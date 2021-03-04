Работа Загитовой с микрофоном – 🤦‍♂️. Впрочем, есть важный нюанс в ее защиту

Если задуматься, Алина Загитова – почти пародия на телезвезду.

Люди этой индустрии, берущие микрофон, как правило, отличаются от Алины: они гипертрофированно уверены в себе, очень харизматичны, у них потрясающая дикция, шикарное чувство юмора, классная импровизация. У Загитовой всего этого нет, а приз лучшей телеведущей года – есть.

А еще полно странностей. Посвящать им слишком много времени не хотелось бы, потому что текст – вовсе не о них. Тем более все понимают, о чем я: робкая подача, сбивчивая речь, отсутствие эмоций, кроме натянутой улыбки и хихиканий (иногда), дрожащий голос, неидеальная дикция, неспособность воспринимать критику и скороговорки Дмитрия Губерниева, проблемы со словом «жеребьевка».

Но карьера Алины-ведущей почему-то развивается, хотя способностей для этого у нее явно меньше, чем было в фигурном катании. Этот текст – попытка найти «почему-то» .

Мне бы не хотелось все сводить к аргументу «Алина – эффектная девушка». Это упрощение и подмена понятий. Ведущие в духе «как же она классно смотрится в кадре!» – это не просто те, кто внешне одарены природой, здорово накрасились и надели интересное платье. Это и про энергетику, и про образ.

Образ Алины до экранной барби, мягко говоря, не дотягивает – хотя бы потому, что ее истории про разрабатывание рта вызывают, скорее, сочувствие, чем любопытство. Да и вообще, когда видишь ее с микрофоном – не до вау-эффектов: ее хочется поддержать (потому что всегда есть чувство, что она вот-вот лажанет) и сказать что-то типа «заходи – не бойся, уходи – не плачь». Ну или «Алина, мы с тобой!» (в конце концов, не только же с Камилой нам быть).

Но все не так просто.

Если вы достаточно сильны духом, чтобы признать недостатки Загитовой, то тоже не всегда понимаете, почему она ведет «Ледниковый период» или жеребьевку ЧР по прыжкам и, более того, получает признание за это. И здесь мы подходим к вопросу, который давно витает в воздухе, но который почему-то произносить не принято: «А что вы, черт возьми, нашли в этой Алине Загитовой?»

Все дело в том, что Загитову невозможно рассматривать в вакууме тележурналистики. Роль Алины уникальна и значима. По сути, она символ помешательства страны на фигурном катании. Когда-то такими символами были Плющенко и Ягудин, но сколько сейчас лет людям, влюбившимся в фигурку в годы противостояния Плющенко и Ягудина? В основном, около 35-40.

Рискну предположить, что «поколению 2018» около 20 лет. Те, кто значительно старше, открыли для себя фигурное катание явно не с противостояния Медведевой и Загитовой. Те, кто значительно младше, пока читают букварь, а не Sports.ru. В общем, можете спорить, но я уверен: за Загитову болеют преимущественно зумеры.

Одна из их отличительных черт (кроме зацикленности на экологии и психологии) – в том, что они не смотрят телевизор. Можете исследовать соцопросы, можете сами их проводить: для зумеров телик – это даже не синоним зашквара, для них зашквар – это синоним телика.

А теперь главное: представьте, что вы продюсер. Сюжет безумен: вы в 2020-х, когда доминируют ютуб и запрещенные соцсети, делаете ледовое шоу на федеральном канале. И вам нужно заставить людей, абсолютно презирающих телевизор, его включить. Какая первая идея приходит вам в голову? Знаю, что Милохин. А вторая?

В попытке прослыть оригинальными вы, конечно, можете сострить и сказать «Аня Щербакова». Но все мы знаем, что Аня Щербакова – при всем уважении – медийно вообще не Алина Загитова.

Когда вы в очередной раз делаете фейспалм, как Елена Чайковская, с какого-нибудь косяка Загитовой, вспоминайте одну вещь: она не идеальная ведущая, и, может даже, не хорошая, но, возможно, несколько тысяч людей смотрят эту трансляцию только из-за нее .

В эпоху решающей схватки интернета и телевизора гигантское значение имеют не только дикция, подача, кадр, но еще и то, сколько человек включат шоу исключительно из-за звезды.

Загитова – это медийный капитал.

Мы можем вооружиться моральным антисептиком и поставить себе задачу – очистить современное публичное пространство от всего, что не соответствует нашим идеалам.

Тогда исчезнут Блиновская, инфоцыгане, слабые актеры; исчезнут фастфуды, называющие себя ресторанами; исчезнут футболисты, получающие зарплаты как в «Барселоне», а играющие при этом в «Динамо»; исчезнут Арарат Кещан и Стас Ярушин как футбольные эксперты в студии «Матч ТВ»; исчезнут даже некоторые бывшие ведущие «Ледникового периода» – например, Марат Башаров. Исчезнет музыка Ольги Бузовой.

В списке тех, кому следует заняться чем-то другим, где-то на 1423-м месте будет и Алина Загитова.

А реальность такова, что не только у телика, но и у фигурного катания почти нет инструментов привлечения внимания к себе. Отчасти поэтому оно нередко светит пустыми трибунами прямо в тот вечер, когда Яна Рудковская делает солдаут на своем шоу.

Ну серьезно, через что, простите, молодые люди с K-pop-звездами на аватарке, нынешние 16-18-летние должны заинтересоваться фигурным катанием и поддерживать к нему интерес?

Через интервью Рената Лайшева?

Через реплики про туалетное чтение от Этери Тутберидзе?

Через билет на Гран-при за 5 тысяч рублей?

Через катание Муравьевой или Самоделкиной?

Последний вариант еще ничего. Только подавляющее большинство звезд фигурного катания теперь заканчиваются за 2-3 года: как Сотникова, Липницкая, Медведева, Загитова и, кажется, Щербакова. И что делать этой аудитории дальше? Открывать журнал Maxim с Медведевой на обложке?

Я когда-то призывал страну очнуться и полюбить Загитову. Позвольте спросить: что делать людям, которые восприняли это близко к сердцу? В смысле, полюбили и Алину и фигурное катание через нее?

И главное: что может наша фигурка предложить публике, кроме недавно закончившей карьеру спортсменки, взявшей микрофон только потому, что это простейший способ оставаться в спорте?

Есть такой классный видеоподкаст – «Сережа и микрофон». Мне нравятся и подкаст, и название. Видеоподкаст «Алина и микрофон» можно смотреть на Первом. Про что он?

У каждого своя версия, моя – следующая: это драматическая история об отчаянной попытке предложить «поколению-2018», этим фигурным зумерам хоть что-то, кроме устрашающих вечерних новостей.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Александр Вильф, Алексей Даничев; Instagram/azagitova, anna__shcherbakova_