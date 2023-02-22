Финишная прямая в деле Валиевой: расклад перед судом максимально коротко

Дело Камилы Валиевой, зависшее уже на год с лишним, подбирается к финишной прямой.

Сроки все еще не предсказуемы – от пары-тройки месяцев до года и больше, но никаких значимых вводных/решений/действий уже не ожидается. Только вердикт Спортивного арбитража (CAS).

Накануне предпоследний ход сделало WADA – направило в Лозанну апелляцию на решение РУСАДА оправдать Валиеву.

Что решило РУСАДА?

Наша сторона в январе признала Камилу невиновной, не усмотрев вину или халатность фигуристки в положительной пробе на триметазидин (декабрь-2021).

При этом сам тест пришелся на дни ЧР в Санкт-Петербурге, поэтому результат Камилы там (победа) аннулирован. А все последующие результаты: золото Евро в январе-2022, победа в олимпийском команднике легитимны.

Чего хочет WADA?

WADA, изучив логику и выводы РУСАДА, которых нет в открытом доступе, не согласилось. С подачей апелляции в CAS агентство запросило для Валиевой 4 года дисквалификации с аннулированием всех результатов со дня пробы.

То есть к потере золота ЧР в потенциале добавляются и победа на Евро, и – главное – командный турнир на Олимпиаде. Там больше года ждут медалей сборные США, Японии, а также партнеры Камилы – Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Марк Кондратюк.

Оправдание или 4 года – вот это разбег!

Тоже заметили?

РУСАДА за полное оправдание с минимальной санкцией – лишение золота ЧР, без этого было невозможно, ведь положительная проба все-таки сдана.

WADA – за максимально жесткий вердикт.

В этом диапазоне еще масса промежуточных вариантов – как по длительности дисквалификации, так и по объектам наказания (например, задеть может не Камилу, а окружение).

В пользу Валиевой – статус защищенного лица: ей было 15 лет на момент сдачи пробы. Еще больше зависит от мотивировочной части РУСАДА: как именно там объясняется положительная проба?

Год назад, когда требовалось допустить Камилу до личного турнира Олимпиады, опорной для защиты стала версия со случайно принятым дедушкиным лекарством. И она сработала! По идее, отступить от этого аргумента уже нереально, иначе выглядит как путаница в показаниях. Как понимаем теперь, WADA резко не согласно с доводами РУСАДА. Так что решение за CAS.

И когда решение?

WADA и МОК заинтересованы в скорейшем рассмотрении. РУСАДА до сих пор никакими действиями не ускоряло процесс – наоборот, даже раздражало оппонентов срывами сроков.

Дальше зависит от CAS. Для начала надо выбрать трио арбитров – один с нашей стороны, другой со стороны WADA, и потом они вместе выберут третьего. Потом погружение арбитров в детали, слушания, вердикт.

Специалисты говорят, что если CAS сделает ставку на скорость, то 2-3 месяца – реальный срок. Среди тех иностранных фигуристов, которых напрямую коснется исход, лучше всех отношение к этому делу выразил американский танцор Захари Донохью:

«Гнев и неверие остаются до сих пор. Но все длится так долго, что уже потеряло значимость».

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф