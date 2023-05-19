277 комментариев

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) выкатила критерии допуска российских и белорусских спортсменов до соревнований.

Некоторые из них – после трех Олимпиад в нейтральном статусе – назовет любой, даже не сверяясь с релизом:

• без флага – современного или использовавшегося ранее, вместо него флаг WA;

• без гимна, вместо него мелодия WA;

• в однотонной белой форме (соревновательной, разминочной, парадной) – при нахождении в любой зоне соревнований. И после утверждения организатором.

Следом – опорные пункты МОК, принятые весной 2023-го. Тоже, конечно, примелькавшиеся:

• нет контракта с силовыми ведомствами страны;

• нет поддержки боевых действий в любой форме;

• невозможность участвовать в командных соревнованиях.

Сразу было понятно, что последний критерий отсекает все игровые виды, в остальном зависело от трактовок федераций. Вот формулировка World Aquatics: соревнования, в которых усилия более чем одного человека приводят к единому результату. Так упал шлагбаум перед синхронистками, которые выступают в паре и/или в группе, а также перед дуэтами в прыжках в воду. Плавательные эстафеты тоже мимо.

Эти требования – фундамент, заложенный еще Томасом Бахом. А дальше федерации надстраивают критерии в меру симпатий, изобретательности, раскладов в своих видах.

И тут World Aquatics отличилась.

Самое нелепое – нашим спортсменам запретили общаться со СМИ

Дословно из документа с критериями: «Нейтральным индивидуальным атлетам и их персоналу не разрешается проходить через микст-зону или участвовать в пресс-конференциях в течение соревнований. Также запрещено давать интервью СМИ во время этих соревнований».

Чтобы было посмешнее, поставим рядом слова босса WA Хусейна Аль-Мусаллама, сопроводившие релиз: «Мы признаем свою ответственность за создание конкурентной, справедливой и инклюзивной среды для каждого спортсмена».

Инклюзивная среда = кляп для отдельных участников.

А соцсети? Там тоже ничего нельзя написать во время соревнований? Объяснить результат, тактику на заплыв, какой-то инцидент, да просто дать обратную связь болельщикам.

Причем мотив WA угадывается: это попытка избежать провокаций, дискуссий, конфликтных ситуаций между нашими спортсменами и иностранными журналистами.

Но все портит уродливая формулировка. Куда спокойнее звучало бы: «Спортсмены из России и Беларуси освобождаются от обязанности проходить через микст-зону и участвовать в пресс-конференциях». А дальше выбор каждого: хочешь и готов поговорить, обладаешь выдержкой, умеешь ускользать от неприятных вопросов – пожалуйста.

Один спортсмен на одну дистанцию – а это откуда?

Еще одна цитата: «Максимум один спортсмен российского или белорусского гражданства допускается на каждое соревнование (в случае с плаванием – видимо, на каждую дистанцию – Sports.ru)».

И снова Аль-Мусаллам с удивительным пояснением: «Бюро World Aquatics признает самоотверженность, целеустремленность и талант спортсменов, независимо от их национальности».

Если что, топ-сборные всегда выставляют двоих – это квалификационный стандарт. Раньше – в том числе на Играх в Токио – России в этом не мешал никакой нейтральный статус. Например, на 100-метровке на спине Евгений Рылов с Климентом Колесниковым как представители команды ОКР прошли через все стадии до финала и взяли там золото-серебро.

Теперь среди вороха спорных, но все-таки не влияющих на результат требований, выросло чисто спортивное. Почему допущен один, если по силе достойны двое? А результат потом зачтут или сначала накинут, например, 0,5 секунды за паспорт?

И здесь по цепочке еще одна странность.

Как и где показать квалификационное время, чтобы его засчитали?

Снова цитата из релиза: «Квалификационное время для попадания на старты WA нужно достичь за пределами России и Беларуси на турнире, одобренном WA».

Разумеется, у топов вроде Евгении Чикуновой или того же Колесникова хватит запаса прочности, чтобы выполнить норматив на заказ – в нужное время в том месте, где придется.

Но практика других видов (например, фехтования) показывает, что сам приезд на старт – отдельная задача: надо напроситься куда-то, раздобыть визы, получить одобрение принимающей стороны.

А что, если не сложится? В потенциале это крайне нелепая ситуация: мировые рекорды Чикуновой и Колесникова, показанные в изоляции, WA ратифицирует – но не засчитает как выполненный норматив на Олимпиаду.

А что говорят в России?

И хотя формально это допуск и сдвиг с полной изоляции, ликования точно нет.

Глава ВФП Владимир Сальников: «Критерии фактически дублируют рекомендации МОК, плюс это в нашем случае усугубляется допуском всего одного спортсмена на дистанцию.

Задача была реинтегрировать российских и белорусских спортсменов в международные соревнования, но в этих условиях это выглядит невозможным. Так что это шаг навстречу, но возможности допуска сведены к минимуму.

С размера замочной скважины эта возможность сузилась до игольного ушка – опять же, квалификационный результат, согласно критериям, ребята должны будут показывать за пределами России».

Тренер прыгунов Светлана Моисеева: «Нас ставят в немыслимые рамки, которые все сужаются, сужаются и сужаются. Это не в пользу спорта. Это полная дискриминация. Почему по одному человеку заявка?

Есть ощущение, что они хотят, чтобы мы сами отказались, но мы не можем этого сделать в силу принципов олимпизма».

Использованы цитаты из интервью «Матч ТВ»

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier / Staff, Tom Pennington / Staff; РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев