Видим новости, что допинг попал в организм Валиевой из-за дедушки. Такое вообще возможно?

Оговорка с самого старта: версия, будто бы триметазидин попал в организм Камилы Валиевой из-за дедушки, который якобы принимал препарат, ненадежная.

Журналист USA TODAY Том Шад сослался на главу дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда, который вроде как сообщил об этом.

МОК среагировал аккуратно, не подтвердив, не опровергнув и не одернув Освальда: «Господин Освальд повторял информацию, которая была опубликована в прессе. Сам он на судебном заседании не присутствовал».

Тем не менее версия с дедушкой завирусилась, и важно проверить ее хотя бы теоретически. Нам помог постоянный эксперт – спортивный врач Валентин Беляевский, работавший в ФК «Ростов», смешанных единоборствах и баскетболе.

Несколько дней назад вы читали его рассказ про триметазидин. Теперь – коротко о возможных способах попадания препарата в организм и о том, насколько жизнеспособна версия с дедушкой.

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– Если спортсменка живет в одной квартире с дедушкой, то такой вариант возможен – по халатности. Как это сделать случайно, тут может быть какая угодно фантазия. Например, можно выпить капсулу, приняв за что-то иное. Или дедушка резал капсулу на части, и частички попали в тарелку с борщом. Повторюсь, это просто фантазии.

Все это будет очень трудно доказать. Но если отстранение снято – значит, были веские основания, аргументы. А это – ну совсем не аргумент.

Вариант с попаданием триметазидина в организм через БАД – как это чаще всего и бывает у спортсменов – гораздо более вероятен, чем случайное применение дома. Хотя мы знаем случаи, когда и такое происходило. Без фамилий: спортсменку ловят на андрогене, а оказывается, что ее муж применяет андрогенные гели – и при контакте с телом вещество попадает в организм спортсменке.

– Эксперты говорят, что триметазидин растворяется только в кишечнике. Есть способы впустить препарат в организм как-то, кроме как употребив через рот? Инъекция, вдыхание паров/мелкой крошки в той же квартире.

– У любого фармацевтического препарата есть способ (или способы) введения в организм: назальный, ректальный, вагинальный, пероральный. Для триметазидина он один – пероральный: нельзя взять капсулу и употребить ее как-то иначе. Форма выпуска только такая, других форм у него нет.

Не думаю, что кто-то назначил этот препарат или подсыпал. На мой взгляд, в конкретном деле наиболее вероятен вариант случайного употребления. Ну а дальше мы можем только предполагать и фантазировать, в чем именно случайность.

Есть примеры, когда спортсмен употреблял запрещенное вещество с зубной пастой. Лично я знаю такой случай, хотя он остался непубличным. Спортсмен потом смог доказать невиновность – сдавал тюбик на тест и доказал. Но без временного отстранения не обошлось: это не дисквалификация, но спортсмен не мог тренироваться и соревноваться, пока шло расследование.

Когда невиновность была доказана, отстранение сняли. Но спортсмен потерял время, да и деньги на защиту тоже.

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina