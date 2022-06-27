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«Я точно не пойду с ним разведку». Раскол в биатлоне: тренер сборной выступил против президента, и его за это осудили

Алексей Нуждов Алексей Нуждов
Максим Максимов Максим Максимов
Союз биатлонистов России Союз биатлонистов России
Виктор Майгуров Виктор Майгуров
Павел Ростовцев Павел Ростовцев
Биатлон Биатлон

После несостоявшихся выборов президента в биатлоне полыхает.

И хотя соперники – действующий глава СБР Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов – договорились взять паузу с интервью до перевыборов (где-то в августе), локальные столкновения все равно есть.

Главная перепалка – вокруг Максима Максимова (на фото ниже). Он не только делегат от Ямало-Ненецкого Автономного округа, но действующий стрелковый тренер сборной (до весны вел Латыпова, Бабикова, Халили, Серохвостова – теперь в группе только Латыпов и молодежь, остальные ушли по согласованию с Майгуровым).

Важно: Максимов работает в связке с Юрием Каминским, которому Нуждов – в случае успеха на выборах – публично обещал должность главного тренера. 

И Максимов на открытом голосовании поднял мандат за Нуждова, хотя Майгуров заранее получал сигнал от ЯНАО: мы будем за тебя. Это решение Максимова – трехкратного призера ЧМ – срезонировало среди бывших биатлонистов, в том числе других делегатов. Особенно закипел трехкратный чемпион мира и экс-тренер сборной Павел Ростовцев, обвинивший делегата от ЯНАО в непорядочности.

Мы поговорили с обоими.

Действительно ли Максимова обязали голосовать за Майгурова? Все сложно, кто-то обманывает (или не до конца разобрался)

Сначала слово Максиму Максимову:

– Мне, честно, непонятны выпады в мою сторону. Все почему-то связывают мою позицию с моей работой со спортсменами, но этой какой-то бред.

– Почему бред? Людям кажется, что, выбирая Нуждова, вы голосуете за будущую работу в сборной.

– А разве сейчас у меня нет работы? Я занимаюсь любимым делом, у нас есть группа, мне нравится с ней работать. Точно так же, как с группой, которая была в прошлом году. Почему я должен держаться именно за топовых спортсменов? Да, люди поменялись, но группа-то осталась.

– Вы не рискуете будущей работой с этой группой, голосуя против действующего руководства СБР?

– Я честно выразил нашу позицию, в чем тут проблема? Если руководство считает, что я плох как тренер, ничто не мешает меня уволить. Я абсолютно не хочу ни с кем воевать. Но люди, которые сейчас меня упрекают работой в сборной, не понимают, что в регионе работать гораздо комфортнее.

– Почему?

– В сборной на тебя смотрит вся страна, ты занимаешься лучшими спортсменами, борешься на международных стартах за страну. Понятно, что у тренеров в регионах свои сложности, я не говорю, что им прям легко. Но в сборной, когда ты работаешь уже с состоявшимися спортсменами, все гораздо сложнее. И задачи разные. Ну и, конечно, ответственность.

– Зато в сборной выгоднее работать финансово?

– Поверьте, это не так. В некоторых регионах зарплата у тренеров выше, чем в сборной. Я сейчас не жалуюсь, мне нравится моя работа.

Алексей Нуждов (в центре) еще претендует на пост президента СБР

– Давайте проговорим: президент федерации биатлона ЯНАО Алексей Заколюкин говорит, что отправлял вас на конференцию с наказом голосовать за Майгурова. Это правда?

– Президент мне сказал: мы доверяем твоему выбору. Все! После этого мы собрались коллегиально с остальными членами федерации и приняли решение. Это не мой личный выбор, мы его обсудили.

– На этой вашей встрече Заколюкин присутствовал?

– Нет. Я посоветовался с остальными. Мало ли что я там считаю, мне важно было получить представление о мнении членов федерации. Но даже предположить не мог, что в итоге возникнут такие проблемы.

– Чтобы их не было, логично голосование в августе сделать тайным?

– Да. Мне, на самом деле, очень жаль, что наше внутреннее дело, выборы, вылились в скандал.

«Еще один голос – и были бы мои похороны». Почему биатлон уткнулся в тупик с выборами президента?

Почему так рассердился Ростовцев и почему он так настаивает на открытых выборах?

Теперь позиция Павла Ростовцева:

– Я расстроился от того, что так получилось с голосованием. В случае с двумя-тремя-четырьмя голосами люди повели себя, с моей точки зрения, непорядочно. Один случай получил широкую огласку, и в том числе он не позволил завершить кампанию, перевел ее во второй раунд. Хотя была реальная возможность поставить точку 23 июня.

И мне кажется, второй раунд никому ничего хорошего не принесет. Впереди два месяца интриг, склок, нервотрепки – и все это время будет выделяться ресурс на подготовку и проведение новой конференции. Конечно, я расстроен.

– Майгуров тоже намекал, что его расстроила пара-тройка голосов – обещали одно, сделали другое. А как это вообще решается в регионах?

– Приведу пример по Красноярскому краю. Там избрали делегатом Ольгу Медведцеву, и решение региональной федерации было: поддержать действующего президента. Какие-то федерации принимали такие решения, какие-то не принимали, отдавая голос на откуп делегату.

Но конкретно в ЯНАО такое решение было – поддержать Майгурова. Может, юридически на бумагу оно не положено, но президент федерации это подтвердил, и я знал это до выборов. А потом делегат от ЯНАО повел себя таким образом – не то что предавая, а скорее, ни во что не ставя мнение общественной организации, интересы которой он представляет. Мне кажется, это непорядочно.

– Были и другие примеры?

– Не называя еще один регион. Там был подлог документа, и поехал другой делегат, фактически не имеющий отношения к региону. Региональная конференция там по факту произошла позже, чем поступили документы в СБР – то есть конференции, по сути, не было. Поехал не тот человек и проголосовал не так, как решили в регионе.

Сейчас нет смысла выяснять отношения или доказывать свою точку зрения – это приведет только к скандалам и интригам. Я не буду подкидывать дрова в этот огонь. Вспоминаю выражение из «Мастера и Маргариты»: «Как вы справляетесь с врагами? – Уничтожаю. – Каким образом? – Я о них не думаю».

Когда люди встречаются на дебатах, главная задача – не переубедить оппонента, а заявить свою позицию. Я свою позицию заявил, переубеждать оппонентов Майгурова не собираюсь. Я уважаю и принимаю их позицию, если она аргументированная – ради бога! Но когда общественная организация заявляет одно и делегирует на выборы представителя, чтобы он озвучил и сделал, а он принимает личное решение – этого я не понимаю. Это же не частная лавочка.

Скажу немного философски: сегодня нашему обществу нужны не технократы, не айтишники, не эффективные менеджеры – по моему мнению, нужны люди чести. Их остро не хватает, и конференция СБР это подтвердила.

Виктор Майгуров в ожидании перевыборов

– Ваши личные отношения с Максимовым теперь изменятся?

– Да нормальные отношения – и были, и через какое-то время будут, жизнь пойдет дальше. Я участвовал не в одной избирательной компании, имел оппонентов, выслушивал от них что-то незаслуженное. Но когда ты держишь лицо, когда тебе нечего стыдиться – все отношения нормализуются, переходят в рабочую плоскость.

Не надо забывать, что связка Каминский – Максимов работала хорошо, и результаты спортсменов – во многом их заслуга. Они должны работать – главное, чтобы побыстрее эта пена уселась. Но в разведку с Максимовым я точно не пойду. Человек, предавший один раз, обязательно предаст еще – при определенных условиях предаст именно тебя: мой жизненный опыт это показывает.

Достаточно того, что я разжег пожар. Сегодня хочу посодействовать тому, чтобы он начал затухать.

– На следующих выборах лучше использовать тайный формат голосования?

– Я абсолютно уверен, что нужно голосовать открыто. И то, и другое имеет право быть, но – мое мнение – при тайном голосовании повышается шанс влияния грязных технологий. Из 55 регионов-членов СБР вы назовете больше 15 тех, кто реально развивает биатлон? Думаю, нет.

Понятно, что статус общероссийской организации в том числе зависит от количества членов, но… Некоторые федерации не имеют должного масштаба развития, а некоторые, если откровенно, существуют только на бумаге. Вы думаете, их голос может дорого стоить? Уверен, что при тайном голосовании такие технологии будут только увеличивать свое влияние.

***

1. И таких сюрпризов с голосами, судя по недовольству кандидатов, хватало в обе стороны. Майгуров признался, что ему обидно за пару-тройку упущенных голосов: вроде как люди не сделали то, на что он рассчитывал. Видимо, Максимов в этом списке. Возможно, еще и Антон Шипулин (делегат от Свердловской области), который к удивлению значительной части зала проголосовал за Нуждова.

Сам Нуждов недоволен открытым форматом голосования: условные «его» сторонники вынужденно подняли мандаты за Майгурова – с учетом возможного давления сверху (говорят, за действующего президента выступали Минспорт, ОКР, подключалась даже Елена Вяльбе).

2. Майгуров, желавший открытых выборов (чтобы посмотреть друг другу в глаза), теперь в странной ситуации: ему руководить, зная, что минимум один значимый человек в команде – Максимов – предпочел бы видеть президентом не его. 

Какой выход? Не отреагировать – значит, с одной стороны, достойно поставить профессиональное выше обиды; с другой – проглотить такой жест снизу. А отреагировать увольнением или другим действием – значит, прослыть мстительным. При этом правильно ли оставлять в обойме человека, который не верит в тебя как в руководителя?

3. Максимову тоже не позавидуешь. У него непонятная ситуация с 1) Майгуровым, 2) собственной федерацией – ЯНАО, 3) бывшими коллегами – многие шокированы его выбором. 

Кажется, на конференции в августе ключевым станет голосование не за президента, а голосование за формат – открытый или тайный.

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский, Алексей Филиппов

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