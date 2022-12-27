Такого доминирования в биатлоне не было: Йоханнес Бо крушит всех и охотится за вечными рекордами Фуркада и Бьорндалена

Йоханнес Бо без особого сопротивления забрал преследование на чемпионате мира-2023 по биатлону.

Вместе со смешанной эстафетой и спринтом у норвежца три из трех золотых в Оберхофе – и это на фоне господства по сезону. Впереди индивидуалка и масс-старт, сингл-микст и классическая эстафета – календарь позволяет замахнуться на исторические семь из семи.

Йоханнесу точно по силам и сама нагрузка (он проходил через этот график на трех последних ЧМ), и задача – такого доминирования в биатлоне, возможно, еще не было.

1. Для младшего Бо это первое золото в пасьютах на главных стартах, хотя спринт он брал на чемпионатах в 2015-м и 2019-м, а еще на Олимпиаде год назад.

Но каждый раз что-то мешало защитить лидерство: 8 лет назад в Контиолахти молодой Йоханнес вообще упал за топ-30, в Эстерсунде 4 года назад рассыпался на последнем рубеже (серебро), в Пекине лидировал в одиночестве, но неудачно попал в порыв (5-й на финише).

И вот в Оберхофе с четвертой попытки все сложилось. Празднуя гигантский отрыв на финише, Бо-младший остановился до черты и принял вот такую позу: снайпер! 20 точных выстрелов из 20.

2. В этом сезоне Йоханнес неуязвим: не выиграл только три гонки из 16, а на подиуме не оказался только по итогам той, которая открывала сезон.

Дело в просевшей конкуренции? Не похоже. Как минимум один соперник – на феноменальном уровне.

Стурла Лагрейд силен и стабилен: лишь три гонки в сезоне без медалей и ни одного финиша ниже 6-го места. В любой другой год это было бы или лидерство в Кубке мира, или плотная борьба за трофей. Сейчас – вообще нет, отставание от Йоханнеса 200+ очков, и будущий обладатель Глобуса понятен (если не случится форс-мажора).

Лагрейд – с гигантским отрывом лучший из землян. Ну а Йоханнес – один в своей вселенной: «Это сольный концерт», – емко описал ситуацию Мартен Фуркад.

К тому же новая система подсчета очков по-особому поощряет лучших. Если до этого сезона призеры получали 60 – 54 – 48 баллов, то теперь 90 – 75 – 60. На время ЧМ общий зачет заморожен, IBU ввел это правило в 2022-м: победы Бо в Оберхофе не приносят очки в копилку, но, само собой, идут в историю.

3. По ключевым карьерным метрикам Йоханнес – в топ-3 с Бьорндаленом и Фуркадом.

Уже опередил Мартена по золотым (15 против 13), а вот достать Уле (20) в Оберхофе точно не выйдет. По общему количеству наград Бо готов обойти Мартена в ближайшие дни (27 на 28), но для атаки на Бьорндалена (45) надо держать уровень до конца 2020-х.

Важная оговорка: Бьорндален-спортсмен не застал настолько обширную программу на ЧМ, как сейчас, но взял долголетием: между первой и последней медалью – 20 лет. У Йоханнеса – всего 8. Вопрос только в том, как долго младший Бо планирует продолжать – в мае ему исполнится 30.

Йоханнесу важно подтягивать и статистику личных титулов, там он пока прилично отстает: 6 золотых, опередить Рафаэля Пуаре (7) можно и в Оберхофе. А Бьорндален и Фуркад – с 11 личными титулами – недостижимы минимум до 2024-го.

4. Бо угрожает еще паре рекордов.

Своему же – по победам за сезон: уже 13, планку в 16 он поставил 4 года назад. Возможностей полно: еще 2 личных гонки на ЧМ, а потом 7 в марте.

Причем пропускать заключительный отрезок сезона Бо-младший не собирается. Год назад, выдав феерию на Играх (4 золота, 1 бронза), он досрочно закончил сезон и не осложнял Кентену Фийону-Майе путь к Кубку мира.

Теперь Йоханнесом движет этот голод.

А дальше при удачных раскладах можно штурмовать рекорд Бьорндалена по победам: у Короля 95 (плюс одна в лыжных гонках). У Йоханнеса есть все, чтобы до конца марта перевалить за 70 – и тогда между норвежцами останется дистанция в пару классных сезонов (и Фуркад примерно на полпути).

И снова все упирается в намерения Бо-младшего: сколько еще он – семьянин и домосед – протянет в спорте?

5. И напоследок про Кубок мира. Если Йоханнес возьмет трофей в марте, то станет вровень с Пуаре и Франком Ульрихом – по 4 Глобуса.

Впереди маячат все те же глыбы: Бьорндален с 6 Кубками, Фуркад – с 7 подряд.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; globallookpress.com/Hendrik Schmidt/dpa; East News/Christof STACHE / AFP