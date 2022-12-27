Под прицелом
Блог

Такого доминирования в биатлоне не было: Йоханнес Бо крушит всех и охотится за вечными рекордами Фуркада и Бьорндалена

Уле Эйнар Бьорндален Уле Эйнар Бьорндален
Чемпионат мира по биатлону Чемпионат мира по биатлону
сборная Франции сборная Франции
сборная Норвегии сборная Норвегии
Кубок мира по биатлону Кубок мира по биатлону
Йоханнес Бо Йоханнес Бо
Мартен Фуркад Мартен Фуркад
Биатлон Биатлон

Йоханнес Бо без особого сопротивления забрал преследование на чемпионате мира-2023 по биатлону.

Вместе со смешанной эстафетой и спринтом у норвежца три из трех золотых в Оберхофе – и это на фоне господства по сезону. Впереди индивидуалка и масс-старт, сингл-микст и классическая эстафета – календарь позволяет замахнуться на исторические семь из семи.

Йоханнесу точно по силам и сама нагрузка (он проходил через этот график на трех последних ЧМ), и задача – такого доминирования в биатлоне, возможно, еще не было.

1. Для младшего Бо это первое золото в пасьютах на главных стартах, хотя спринт он брал на чемпионатах в 2015-м и 2019-м, а еще на Олимпиаде год назад.

Но каждый раз что-то мешало защитить лидерство: 8 лет назад в Контиолахти молодой Йоханнес вообще упал за топ-30, в Эстерсунде 4 года назад рассыпался на последнем рубеже (серебро), в Пекине лидировал в одиночестве, но неудачно попал в порыв (5-й на финише).

И вот в Оберхофе с четвертой попытки все сложилось. Празднуя гигантский отрыв на финише, Бо-младший остановился до черты и принял вот такую позу: снайпер! 20 точных выстрелов из 20.

2. В этом сезоне Йоханнес неуязвим: не выиграл только три гонки из 16, а на подиуме не оказался только по итогам той, которая открывала сезон.

Дело в просевшей конкуренции? Не похоже. Как минимум один соперник – на феноменальном уровне.

Стурла Лагрейд силен и стабилен: лишь три гонки в сезоне без медалей и ни одного финиша ниже 6-го места. В любой другой год это было бы или лидерство в Кубке мира, или плотная борьба за трофей. Сейчас – вообще нет, отставание от Йоханнеса 200+ очков, и будущий обладатель Глобуса понятен (если не случится форс-мажора).

Лагрейд – с гигантским отрывом лучший из землян. Ну а Йоханнес – один в своей вселенной: «Это сольный концерт», – емко описал ситуацию Мартен Фуркад.

К тому же новая система подсчета очков по-особому поощряет лучших. Если до этого сезона призеры получали 60 – 54 – 48 баллов, то теперь 90 – 75 – 60. На время ЧМ общий зачет заморожен, IBU ввел это правило в 2022-м: победы Бо в Оберхофе не приносят очки в копилку, но, само собой, идут в историю.

3. По ключевым карьерным метрикам Йоханнес – в топ-3 с Бьорндаленом и Фуркадом.

Уже опередил Мартена по золотым (15 против 13), а вот достать Уле (20) в Оберхофе точно не выйдет. По общему количеству наград Бо готов обойти Мартена в ближайшие дни (27 на 28), но для атаки на Бьорндалена (45) надо держать уровень до конца 2020-х.

Важная оговорка: Бьорндален-спортсмен не застал настолько обширную программу на ЧМ, как сейчас, но взял долголетием: между первой и последней медалью – 20 лет. У Йоханнеса – всего 8. Вопрос только в том, как долго младший Бо планирует продолжать – в мае ему исполнится 30.

Йоханнесу важно подтягивать и статистику личных титулов, там он пока прилично отстает: 6 золотых, опередить Рафаэля Пуаре (7) можно и в Оберхофе. А Бьорндален и Фуркад – с 11 личными титулами – недостижимы минимум до 2024-го.

4. Бо угрожает еще паре рекордов.

Своему же – по победам за сезон: уже 13, планку в 16 он поставил 4 года назад. Возможностей полно: еще 2 личных гонки на ЧМ, а потом 7 в марте.

Причем пропускать заключительный отрезок сезона Бо-младший не собирается. Год назад, выдав феерию на Играх (4 золота, 1 бронза), он досрочно закончил сезон и не осложнял Кентену Фийону-Майе путь к Кубку мира.

Теперь Йоханнесом движет этот голод.

А дальше при удачных раскладах можно штурмовать рекорд Бьорндалена по победам: у Короля 95 (плюс одна в лыжных гонках). У Йоханнеса есть все, чтобы до конца марта перевалить за 70 – и тогда между норвежцами останется дистанция в пару классных сезонов (и Фуркад примерно на полпути).

И снова все упирается в намерения Бо-младшего: сколько еще он – семьянин и домосед – протянет в спорте?

5. И напоследок про Кубок мира. Если Йоханнес возьмет трофей в марте, то станет вровень с Пуаре и Франком Ульрихом – по 4 Глобуса.

Впереди маячат все те же глыбы: Бьорндален с 6 Кубками, Фуркад – с 7 подряд.

«Наверное, я кажусь старше, чем на самом деле». Если вы знали Йоханнеса Бо рок-звездой – забудьте

Почему Норвегия доминирует в зимнем спорте и не только? Исследование Sports.ru

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; globallookpress.com/Hendrik Schmidt/dpa; East News/Christof STACHE / AFP

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий