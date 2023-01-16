У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?

В спортивной судьбе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина наметился неожиданный вираж: кажется, (пока) наш танцевальный дуэт засобирался в команду Израиля.

1. Об этом в виде догадки сообщил Дейв Лиз – американский журналист, которому безумно интересна российская фигурка. Сразу логичный вопрос: 8 месяцев назад Лиз так же уверенно анонсировал переход Дианы с Глебом под флаг США, и этого не произошло – почему его инсайд может что-то значить сейчас?

Попробуем разобраться.

2. Версия Лиза про Штаты, поначалу казавшаяся фантазией, постепенно обросла фактами :

• жизнь и тренировки дуэта в Штатах;

• открывшийся брак Дэвис и Смолкина;

• летний прокат-просмотр перед представителями американской Ассоциации и главой техкома ISU по танцам Шоном Реттстаттом;

• приписка к местным клубам;

• отказ от любых российских стартов без явной причины – Диана и Глеб не выступали за нашу сборную с Олимпиады, почти год. Хотя здоровы и сами говорят, что хотелось бы соревноваться.

И еще много сигналов помельче.

3. А несколько недель назад Глеб, набравшись смелости, косвенно подтвердил намерение катать на международном уровне. Не когда-то в перспективе, а как можно раньше; но под флагом России такого шанса не просматривается:

«Мы хотим выступать с лучшими, соревноваться в мире, хотим посмотреть, какие у нас шансы вообще в фигурном катании, в танцах на льду относительно мирового подиума – где мы вообще будем и чего сможем достичь. Это самая главная цель. Конечно, кататься годами внутри России звучит, наверное, не очень для нас привлекательно» .

В этой формулировке можно распознать стремление найти хоть какую-то сборную-приют – лишь бы открылся выход на топ-турниры.

4. Вариант с США и в самом деле серьезно прорабатывался. Собственно, поэтому обе стороны (дуэт и американская федерация) ни разу не опровергли версию Лиза, хотя могли бы все пресечь одной фразой в любой момент.

Но не срослось – по информации Sports.ru, из-за отказа США . О причинах можно только догадываться – хоть спортивные, хоть организационные, хоть политические, хоть личные.

Возник вариант с Израилем, где для получения паспорта требуются корни. Самый простой путь – по матери (хотя Этери Тутберидзе вряд ли подходит), но и по отцу разрешено вплоть до третьего поколения . И тогда супруга / супруг получает право репатриироваться через год после официального заключения брака. У Дианы и Глеба брак заключен 18 марта 2022-го.

Если история с Израилем правдива (а такая информация есть не только у Лиза, но и, например, у «Р-Спорта»), то остается только понять, на чьей стороне нашлись корни. По нашей информации, в работе вариант через корни Смолкина, у которого дедушку звали Григорий Моисеевич.

5. Летом – когда история с возможным переходом дуэта в США уже разогналась – стало известно: Дэвис и Смолкин сменили тренера. Уход от Игоря Шпильбанда к Алексею Килякову, который работает в Вирджинии, удивлял по многим параметрам.

В авторитете, статусе и мастерстве Шпильбанда сомнений нет, он давно сотрудничал с ребятами и вывел их на текущий уровень: третий номер России по прошлому сезону, 14-е место на Играх в Пекине. С учетом их только стартовавшей взрослой карьеры и исхода других дуэтов это выглядело отличным трамплином в новый олимпийский цикл.

Похоже, Шпильбанд тоже не понял задумку Дианы и Глеба: «Инициатива расставания – не моя», – сообщил он Sports.ru в сентябре.

6. Тренерский уровень Алексея Килякова (на фото ниже в центре) оценить сложно. Для нашей ситуации сейчас как будто важнее, что когда-то он выступал вместе с Этери Тутберидзе, мамой Дианы.

Сын Килякова – 17-летний Алексей Киляков-младший – катает по юниорам за сборную Израиля в дуэте с Елизаветой Ткаченко. До 2021-го они представляли США, даже мелькали на юниорском чемпионате страны.

Дуэт Ткаченко / Киляков тренируется у старшего Килякова и его жены Елены Новак. В 90-е она каталась у Татьяны Тарасовой в балете на льду «Все звезды».

7. Как тут не вспомнить, что Тарасова летом вдруг полетела в США? А там не только случайно сфотографировалась с Дейвом Лизом...

...но и пересеклась с Галит Хаит – главным тренером сборной Израиля.

8. Несколько случайных фактов и предположений.

Лиз уверен, что на том летнем просмотре, где прокатали Диана и Глеб, Реттстатт взаимодействовал со сборной Израиля и в том числе смотрел на пару Ткаченко / Киляков-младший.

Еще Реттстатт – член Skating Club of New York, к которому формально приписан Глеб.

Борис Хаит (отец Галит Хаит) – президент федерации Израиля. На летнем Конгрессе ISU он один из немногих горячо защищал Россию и выступал против отстранения.

После этого – совпадение или нет – в Израиль отпустили 13-летнюю Софью Шифрину (она тренируется у Евгения Плющенко, в декабре выиграла чемпионат по новисам) и 14-летнюю Марию Дмитриеву (у нее уже серебро на чемпионате страны).

9. А что вообще у Израиля с фигурным катанием? И зачем Диане с Глебом это надо, хотя бы в теории?

Израильская федерация – далеко не в топе влиятельных. Для танцев это особенно важно, ведь там на любой дуэт (помимо собственного мастерства) работают и имидж страны, и статус тренера, и родословная федерации в фигурке – все это нужно для судейской поддержки.

У Израиля лишь одна квота в танцах на главные старты. Понятно, что на нее претендует дуэт Ткаченко / Киляков, которых тренирует старший Киляков, а также Мария и Михаил Носовицкие, которых тренирует… Галит Хаит. Оба дуэта моложе, чем Дэвис и Смолкин, пусть и незначительно.

Дальше просто рассуждения. Зачем старшему Килякову, работающему с Дианой и Глебом, понадобилось бы создавать конкуренцию собственному сыну? Резоны можно поискать в долгосрочном планировании. Наверняка Дэвис и Смолкин еще не растеряли ни класс, ни уважение судей – потенциально это высокое место на главных стартах (Евро и ЧМ) и возможность выбить вторую квоту для страны.

Кстати, России – когда бы она ни вернулась на международные старты – тоже придется начинать с одной квоты (вместо привычных трех).

Последние цитаты Томаса Баха и американского НОК сигнализируют: предпосылки к возвращению российских спортсменов под нейтральным флагом есть. Будет забавно, если Дэвис и Смолкин от нетерпения все же перейдут в Израиль, а у России параллельно откроется доступ на старты. Поляна в наших танцах сейчас пуста – дуэты-участники Олимпиады-2022 не в деле, распадаются все подряд, суперталантливой пары-флагмана не прослеживается. Дэвис и Смолкин – во многом за счет репутации – лидировали бы с отрывом, если бы приезжали на соревнования.

В гипотетической истории с Израилем возможен и расклад, напоминающий компромисс: Диана и Глеб действительно идут за паспортами Израиля, но сохранят российские (обе страны позволяют иметь два гражданства) .

А дальше им можно ждать новостей от МОК и ISU – что там с допуском? Дуэт ведь не отрекается от России и вообще стоит на ставке как спортсмены сборной; но и держится обособленно, не подчеркивая связь и принадлежность. Это удобно как раз для случаев, когда предполагается развилка – можно всегда качнуться в любую сторону, а потом сказать: мы так и собирались, никаких альтернатив не рассматривали.

Уж что-что, а вести особую игру, не посвящая в нее никого, Диана и Глеб научились.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; instagram.com/glebsmolkin7; East News/ Rob Schumacher/USA TODAY Sports/Sipa USA