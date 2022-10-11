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😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум

Александр Большунов Александр Большунов
Илья Семиков Илья Семиков
Сергей Устюгов Сергей Устюгов
Денис Спицов Денис Спицов
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Лыжи Лыжи

В наших лыжах, которые лишены нормальных трансляций на этот сезон, хватает классных сюжетов:

• 19-летний Савелий Коростелев – суперюниор, который уже несколько раз обыграл Большунова и точно боролся бы за лидерство в зачете, если бы не пропуск этапа;

• экзотическая и очень обаятельная Вершина Теи, где спортсмены провели несколько недель – поселок в Хакасии прославился не только холодными туалетами, но и колоритом, пейзажами, атмосферой;

• наконец, «мешкоспор» Сергея Устюгова и Александра Большунова, из заочной перепалки выросший в спецпроект с коллективным жестом на пьедестале.

Упустили тему с мешками?

1. Устюгов, летом ушедший из группы Егора Сорина на подготовку в регион (то есть формально покинувший сборную России), начал сезон с опозданием. Его не было на сдвоенном хакасском этапе – дебют состоялся лишь на днях в Чусовом. Сергей выиграл коньковый спринт и сквозь смех выдал то, что, видимо, долго держал в себе:

«Летом меня некоторые называли мешком… И я еще тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их мешками. Я сегодня выиграл у сборной России!»

Увы, конкретики – кто именно называл Устюгова мешком – нет.

2. На следующий день условная сборная отыгралась в разделке: выше Устюгова – Большунов, Семиков, Спицов, Мальцев, Червоткин. То есть хребет основы последних лет. Александр после финиша ответил на прикол Устюгова отповедью:

«Ну что, мешки обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли.

Сергей хоть и с региональной командой готовится, но тоже сборник, тоже получает зарплату. Также сейчас нет большой разницы: готовиться в сборной команде или в региональной команде. Так что я бы не позволял себе таких высказываний, как Сергей. Видимо, его это все задевает, но я не думаю, что стоит так реагировать.

К этому старту он, похоже, готовился лучше, чем к Олимпийским играм и к чемпионатам мира, потому что там он был никакой. А теперь его задели слова, и он решил подготовиться именно к этому старту».

Согласитесь, дружеских подколов уже не ощущается.

3. Тут нужен контекст – к чему именно отсылает Большунов. В олимпийской эстафете Устюгова поставили финишером – это было далеко не очевидное решение, внутри команды много кто сомневался. Вот что рассказывал экс-тренер сборной Маркус Крамер Sports.ru: – Для меня ситуация была особенно сложной, потому что оба спортсмена (на этап претендовали Артем Мальцев и Сергей Устюгов – Sports.ru) входили в мою группу.

– За кем было последнее слово?

– В конце все решила Елена Вяльбе.

– Но что думали вы?

– Я объяснил на собрании, что в данный момент оба в хорошей форме. Артем был на подъеме, вы видели. Елена спросила меня насчет Сергея. Я сказал, что с моей точки зрения Сергей тоже в хорошей форме.

– Выглядело так, будто Сергей был не особо рад золотой медали в эстафете.

– Это Сергей. Я побежал к финишной черте. Во время этой эстафеты я нервничал как никогда в жизни, но после первого круга увидел, что он контролирует гонку.

Сразу после финиша он подошел ко мне и первое, что он сказал мне, было: Shit for Artem. Он думал об Артеме, своем друге. Они жили в одной комнате. В течение двух дней Артем был очень зол.

Червоткин, Большунов и Спицов в той эстафете привезли Устюгову комфортный отрыв в 40+ секунд. По сути, преследователи сразу бросили борьбу за золото и разбирались между собой, Сергей уверенно доехал до финиша с просветом больше минуты.

Справедливы ли жесткие слова Большунова о «никакой» форме Устюгова на ЧМ и Олимпиаде? Вопрос трактовок. Сергей не взял личных наград в Пекине (и, как почти все, на фоне Большунова смотрелся скромно), хотя делал ставку на спринт. Там второе время в квалификации, но Устюгов перемудрил в забегах и выбыл в полуфинале.

На ЧМ у Сергея нет личных наград с феерического 2017-го, но, допустим, в 2021-м он бежал в финале спринта – это «никакая» форма?

4. И все же Большунов, остыв, попытался перевести перепалку в забаву: «Здесь нет никакого шоу. Пошутил он, пошутили мы. Ребята все поддержали меня, что нужно дать такой ответ. Все нормально.

Если кто-то думает, что мы друг на друга обижаемся – нет такого. Сказали и сказали. Это в пределах разговора. Поэтому, когда тебя спрашивают: «Ну что, мешки, ожили?», ты так и будешь отвечать, не надо ничего выдумывать. Ничего такого. Так всегда было, всегда такое раздувалось».

Устюгов не выходил с публичным ответом. Мы связывались с ним после резкой речи Большунова, и Сергей по-доброму не захотел развивать тему.

5. И вот эффектный финал для истории, которая стартовала не очень красиво: Большунов, Семиков и Спицов на пьедестале, Устюгов – 6-й. И условная сборная передает ему привет: медалисты залезли в мешки для картошки прямо на награждении. А Устюгов – конечно, без мешка – рядом с пьедесталом! И все смеются.

Как вам сцена?

В лыжах новая и дерзкая звезда: пацаном фоткался с Большуновым, теперь обгоняет его 💪

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; Матч ТВ

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