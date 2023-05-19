277 комментариев

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) выкатила критерии допуска российских и белорусских спортсменов до соревнований.
Некоторые из них – после трех Олимпиад в нейтральном статусе – назовет любой, даже не сверяясь с релизом:
• без флага – современного или использовавшегося ранее, вместо него флаг WA;
• без гимна, вместо него мелодия WA;
• в однотонной белой форме (соревновательной, разминочной, парадной) – при нахождении в любой зоне соревнований. И после утверждения организатором.
Следом – опорные пункты МОК, принятые весной 2023-го. Тоже, конечно, примелькавшиеся:
• нет контракта с силовыми ведомствами страны;
• нет поддержки боевых действий в любой форме;
• невозможность участвовать в командных соревнованиях.
Сразу было понятно, что последний критерий отсекает все игровые виды, в остальном зависело от трактовок федераций. Вот формулировка World Aquatics: соревнования, в которых усилия более чем одного человека приводят к единому результату. Так упал шлагбаум перед синхронистками, которые выступают в паре и/или в группе, а также перед дуэтами в прыжках в воду. Плавательные эстафеты тоже мимо.
Эти требования – фундамент, заложенный еще Томасом Бахом. А дальше федерации надстраивают критерии в меру симпатий, изобретательности, раскладов в своих видах.
И тут World Aquatics отличилась.
Самое нелепое – нашим спортсменам запретили общаться со СМИ
Дословно из документа с критериями: «Нейтральным индивидуальным атлетам и их персоналу не разрешается проходить через микст-зону или участвовать в пресс-конференциях в течение соревнований. Также запрещено давать интервью СМИ во время этих соревнований».
Чтобы было посмешнее, поставим рядом слова босса WA Хусейна Аль-Мусаллама, сопроводившие релиз: «Мы признаем свою ответственность за создание конкурентной, справедливой и инклюзивной среды для каждого спортсмена».
Инклюзивная среда = кляп для отдельных участников.
А соцсети? Там тоже ничего нельзя написать во время соревнований? Объяснить результат, тактику на заплыв, какой-то инцидент, да просто дать обратную связь болельщикам.
Причем мотив WA угадывается: это попытка избежать провокаций, дискуссий, конфликтных ситуаций между нашими спортсменами и иностранными журналистами.
Но все портит уродливая формулировка. Куда спокойнее звучало бы: «Спортсмены из России и Беларуси освобождаются от обязанности проходить через микст-зону и участвовать в пресс-конференциях». А дальше выбор каждого: хочешь и готов поговорить, обладаешь выдержкой, умеешь ускользать от неприятных вопросов – пожалуйста.
Один спортсмен на одну дистанцию – а это откуда?
Еще одна цитата: «Максимум один спортсмен российского или белорусского гражданства допускается на каждое соревнование (в случае с плаванием – видимо, на каждую дистанцию – Sports.ru)».
И снова Аль-Мусаллам с удивительным пояснением: «Бюро World Aquatics признает самоотверженность, целеустремленность и талант спортсменов, независимо от их национальности».
Если что, топ-сборные всегда выставляют двоих – это квалификационный стандарт. Раньше – в том числе на Играх в Токио – России в этом не мешал никакой нейтральный статус. Например, на 100-метровке на спине Евгений Рылов с Климентом Колесниковым как представители команды ОКР прошли через все стадии до финала и взяли там золото-серебро.
Теперь среди вороха спорных, но все-таки не влияющих на результат требований, выросло чисто спортивное. Почему допущен один, если по силе достойны двое? А результат потом зачтут или сначала накинут, например, 0,5 секунды за паспорт?
И здесь по цепочке еще одна странность.
Как и где показать квалификационное время, чтобы его засчитали?
Снова цитата из релиза: «Квалификационное время для попадания на старты WA нужно достичь за пределами России и Беларуси на турнире, одобренном WA».
Разумеется, у топов вроде Евгении Чикуновой или того же Колесникова хватит запаса прочности, чтобы выполнить норматив на заказ – в нужное время в том месте, где придется.
Но практика других видов (например, фехтования) показывает, что сам приезд на старт – отдельная задача: надо напроситься куда-то, раздобыть визы, получить одобрение принимающей стороны.
А что, если не сложится? В потенциале это крайне нелепая ситуация: мировые рекорды Чикуновой и Колесникова, показанные в изоляции, WA ратифицирует – но не засчитает как выполненный норматив на Олимпиаду.
А что говорят в России?
И хотя формально это допуск и сдвиг с полной изоляции, ликования точно нет.
Глава ВФП Владимир Сальников: «Критерии фактически дублируют рекомендации МОК, плюс это в нашем случае усугубляется допуском всего одного спортсмена на дистанцию.
Задача была реинтегрировать российских и белорусских спортсменов в международные соревнования, но в этих условиях это выглядит невозможным. Так что это шаг навстречу, но возможности допуска сведены к минимуму.
С размера замочной скважины эта возможность сузилась до игольного ушка – опять же, квалификационный результат, согласно критериям, ребята должны будут показывать за пределами России».
Тренер прыгунов Светлана Моисеева: «Нас ставят в немыслимые рамки, которые все сужаются, сужаются и сужаются. Это не в пользу спорта. Это полная дискриминация. Почему по одному человеку заявка?
Есть ощущение, что они хотят, чтобы мы сами отказались, но мы не можем этого сделать в силу принципов олимпизма».
Использованы цитаты из интервью «Матч ТВ»
Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier / Staff, Tom Pennington / Staff; РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев
Но одновременно с тем удивляет, как люди говорят об унизительных условиях допуска, каких-то двойных стандартах и борьбе за свои права, когда в собственной стране их не спрашивают вообще ни о чём и творят с их молчаливого согласия тоже что хотят.
Может быть так придёт понимание, что политика касается каждого. И за молчание придётся расплачиваться и туроператору и пловцу и блогеру в ютубчике.
Многие ехидно спрашивают «а что случилось?». Да ничего особенного вообще не случилось, это случалось раньше и будет в будущем. Только такая ненависть именно к гражданам России возникла не в 2022. Это все было всегда. Текущие события просто позволили им говорить об этом открыто.
Тут им не там, МОК ругать сколько угодно, а за неправильное мнение по СВО можно и присесть.
Просто мысли вслух
Ну и в бытовом плане ненормальное отношение только к тем россиянам, которые надувают щёки, животы и ведут себя как хозяева жизни, игнорируя законы страны, в которой соревнования проводятся (наглость и хамство в отелях с аргументом: "мы великие - нам все должны", развязное поведение в барах без тормозов по примерам Кокорина и Мамаева и т.п.).
И после него попроситься, а после очередного отказа и подтверждения указанных тут условий опять заговорить про несправедливость и т.п.
А самый реальный вариант для тех спортсменов, которые делают ставку на карьеру, смена гражданства, избавление от пережитков совка, раболепия и холопства перед властью, отказ от бюджетного "подсоса" и способность взять ответственность на себя. Ну у нас спортсмен среднестатистический привык к халяве в организационных вопросах, ну т.е. к тому, что за него всё делают, ему всё обеспечивают. А отказываться боится, потому что кроме как своим видом спорта заниматься больше ничего не знает и не умеет - изначально система так выстроена, чтобы спортсмен в итоге был не самостоятельным человеком, а рабом государства.
Есть ощущение, что они хотят, чтобы мы сами отказались, но мы не можем этого сделать в силу принципов олимпизма»."
Где и какие принципы Олимпизма?! )))
Надо прямо отказываться от участия!
кстати, Касаткина не спортсмен?