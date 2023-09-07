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Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трех допинг-тестов. Как это возможно?

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Даниэль Грассль
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Накануне итальянский фигурист, вице-чемпион Евро-2022 Даниэль Грассль объявил об уходе из группы Этери Тутберидзе.

Теперь выстрелила новость, во многом объясняющая внезапное расставание: у Грассля три пропущенных допинг-теста за год. Это официально – итальянское антидопинговое агентство подтвердило.

Допинг-залеты в фигурном катании – все еще редкость относительно других видов (хотя в последние годы случаев будто прибавилось). А пропуск тестов здесь – история, близкая к уникальной; сходу вспоминается разве что гениальное дело Марии Сотсковой, которая затем хитрила и получила 10 лет.

Грасслю грозит от года до двух, если оправдание не сложится.

Что важно базово понимать в ситуации Даниэля, который не пробыл в команде Тутберидзе даже 9 месяцев.

1. Пока что неверно говорить, что он допингист – положительной пробы нет. Но систематический пропуск тестов – тоже серьезное нарушение: оно может косвенно указывать на применение (и значит, уклонение от проверок), либо просто на халатность.

Халатность наказуема, но мягче – за положительную пробу полагается 4 года.

2. Возможно, вы где-то читали, что казус Грассля возможен из-за технической ошибки: вроде как Даниэль находился в Москве, но его всякий раз искали и не находили в Италии.

Знайте: шанс на такой расклад ничтожен.

И тут надо напомнить/объяснить, по какому принципу вообще проверяют спортсменов, когда они не на соревнованиях.

3. У каждого спортсмена есть профиль в ADAMS – системе антидопингового администрирования и управления. Спортсмен видит там всю информацию по сданным пробам: дата, отрицательная, положительная, сомнительная (висит на проверке подозрительно долго).

Там же он указывает окно доступности для допинг-офицеров – это конкретный час в сутки. Как правило, спортсмены ставят раннее утро и собственное место проживания – больше шансов быть там, если вдруг придет проверка.

Еще есть практика заполнения доступности на квартал вперед. Но жизнь спортсмена – это постоянные перемещения. Соответственно, можно и нужно варьировать, при этом строго контролируя окно. Чтобы не получилось, что офицеры нагрянули в 6:30 утра, как указано в профиле (с 6 до 7), а спортсмен в это время в аэропорту, готовится улетать на сбор или старт. Если так произошло – это пропуск теста, флажок по вине спортсмена.

«Тестирование на допинг – причина моих стрессов и панических атак». Гнев лучшего спринтера мира, который опять влип

К слову, особые обстоятельства вроде тех же перелетов, которые порой выбиваются из расписания, тоже можно прописать в ADAMS. Тогда если вдруг офицеры не застанут спортсмена на месте, больше шансов на алиби. Даже в случае внеплановой отлучки в указанное окно остается возможность предупредить офицеров через ADAMS. В этом смысле система достаточно лояльна.

Все флажки видны там же, и разумеется, с каждым новым бдительность спортсмена должна возрастать. Три флажка за 12 месяцев – велик шанс дисквалификации. По истечении 12 месяцев каждый флажок сгорает.

Все просто, главное – четко указывать место и время доступности. Тысячи спортсменов занимаются этим каждый день.

Важно: Грассль включен в национальный пул тестирования Италии – в отличие от многих других топ-фигуристов (Гиньяр-Фаббри, Риццо, Мемола). Туда берут не всех подряд, потому что каждый тест – это недешево. Приоритет – тренирующимся за границей и проблемным видам, а для Италии это велоспорт.

Но включение в пул означает, что спортсмен несет ответственность за передачу информации, ежеквартально внося данные о местонахождении. А также ответственность за обновление этой информации, чтобы оставаться доступным за пределами страны.

4. Мы не знаем, с каким количеством флажков Грассль перебрался в группу Тутберидзе на стыке декабря и января. Может, даже без флажков – все собрал здесь.

В ходе разбирательства итальянская сторона может раскрыть даты каждого флажка и опубликовать объяснения спортсмена. Но не обязательно, что это произойдет.

Логично предположить, что последний флажок – решающий – Даниэль поймал уже как ученик Тутберидзе где-то в последние недели.

Как считаете, мог ли он, имея уже два «технических» флажка, не побеспокоиться об их природе? Ошибка системы? Ок, допустим. И никаких выводов от Грассля, никаких сигналов офицерам, если это действительно она?

5. Объективно, пропуск трех тестов – менее тяжкое, но более глупое нарушение на фоне положительной пробы.

Да, спортсмен несет ответственность за то, что попало в его организм, но не всегда это контролирует. В случае с доступностью для тестов – 100% забота спортсмена.

Пока что очень похоже на уклонение или халатность. И еще есть вариант, что Грассль не заполнил ADAMS на квартал вперед, но это тоже приравнивается к халатности – потому что система пришлет море уведомлений, что это надо сделать. Не сделал – виноват. Наказание – сразу как три пропущенных теста. Может, именно это случай Даниэля?

6. По прощальному посту Грассля и по лайку Этери можно догадаться, что расстались они хорошо.

Но за три недели до суда по Камиле Валиевой теперь снова через запятую можно читать «Тутберидзе, допинг-нарушение, ученик». Допинг-дела, конечно, никогда не бывают вовремя, но тут прямо совсем неудачно.

7. Впереди детали, пояснения, разбирательства, но Грассля уже убрали из списка участников домашнего Lombardia Trophy (ближайшие выходные в Бергамо).

Интересна теперь и позиция итальянской федерации, которая согласилась на отъезд Даниэля к Этери. Имиджево это всем далось тяжело, и Грассль подтверждал, но это был важный ход на пути к домашней Олимпиаде-2026. У Даниэля был потенциал (да и остается) побороться там за призы.

Дисквалификация на два года уничтожит все шансы.

«Если бы не Этери, я бы закончил с фигурным катанием». Большое интервью Даниэля Грассля – суперновичка Тутберидзе

Фото: Naoki Nishimura/AFLO, Raniero Corbelletti/AFLO, Robert Michael/ZB/Global Look Press

40 комментариев

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Призрачный триксель
Шарик,ты балбес 🤦‍♀️
+38
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Kovka Gnutik
1. Если на два года дисквалифицировали Каролину Костнер, тоже ничего не употреблявшую, просто за то, что она не заложила своего друга, то Грассля дисквалифицируют и подавно.
2. Согласен с автором поста, для Тутберидзе это нож в спину.
+32
-1
+31
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romeo5555
Ладно один флажок, но 3. Попробуй докажи, что не халатность. Юристы уже напряглись.
+26
0
+26
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RealFlector
Ответ Viks
Когда он пришёл к Тут-зе, я написал, что это многим не понравится... Вот итальянской АДЕ это тоже не понравилось... А подловить на 3 флажка - это дело техники.
чушь пишите. чтобы подловить на 3 флажка надо, чтобы спортсмен был либо идиотом, либо реально скрывался от допинг-контроля.
+21
-3
+18
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Ритт
Почему это случилось именно сейчас, когда Даниель перешел тренироваться к Тутберидзе и перед самым слушаньем дела Камилы?! Вот прям как месть какая то ему за переход, ну и Тутберидзе подкинуть проблем. Ну не может он быть таким сказочным долбиком, а она залететь еще с одним допинговым делом.
Опять Тутберидзе, опять допинг и не с кем то, а с Грасслем, против которого весь мир ФК за его переход.
+24
-13
+11
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Лия Романова
Грассль не в курсе:
«Я не в курсе этой новости, мне было трудно жить в Москве одному, но я ничего не знаю об антидопинговом кейсе, эта новость неправда: я все еще катаюсь на коньках, если бы меня дисквалифицировали, я не смог бы этого делать, но я должен уточнить у своего менеджера, так ли это, раз ходят такие слухи».

Дружочек, если сам раздолб*й и не в курсе, это не значит что это неправда. Уже официально подтвердили)
+14
-4
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Anna Kovaleva
Ответ Ритт
Почему это случилось именно сейчас, когда Даниель перешел тренироваться к Тутберидзе и перед самым слушаньем дела Камилы?! Вот прям как месть какая то ему за переход, ну и Тутберидзе подкинуть проблем. Ну не может он быть таким сказочным долбиком, а она залететь еще с одним допинговым делом. Опять Тутберидзе, опять допинг и не с кем то, а с Грасслем, против которого весь мир ФК за его переход.
Про "весь мир против" это, конечно, сильное заявление. Мальчик второй, если не третьей когорты одиночников в мировом топе, обсудили и забыли. Это не Ш. Уно какой-нибудь, за которым действительно пристально следит большое количество поклонников и специалистов. Или не И. Малинин с его суперконтентом.
+14
-5
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Anna
Он вернулся в Москву, по-моему, только 20 июня, так что вряд ли, что все три флажка получил в Москве, ну либо проверки были в течение очень короткого срока, и это уже наводит на определённые мысли
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Грассль очень глупый 😆
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Anna
Ответ Ритт
Почему это случилось именно сейчас, когда Даниель перешел тренироваться к Тутберидзе и перед самым слушаньем дела Камилы?! Вот прям как месть какая то ему за переход, ну и Тутберидзе подкинуть проблем. Ну не может он быть таким сказочным долбиком, а она залететь еще с одним допинговым делом. Опять Тутберидзе, опять допинг и не с кем то, а с Грасслем, против которого весь мир ФК за его переход.
Если все 3 проверки были между июнем и августом, как раз когда он был в Москве (хотя после сборов вроде бы тоже уезжал), то как тут не подумать о намеренной провокации.. Но тут нужна более точная информация, может он объяснит
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Kareglazaya
Ответ Kovka Gnutik
1. Если на два года дисквалифицировали Каролину Костнер, тоже ничего не употреблявшую, просто за то, что она не заложила своего друга, то Грассля дисквалифицируют и подавно. 2. Согласен с автором поста, для Тутберидзе это нож в спину.
Парень Каролины еще и показания против нее дал. Якобы чуть ли ни она сама ему допинг покупала. Похоже, она не смогла доказать, что ни при чем.
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elene.elene
Ну тут варианты, или он лопух, который не может заполнить документы или было что скрывать - какие-нибудь " чудо-витаминки", что предпочел пропускать допинг-контроль. Лучше флажок за пропуск, чем найденное вещество. В итоге собрал три, что грозит дисквалификацией, как я понимаю.
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Тайга86
Ответ Ритт
Почему это случилось именно сейчас, когда Даниель перешел тренироваться к Тутберидзе и перед самым слушаньем дела Камилы?! Вот прям как месть какая то ему за переход, ну и Тутберидзе подкинуть проблем. Ну не может он быть таким сказочным долбиком, а она залететь еще с одним допинговым делом. Опять Тутберидзе, опять допинг и не с кем то, а с Грасслем, против которого весь мир ФК за его переход.
Вот-вот...Вроде дураков там нет и не было, но это отсутствие бдительности...Ну как так? Понимают же прекрасно, что дай только повод, раскрутят всё что можно на всю катушку. Тут даже странное поведение мальчика ни при чем. Надо быть во все оружии, сейчас вообще круглосуточно, а не тешить амбиции приходом известного иностранца
+4
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Япростозритель
А то он сам не знал о своих обязанностях и не думал о последствиях. Взрослый дяденька уже.
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unknownman
Ответ Призрачный триксель
Шарик,ты балбес 🤦‍♀️
Из статьи я понял, что спортсмен в курсе, что его проба долго рассматривается или "сомнительная". Получается, министерство спорта и федерация знали, что у Валиевой есть незакрытая проба и все равно поставили ее в командник. Как всегда, на русский авось. Похоже, Грассль тоже на него понадеялся. Или вообще засланный казачок, потому что нельзя быть настолько тупым.
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Пол Ганарара:
Вот и думайте!
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Андрей георгиевич
Первое.. Он 9 месяцев в России. Россия отстранена от международных стартов. Кто там что принимает , никому не ведомо.. Да и особо неинтересно.. На сейчас. Но он то не русский!!! Вот и приехал... Кстати , как там Валиева?? А то в фигурном катании скандалов не было.
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La Gushka
В России, оказалось, тоже отбирают допинг-пробы! А он думал, что край непуганых идиотов.
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Ярик01
Ответ unknownman
Из статьи я понял, что спортсмен в курсе, что его проба долго рассматривается или "сомнительная". Получается, министерство спорта и федерация знали, что у Валиевой есть незакрытая проба и все равно поставили ее в командник. Как всегда, на русский авось. Похоже, Грассль тоже на него понадеялся. Или вообще засланный казачок, потому что нельзя быть настолько тупым.
Министерство или федерация не имеет доступ к учётной записи Валиевой, только она сама и отдельно РУСАДА данные проб видит
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Trenik1216
Ответ Killer Whale
С точки зрения ВАДА у Костнер серьезнее нарушение - помогала парню обманывать допинг-контроль. А у Грассля все можно списать на халатность и получить только 1 год. Самые длинные дисквалификации именно за попытки обмануть ВАДА( например, Сотникова, поддельные справки у кенийцев).
Вы, видимо хотели написать Соцкова, не Сотникова. Тут можно редактировать свои комменты
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Killer Whale
Ответ Trenik1216
Вы, видимо хотели написать Соцкова, не Сотникова. Тут можно редактировать свои комменты
Да, Сотскова, уже время на исправление истекло((
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Viks
Как вариант. Парнише показалось, что в России сейчас допинг-контролёры его не достанут. Он создал сложность своей допинг-конторе - они создали сложность ему.
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Amneris
Ответ Ритт
Почему это случилось именно сейчас, когда Даниель перешел тренироваться к Тутберидзе и перед самым слушаньем дела Камилы?! Вот прям как месть какая то ему за переход, ну и Тутберидзе подкинуть проблем. Ну не может он быть таким сказочным долбиком, а она залететь еще с одним допинговым делом. Опять Тутберидзе, опять допинг и не с кем то, а с Грасслем, против которого весь мир ФК за его переход.
Да ладно, с ТШТ как раз в вопросах допинга уже давно все понятно. И прояснится окончательно меньше, чем через месяц.
А вот Грассль реально странный парень: едет на стажировку к тренеру, у которой малолетка опозорилась на весь мир, и у которой ни одного успешного кейса в мужской одиночке (зачем, спрашивается?), и при всем этом не проверяет свои протоколы в ADAMS?

Ну, либо он шизофренник, либо это хорошо спланированная акция, целью которой является все-таки уничтожение Тутберидзе, на случай если накажут только Камилу, а реально виновное окружение уйдёт от ответственности.
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Solpin
"Как это возможно?"

Ваще легко. Надо только употреблять постоянно
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Gau
Ответ RealFlector
чушь пишите. чтобы подловить на 3 флажка надо, чтобы спортсмен был либо идиотом, либо реально скрывался от допинг-контроля.
Лучшее освещение ситуации.
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