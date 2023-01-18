Логика белого пальто заводит в тупик. Почему я не верил и не верю Дэвис и Смолкину

У нас в подкасте «Чистый хвост» есть традиционная рубрика – «Когда в Россию вернутся Дэвис и Смолкин».

После инсайда, что у Дианы и Глеба кроме Штатов имеется запасной аэродром в виде Израиля, можно уже четко ответить: никогда.

Дэвис и Смолкин, разумеется, ничего не комментировали, но отрядили папу Глеба и босса израильской фигурки.

Я не причисляю себя к той части публики, которая злится каждый раз, когда кто-то куда-то уехал. Эти же люди 24/7 отслеживают геолокации чиновников и их детей, падают в обморок с дорогих часов и особняков, искренне желают не всем бедным жить как богатые, а всем богатым – как бедные. Конечно, Диана и Глеб имеют право – и уехать, куда глаза глядят, и жить, где вздумается. Как и мы все.

Более того, у меня нет внутренних противоречий от идеи выступления российских спортсменов за другие сборные, если это позволяют правила и если есть договоренности федераций. Выступает сейчас, например, девушка из Тольятти Анастасия Губанова за сборную Грузии. Или в свое время великолепно катался за сборную Италии москвич Иван Бариев, который Ригини.

Итого: нет никаких проблем ни с переездом, ни с выступлениями за другую сборную.

Есть другая проблема – с позиционированием.

На самом деле, Дэвис и Смолкин – не столь значительные персонажи, чтобы монументально рефлексировать. Они не выдающиеся танцоры, достаточно скучны как объект для медиа, их фан-база явно не размером с фан-базу Алины Загитовой. А потому и знаменитое «да, мы блатные», и чудное попадание на Олимпиаду в Пекин, и даже финты родителей с их мнением о Дейве Лизе в принципе можно было бы игнорировать и жить дальше…

…Если бы к микрофону однажды не вышли сами Глеб с Дианой.

Я хочу прокомментировать всего два отрывка из их интервью подкасту «Ход коньком». На мой взгляд, они объясняют все.

1. О возможности смены гражданства и выступлений за США:

«Мы совершенно не знаем, что будет завтра, правда. Обстоятельства могут как сильно ухудшиться – мы знаем, что всегда, к сожалению, есть куда ухудшаться, – так и что-то когда-то и должно же наладиться. Мы хотим выступать – это, наверное, самое честное и простое. Это единственное, что для нас важно, помимо того, что мы не хотим, чтобы гибли люди ».

2. О зарплате в федерации фигурного катания России:

«У нас есть ставка в Федерации фигурного катания России, которая исходит из прошлого сезона, из успехов в прошлом году. Спасибо за то, что эта ставка есть, но на нее даже один билет в Америку купить нельзя . Даже если сложить эти ставки».

Я понимаю, что хотели сказать Диана и Глеб – в переводе с витиеватого на русский.

В нашей замечательной стране России, в которой сделали карьеры наши небезызвестные родители, нас очень любили. Настолько, что придумали, будто мы являемся одной из топовых танцевальных пар. На волне этой любви мы заняли 2-е место на чемпионате России и неожиданно поехали в Пекин. А потом наша замечательная страна Россия нам разонравилась, и мы решили стать частью лучшего мира. Поэтому зацените все, как тяжела судьба вынужденных иммигрантов: мы слишком принципиальные, чтобы кататься в России, при этом жаловаться на то, что нам слишком мало платят из России, – наш гражданский долг.

Возможно, вы узнали в этой позиции кого-то из своих друзей. Я узнал парочку, но не в этом суть.

Мне не хватило одного честного ответа от Дианы и Глеба . Или от их спонсоров.

Скажите честно еще в феврале, что вы больше не желаете выступать за сборную России и делаете карьеру в США, Израиле или другой стране. Откажитесь от ставки фигуристов сборной России, если не собираетесь за нее выступать – федерация наверняка найдет, куда пристроить эти деньги.

Поверьте, в России есть молодые фигуристы, которые хотят выступать и которым вовсе не до рассуждений о том, хватает ли им на билет в США. Видимо, они просто не такие принципиальные, как вы, и их пальто недостаточно белое. Научитесь уже разговаривать честно: скажите, что вам нельзя выступать за сборную России в текущих геополитических обстоятельствах, потому что поджимает американский паспорт Дианы.

Зачем создавать иллюзию, что вы вернетесь? Вы же читаете новости, что вас ждут – то на этапах Гран-при, то на чемпионате России. Вы не хотите объяснить, что не приедете, потому что и не собирались?

Зачем вообще занимать эту позицию игры в молчанку и «никогда не говори никогда»? Потому что вам так удобнее – держать все двери открытыми? Чтобы и в России платили и дожидались, и в Штатах приняли, а еще в Израиле была опция – как раз удобная: там же разрешено двойное гражданство?

Как сказал однажды журналист Павел Лобков, логика белого пальто всегда заводит в тупик .

Нормальные спортсмены, которые хотят соревноваться, находят способы – в том числе выступая вне России. А многие из тех, кто выступают в России, удивительным образом представляют из себя как спортсмены намного больше, чем Диана и Глеб, даже получают номинации от ISU.

Нормальные люди, которые хотят уехать, находят способы уехать – в том числе, из России. И не пытаются намекать, что все, кто остаются и выходят на соревнования в куртках с российским гербом, – не такие светлые и чистые, как Диана и Глеб.

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А те, кто выступают в стране мечты Дианы и Глеба, которая никак не хочет их брать, всю карьеру зарабатывают сами, находят спонсоров, подработки, берут кредиты, закладывают дома. А не ноют, что государственной подачки не хватает даже на билет.

Кстати, зачем Диане с Глебом билет, если они не собираются в Россию?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Instagram/di__davis