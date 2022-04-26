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«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле

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Владимир Путин наградил олимпийских чемпионов Пекина-2022 в Кремле.

Из 15 золотых медалистов Игр на встрече присутствовали лишь 9. Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Марк Кондратюк и Камила Валиева – все чемпионы командного турнира фигуристов (так и не получившие медали из-за неопределенной ситуации по Валиевой). А также Денис Спицов, Алексей Червоткин и Вероника Степанова – победители лыжных эстафет.

На встречу по разным причинам не приехали Александр Большунов и Анна Щербакова – наши единственные чемпионы в личных видах, а также эстафетчики Сергей Устюгов, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Наталья Непряева.

Ордена Почета от Путина получили Спицов и Кацалапов, остальные – Ордена Дружбы. После рукопожатия желающие выходили к трибуне.

Никита Кацалапов

– Уважаемый Владимир Владимирович, я хочу выразить вам огромную благодарность за нашу поддержку, за то, что вы верите в нас, и, конечно же, за вашу любовь к спорту. Мы чувствовали, как вся страна болеет за нас, для нашей команды было очень важно завоевать самые высшие награды, выступая без флага и гимна нашей родины.

Россия великая страна и великая спортивная держава. Несмотря на все создаваемые нам трудности и преграды, мы продолжим побеждать и не сдадим наши лидерские позиции. Я хочу сказать спасибо нашим тренерам, специалистам за путь, пройденный с нами плечом к плечу. Сказать спасибо родным и близким, тем, кто был с нами, болел, переживал, молился, не спал ночами и держал за нас кулаки. Спасибо большое за внимание.

Камила Валиева

– Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень рады, что вы нашли время для встречи с вами. Для меня большая честь в день своего 16-летия получать государственную награду от президента Российской Федерации. Спасибо вам большое, что вы любите спорт и поддерживаете спортсменов – для нас это очень важно. Спасибо вам большое.

Марк Кондратюк

– Во-первых, хотел бы поблагодарить свою семью – маму, бабушку, брата. И моего тренера – Светлану Владимировну Соколовскую. Это те люди, без чьей помощи, любви, поддержки и труда я бы не оказался здесь и не озвучивал эту речь.

Во-вторых, хотел бы поблагодарить всю нашу золотую олимпийскую команду – это Камила, Настя, Саша, Вика, Никита. Спасибо, что вложили все свои силы ради общего дела и ради этой золотой олимпийской медали.

И в-третьих, хотел бы поблагодарить нашего президента. Владимир Владимирович, спасибо, что любите спорт. За то, что помогаете спортсменам. И спасибо, что нашли время, чтобы встретиться с нами. Для каждого гражданина России это огромная честь.

И последнее, хотел бы поздравить Камилу с ее днем рождения. Успехов и новых побед. Спасибо большое за внимание.

Виктория Синицина

– Уважаемый Владимир Владимирович, я хочу поблагодарить вас за поддержку нашего спорта, за поддержку фигуристов. Олимпиады в Пекине была очень непростая из-за множества ограничений, но самое главное, что мы вернулись домой с медалями. Это было очень важно для нас.

На протяжении всего времени подготовки и соревнований нам была… Для нас было сделано все возможное, для нашей подготовки. Мы очень благодарны вам, спасибо большое.

Вероника Степанова

– Я ровесница века, родилась в январе 2001-го. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно.

Но мы на правильном пути и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде. Я очень горжусь тем, что сегодня получаю столь высокую награду от нашего президента страны. Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны. А мы его не опустим, обещаю. Спасибо.

***

Дальше встреча продолжилась в расширенном виде – с призерами и другими участниками Игр-2022 в формате «зрительный зал – Путин на отдалении – трибуна в стороне». Слово взяла саночница Татьяна Иванова, взявшая в Пекине бронзу.

– Прежде всего я хочу сказать вам, Владимир Владимирович, огромное спасибо за внимание и искренний интерес к спорту. Для нас эти Олимпийские игры были трудные, но мы смогли достойно выступить.

Наших медалей не было бы без огромной работы тренерского штаба, медицинского персонала и всех тех людей, которые нам помогали.

Отдельно бы хотелось сказать о развитии спорта в регионах, после Олимпийских игр это очень важно – расширить географию наших видов спорта. От себя лично хотела бы попросить о строительстве еще одно санно-бобслейной трассы в России. Это очень важно и необходимо для нашего вида спорта. Спасибо.

А затем Кацалапов вышел к микрофону во второй раз:

– Уважаемый Владимир Владимирович, от лица всех спортсменов хочу выразить вам огромную благодарность за поддержку, за то, что верите в нас. И конечно, за ваш огромный вклад в развитие российского спорта. Россия великая спортивная держава, у нас работаю лучшие тренеры и специалисты. Поэтому мы продолжим ставить новые рекорды и покорять новые вершины.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Михаил Климентьев

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