в Италии.
Знайте: шанс на такой расклад ничтожен.
И тут надо напомнить/объяснить, по какому принципу вообще проверяют спортсменов, когда они не на соревнованиях.
3. У каждого спортсмена есть профиль в ADAMS – системе антидопингового администрирования и управления. Спортсмен видит там всю информацию по сданным пробам: дата, отрицательная, положительная, сомнительная (висит на проверке подозрительно долго).
Там же он указывает окно доступности для допинг-офицеров – это конкретный час в сутки. Как правило, спортсмены ставят раннее утро и собственное место проживания – больше шансов быть там, если вдруг придет проверка.
Еще есть практика заполнения доступности на квартал вперед. Но жизнь спортсмена – это постоянные перемещения. Соответственно, можно и нужно варьировать, при этом строго контролируя окно. Чтобы не получилось, что офицеры нагрянули в 6:30 утра, как указано в профиле (с 6 до 7), а спортсмен в это время в аэропорту, готовится улетать на сбор или старт. Если так произошло – это пропуск теста, флажок по вине спортсмена.
«Тестирование на допинг – причина моих стрессов и панических атак». Гнев лучшего спринтера мира, который опять влип
К слову, особые обстоятельства вроде тех же перелетов, которые порой выбиваются из расписания, тоже можно прописать в ADAMS. Тогда если вдруг офицеры не застанут спортсмена на месте, больше шансов на алиби. Даже в случае внеплановой отлучки в указанное окно остается возможность предупредить офицеров через ADAMS. В этом смысле система достаточно лояльна.
Все флажки видны там же, и разумеется, с каждым новым бдительность спортсмена должна возрастать. Три флажка за 12 месяцев – велик шанс дисквалификации. По истечении 12 месяцев каждый флажок сгорает.
Все просто, главное – четко указывать место и время доступности. Тысячи спортсменов занимаются этим каждый день.
Важно: Грассль включен в национальный пул тестирования Италии – в отличие от многих других топ-фигуристов (Гиньяр-Фаббри, Риццо, Мемола). Туда берут не всех подряд, потому что каждый тест – это недешево. Приоритет – тренирующимся за границей и проблемным видам, а для Италии это велоспорт.
Но включение в пул означает, что спортсмен несет ответственность за передачу информации, ежеквартально внося данные о местонахождении. А также ответственность за обновление этой информации, чтобы оставаться доступным за пределами страны.
4. Мы не знаем, с каким количеством флажков Грассль перебрался в группу Тутберидзе на стыке декабря и января. Может, даже без флажков – все собрал здесь.
В ходе разбирательства итальянская сторона может раскрыть даты каждого флажка и опубликовать объяснения спортсмена. Но не обязательно, что это произойдет.
Логично предположить, что последний флажок – решающий – Даниэль поймал уже как ученик Тутберидзе где-то в последние недели.
Как считаете, мог ли он, имея уже два «технических» флажка, не побеспокоиться об их природе? Ошибка системы? Ок, допустим. И никаких выводов от Грассля, никаких сигналов офицерам, если это действительно она?
5. Объективно, пропуск трех тестов – менее тяжкое, но более глупое нарушение на фоне положительной пробы.
Да, спортсмен несет ответственность за то, что попало в его организм, но не всегда это контролирует. В случае с доступностью для тестов – 100% забота спортсмена.
Пока что очень похоже на уклонение или халатность. И еще есть вариант, что Грассль не заполнил ADAMS на квартал вперед, но это тоже приравнивается к халатности – потому что система пришлет море уведомлений, что это надо сделать. Не сделал – виноват. Наказание – сразу как три пропущенных теста. Может, именно это случай Даниэля?
6. По прощальному посту Грассля и по лайку Этери можно догадаться, что расстались они хорошо.
Но за три недели до суда по Камиле Валиевой теперь снова через запятую можно читать «Тутберидзе, допинг-нарушение, ученик». Допинг-дела, конечно, никогда не бывают вовремя, но тут прямо совсем неудачно.
7. Впереди детали, пояснения, разбирательства, но Грассля уже убрали из списка участников домашнего Lombardia Trophy (ближайшие выходные в Бергамо).
Интересна теперь и позиция итальянской федерации, которая согласилась на отъезд Даниэля к Этери. Имиджево это всем далось тяжело, и Грассль подтверждал, но это был важный ход на пути к домашней Олимпиаде-2026. У Даниэля был потенциал (да и остается) побороться там за призы.
Дисквалификация на два года уничтожит все шансы.
«Если бы не Этери, я бы закончил с фигурным катанием». Большое интервью Даниэля Грассля – суперновичка Тутберидзе
Фото: Naoki Nishimura/AFLO, Raniero Corbelletti/AFLO, Robert Michael/ZB/Global Look Press
2. Согласен с автором поста, для Тутберидзе это нож в спину.
Опять Тутберидзе, опять допинг и не с кем то, а с Грасслем, против которого весь мир ФК за его переход.
«Я не в курсе этой новости, мне было трудно жить в Москве одному, но я ничего не знаю об антидопинговом кейсе, эта новость неправда: я все еще катаюсь на коньках, если бы меня дисквалифицировали, я не смог бы этого делать, но я должен уточнить у своего менеджера, так ли это, раз ходят такие слухи».
Дружочек, если сам раздолб*й и не в курсе, это не значит что это неправда. Уже официально подтвердили)
А вот Грассль реально странный парень: едет на стажировку к тренеру, у которой малолетка опозорилась на весь мир, и у которой ни одного успешного кейса в мужской одиночке (зачем, спрашивается?), и при всем этом не проверяет свои протоколы в ADAMS?
Ну, либо он шизофренник, либо это хорошо спланированная акция, целью которой является все-таки уничтожение Тутберидзе, на случай если накажут только Камилу, а реально виновное окружение уйдёт от ответственности.
Ваще легко. Надо только употреблять постоянно