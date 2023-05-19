277 комментариев

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Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать

Владимир Сальников Владимир Сальников
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сборная России (синхронное плавание) сборная России (синхронное плавание)
Светлана Моисеева
World Aquatics (FINA)
прыжки в воду прыжки в воду
Хусейн Аль-Мусаллам
Водные виды Водные виды

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) выкатила критерии допуска российских и белорусских спортсменов до соревнований.

Некоторые из них – после трех Олимпиад в нейтральном статусе – назовет любой, даже не сверяясь с релизом:

• без флага – современного или использовавшегося ранее, вместо него флаг WA;

• без гимна, вместо него мелодия WA;

• в однотонной белой форме (соревновательной, разминочной, парадной) – при нахождении в любой зоне соревнований. И после утверждения организатором.

Следом – опорные пункты МОК, принятые весной 2023-го. Тоже, конечно, примелькавшиеся:

• нет контракта с силовыми ведомствами страны;

• нет поддержки боевых действий в любой форме;

• невозможность участвовать в командных соревнованиях.

Сразу было понятно, что последний критерий отсекает все игровые виды, в остальном зависело от трактовок федераций. Вот формулировка World Aquatics: соревнования, в которых усилия более чем одного человека приводят к единому результату. Так упал шлагбаум перед синхронистками, которые выступают в паре и/или в группе, а также перед дуэтами в прыжках в воду. Плавательные эстафеты тоже мимо.

Эти требования – фундамент, заложенный еще Томасом Бахом. А дальше федерации надстраивают критерии в меру симпатий, изобретательности, раскладов в своих видах.

И тут World Aquatics отличилась.

Самое нелепое – нашим спортсменам запретили общаться со СМИ

Дословно из документа с критериями: «Нейтральным индивидуальным атлетам и их персоналу не разрешается проходить через микст-зону или участвовать в пресс-конференциях в течение соревнований. Также запрещено давать интервью СМИ во время этих соревнований».

Чтобы было посмешнее, поставим рядом слова босса WA Хусейна Аль-Мусаллама, сопроводившие релиз: «Мы признаем свою ответственность за создание конкурентной, справедливой и инклюзивной среды для каждого спортсмена».

Инклюзивная среда = кляп для отдельных участников.

А соцсети? Там тоже ничего нельзя написать во время соревнований? Объяснить результат, тактику на заплыв, какой-то инцидент, да просто дать обратную связь болельщикам.

Причем мотив WA угадывается: это попытка избежать провокаций, дискуссий, конфликтных ситуаций между нашими спортсменами и иностранными журналистами.

Но все портит уродливая формулировка. Куда спокойнее звучало бы: «Спортсмены из России и Беларуси освобождаются от обязанности проходить через микст-зону и участвовать в пресс-конференциях». А дальше выбор каждого: хочешь и готов поговорить, обладаешь выдержкой, умеешь ускользать от неприятных вопросов – пожалуйста.

Один спортсмен на одну дистанцию – а это откуда?

Еще одна цитата: «Максимум один спортсмен российского или белорусского гражданства допускается на каждое соревнование (в случае с плаванием – видимо, на каждую дистанцию – Sports.ru)».

И снова Аль-Мусаллам с удивительным пояснением: «Бюро World Aquatics признает самоотверженность, целеустремленность и талант спортсменов, независимо от их национальности».

Если что, топ-сборные всегда выставляют двоих – это квалификационный стандарт. Раньше – в том числе на Играх в Токио – России в этом не мешал никакой нейтральный статус. Например, на 100-метровке на спине Евгений Рылов с Климентом Колесниковым как представители команды ОКР прошли через все стадии до финала и взяли там золото-серебро.

Теперь среди вороха спорных, но все-таки не влияющих на результат требований, выросло чисто спортивное. Почему допущен один, если по силе достойны двое? А результат потом зачтут или сначала накинут, например, 0,5 секунды за паспорт?

И здесь по цепочке еще одна странность.

Как и где показать квалификационное время, чтобы его засчитали?

Снова цитата из релиза: «Квалификационное время для попадания на старты WA нужно достичь за пределами России и Беларуси на турнире, одобренном WA».

Разумеется, у топов вроде Евгении Чикуновой или того же Колесникова хватит запаса прочности, чтобы выполнить норматив на заказ – в нужное время в том месте, где придется.

Но практика других видов (например, фехтования) показывает, что сам приезд на старт – отдельная задача: надо напроситься куда-то, раздобыть визы, получить одобрение принимающей стороны.

А что, если не сложится? В потенциале это крайне нелепая ситуация: мировые рекорды Чикуновой и Колесникова, показанные в изоляции, WA ратифицирует – но не засчитает как выполненный норматив на Олимпиаду.

А что говорят в России?

И хотя формально это допуск и сдвиг с полной изоляции, ликования точно нет.

Глава ВФП Владимир Сальников: «Критерии фактически дублируют рекомендации МОК, плюс это в нашем случае усугубляется допуском всего одного спортсмена на дистанцию.

Задача была реинтегрировать российских и белорусских спортсменов в международные соревнования, но в этих условиях это выглядит невозможным. Так что это шаг навстречу, но возможности допуска сведены к минимуму.

С размера замочной скважины эта возможность сузилась до игольного ушка – опять же, квалификационный результат, согласно критериям, ребята должны будут показывать за пределами России».

Тренер прыгунов Светлана Моисеева: «Нас ставят в немыслимые рамки, которые все сужаются, сужаются и сужаются. Это не в пользу спорта. Это полная дискриминация. Почему по одному человеку заявка?

Есть ощущение, что они хотят, чтобы мы сами отказались, но мы не можем этого сделать в силу принципов олимпизма».

Использованы цитаты из интервью «Матч ТВ»

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier / Staff, Tom Pennington / Staff; РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев

277 комментариев

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Pb-SE
Грести можно только левой рукой и правой ногой.
+348
-9
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Idacius
Допуск только одного спортсмена на дистанцию - это чтобы они не смогли организовать партизанский отряд?
+212
-7
+205
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Игорь Горочкин
Ответ Pb-SE
Грести можно только левой рукой и правой ногой.
5 вдохов/выдохов на один бассейн
+169
-6
+163
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Kamalov
Как раз то, что все вокруг не сплотились и помогли прозвучать голосу разума, прорваться сквозь мрак, а наоборот ещё больше внесли раздор и подтверждает то, что справедливости и адекватности в мире искать уже не приходится.

Но одновременно с тем удивляет, как люди говорят об унизительных условиях допуска, каких-то двойных стандартах и борьбе за свои права, когда в собственной стране их не спрашивают вообще ни о чём и творят с их молчаливого согласия тоже что хотят.
Может быть так придёт понимание, что политика касается каждого. И за молчание придётся расплачиваться и туроператору и пловцу и блогеру в ютубчике.
+224
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+129
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unreality
Ответ Idacius
Вообще странно, что МОК и Федерации так откровенно поддерживают теорию, что россияне - люди второго сорта только из-за неправильного паспорта. Казалось бы, все должны стараться показать, что не смешивают руководство России и отдельных граждан, в том числе и спортсменов.
Фишка в том, что россиян (как и белорусов, украинцев и ещё миллиардов шесть человек) там как раз и считают людьми второго или даже третьего сорта. К России у них историческая попаболь. А сейчас с котла крышку сорвало, вот они и перестали стеснятся.
Многие ехидно спрашивают «а что случилось?». Да ничего особенного вообще не случилось, это случалось раньше и будет в будущем. Только такая ненависть именно к гражданам России возникла не в 2022. Это все было всегда. Текущие события просто позволили им говорить об этом открыто.
+141
-73
+68
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Idacius
Вообще странно, что МОК и Федерации так откровенно поддерживают теорию, что россияне - люди второго сорта только из-за неправильного паспорта. Казалось бы, все должны стараться показать, что не смешивают руководство России и отдельных граждан, в том числе и спортсменов.
+86
-23
+63
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Валентин и ыч
Ответ Доктор Живаго
И почему ни один спортсмен так и не высказался, что российский спортсмен не равно российское правительство. Ни один.
как было в одном старом анекдоте "- Подумаешь, у нас тоже любой может выйти на Красную площадь и ругать Никсона".
Тут им не там, МОК ругать сколько угодно, а за неправильное мнение по СВО можно и присесть.
+58
-13
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Russ Ivan
Ну как я и предполагал, в конце концов придумают какую-нибудь издевательскую нашивку, вроде жёлтой звезды Давида для евреев при Гитлере...
+76
-34
+42
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Большой Фил
Ответ Pb-SE
Грести можно только левой рукой и правой ногой.
И членом подруливать.
+46
-12
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Доктор Живаго
И почему ни один спортсмен так и не высказался, что российский спортсмен не равно российское правительство. Ни один.
+53
-19
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kilbook
Ответ ДрафтГейминг
Комментарий удален модератором
А меня умиляют такие как вы, кто оправдывает действия своих правителей грехами западных политиков. Как это вообще связано?
+54
-27
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Nika13
Ответ Realist2022
Можно не соглашаться - никто даже не заметит отсутствия. И вообще можно ещё один "концерт" в Лужниках организовать с Рыловым во главе. И после него попроситься, а после очередного отказа и подтверждения указанных тут условий опять заговорить про несправедливость и т.п. А самый реальный вариант для тех спортсменов, которые делают ставку на карьеру, смена гражданства, избавление от пережитков совка, раболепия и холопства перед властью, отказ от бюджетного "подсоса" и способность взять ответственность на себя. Ну у нас спортсмен среднестатистический привык к халяве в организационных вопросах, ну т.е. к тому, что за него всё делают, ему всё обеспечивают. А отказываться боится, потому что кроме как своим видом спорта заниматься больше ничего не знает и не умеет - изначально система так выстроена, чтобы спортсмен в итоге был не самостоятельным человеком, а рабом государства.
блин, а когда в норвегии лыжницу заставляют извиняться за то, что она посочувствовала отстраненным спортсменам в россии - это уже невиданная нам свобода или есть ещё свободнее?
+40
-14
+26
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unreality
Не, я конечно понимаю, у спортсмена карьера короткая и все такое, решать только им. Но соглашаться на такие унижения, а все эти требования именно с целью унизить не только страну, но и конкретного спортсмена…
+49
-24
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SlevinKelevra8
Вдруг подумал. Все английские клубы исключили без всяких вариантов из еврокубков на 5 лет после трагедии на стадионе Эйзель, где погибло 39 человек.

Просто мысли вслух
+34
-11
+23
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Realist2022
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ unreality
Фишка в том, что россиян (как и белорусов, украинцев и ещё миллиардов шесть человек) там как раз и считают людьми второго или даже третьего сорта. К России у них историческая попаболь. А сейчас с котла крышку сорвало, вот они и перестали стеснятся. Многие ехидно спрашивают «а что случилось?». Да ничего особенного вообще не случилось, это случалось раньше и будет в будущем. Только такая ненависть именно к гражданам России возникла не в 2022. Это все было всегда. Текущие события просто позволили им говорить об этом открыто.
Меньше слушайте наших чиновников, которые дальше своих кабинетов редко выходят. Нормальное отношение к россиянам было до 24.12.2022, правда к тем, которые не были завязаны во всех допинговых аферах и махинациях, которые расследовали с 2015.
Ну и в бытовом плане ненормальное отношение только к тем россиянам, которые надувают щёки, животы и ведут себя как хозяева жизни, игнорируя законы страны, в которой соревнования проводятся (наглость и хамство в отелях с аргументом: "мы великие - нам все должны", развязное поведение в барах без тормозов по примерам Кокорина и Мамаева и т.п.).
+50
-32
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SlevinKelevra8
Ответ Crenk
Их отстранили за то что не смогли обеспечить безопасность на Спортивной игре.
А этих отстранили за то, что не смогли обеспечить безопасность мира от своей страны
+40
-23
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Селифанов87
Ответ Большой Фил
И членом подруливать.
это только женщинам
+15
0
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Он саМый
Ответ Сергей Силантьев
Когда начались все эти требования нейтрального статуса я сразу говорил. В ответ нужно было поступать максимально жестко. Снимается вся сборная, результаты олимпиады не признаются, прекращаются все выплаты, требование переизбрания ВСЕХ членов МОК. И прочая, и прочая, и прочая... Но у нас чиновники очень любят икру за счет государства покушать в экзотическом месте.
Забыл гневное и обличающее письмо в Спортлото
+21
-6
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Realist2022
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ unreality
Не, я конечно понимаю, у спортсмена карьера короткая и все такое, решать только им. Но соглашаться на такие унижения, а все эти требования именно с целью унизить не только страну, но и конкретного спортсмена…
Можно не соглашаться - никто даже не заметит отсутствия. И вообще можно ещё один "концерт" в Лужниках организовать с Рыловым во главе.
И после него попроситься, а после очередного отказа и подтверждения указанных тут условий опять заговорить про несправедливость и т.п.
А самый реальный вариант для тех спортсменов, которые делают ставку на карьеру, смена гражданства, избавление от пережитков совка, раболепия и холопства перед властью, отказ от бюджетного "подсоса" и способность взять ответственность на себя. Ну у нас спортсмен среднестатистический привык к халяве в организационных вопросах, ну т.е. к тому, что за него всё делают, ему всё обеспечивают. А отказываться боится, потому что кроме как своим видом спорта заниматься больше ничего не знает и не умеет - изначально система так выстроена, чтобы спортсмен в итоге был не самостоятельным человеком, а рабом государства.
+54
-39
+15
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расформировать московские кабинеты
Ответ kilbook
А меня умиляют такие как вы, кто оправдывает действия своих правителей грехами западных политиков. Как это вообще связано?
никто не оправдывает,просто не нужно делать из одной страны злодея,а остальные типа пытаются помочь из добрых побуждений
+23
-12
+11
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Alexander Solodkov
может пора прекратить нытье о своих принципах олимпизма, а выйти из мок и международных организаций. Или не выйти, но не платить взносы. Ведь платим за неучастие. А большой международный спорт заменить оздоровительный спорт внутри страны. И плюс для желающих приезжать и участвовать. Пережить и перестроиться этот период. Но спорт чиновники будут противиться до последнего и плюс пару сотен спортсменов. А кто не считает это возможным пусть прочитает про ассоциацию лоцманов на Миссисипи. Немного другое, но схожее.
+16
-5
+11
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Alex Sukhov
..."Светлана Моисеева: «Нас ставят в немыслимые рамки, которые все сужаются, сужаются и сужаются. Это не в пользу спорта. Это полная дискриминация. Почему по одному человеку заявка?

Есть ощущение, что они хотят, чтобы мы сами отказались, но мы не можем этого сделать в силу принципов олимпизма»."

Где и какие принципы Олимпизма?! )))
Надо прямо отказываться от участия!
+19
-9
+10
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SlevinKelevra8
Ответ Pigmalion
Так это ж не зона ответственности спортсменов.
Хм... А безопасность на стадионе зона ответственности футболистов?
+11
-2
+9
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Сергей Стес
Ответ Кирковский Александр
Ну как видим правильно сделали, что обеспечили себе защиту. А то давно бы уже Россия денацифицировала ту же Латвию где 17 процентов населения русские (против скажем 8 в Украине).
В/На Украине всего восемь 8% русских???😳😳😳 вот это поворот
+9
0
+9
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Kalimantan Obukhov
Ответ Доктор Живаго
И почему ни один спортсмен так и не высказался, что российский спортсмен не равно российское правительство. Ни один.
наверное потому, что спорт на гособеспечении?

кстати, Касаткина не спортсмен?
+10
-2
+8
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